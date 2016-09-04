



bg.ru Москва. Станция метро «Перово». Барельеф

В конце 80-х в Москве внезапно стала распространяться легенда о том, что станция метро «Перово» украшена барельефами, иллюстрирующими Апокалипсис святого Иоанна Богослова. Согласно каноническому тексту легенды, художник, отвечавший за эстетический облик станции метро «Перово», заболел, и когда руководство строительством стало размышлять на тему о необходимости отменить запланированное открытие станции, что в СССР было чревато далекоидущими оргвыводами, к ним пришел какой-то неизвестный и принес для украшения станции метро неизвестно откуда взявшиеся барельефы высокой художественной ценности, которые сочли иллюстрациями к русским народным сказкам и приняли на ура! Дальнейший текст легенды теряет каноничность и начинает варьироваться. То художник, принесший барельефы, перестает отбрасывать тень, то за спиной у него начинают расти крылья, а курьеры и спецагенты, посланные проверить его паспортные данные, все-таки оставшиеся в отчетности, пропадают неизвестно куда или отсылают правительственные награды на Старую площадь, а сами уходят в монастырь!..

Неизвестно, кто и когда первым увидел в Пегасе всадника, а в сильно стилизованном сказочном звере — коня с львиной головой и хвостом, подобным змее, из 9-й главы Апокалипсиса, но уже через полгода после того, как 30 декабря 1979 года станция «Перово» распахнула свои двери перед пассажирами, туда начинают ездить тайные sic! экскурсии из других районов Москвы посмотреть на эти барельефы. Тайные — потому, что эта легенда была сразу же «залитована» соответствующими ведомствами как идеологически невыдержанная, и слишком долгий просмотр барельефов на станции «Перово» приравнивали к посещению церкви на Пасху.

Тем не менее туда ездили все слои общества: интеллигенты в дубленках из искусственной кожи, модные девицы в штанах потенциального противника и даже бабушки в платочках и с чекушкой на продажу. Всех интересовал Апокалипсис, кроме работяг, которые не поддавались тогда на идеологические провокации и прочую мистику. Очевидно, чувствовал народ, что очень скоро, буквально через год начнется наш локальный советский апокалипсис на одной шестой части суши под название операция «Голгофа». 26 декабря 1980 года в трех километрах от станции «Перово» на другой станции метро, «Ждановская», куда, несмотря на географическую близость, можно было попасть только через центр, сотрудники милиции убьют майора КГБ Афанасьева В. В., занимавшегося правительственной связью.

А ровно посередине между этими событиями, 15 мая 1980 года, в США убежал вместе с женой и дочерью сослуживец майора Афанасьева В.В. майор Шеймов В.И., и уже через две недели после его бегства рядом с Центральным телеграфом на кабель правительственной связи было установлено подслушивающее устройство, и с 1980 по 1985 год вся правительственная переписка моментально становилась известной ЦРУ, а соответствующие ведомства в СССР об этом ничего не знали. Дело в том, что убийцы майора Афанасьева в ходе следствия признались, что они убили и майора Шеймова с семьей, и хотя их трупы так и не нашли, но результаты расследования убийства майора КГБ Афанасьева В. В. очень понравились главе КГБ Юрию Владимировичу Андропову. Он использовал убийство майоров Афанасьева и Шеймова для того, чтобы устранить своего главного соперника в борьбе за власть министра внутренних дел СССР Щелокова, которого Брежнев якобы начал готовить в свои преемники после того, как 4 октября 1980 года был убит предполагаемый преемник Косыгина первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров.

В этот критический период, известный как «пятилетка пышных похорон», умерли не совсем естественной смертью или естественной, но при весьма загадочных обстоятельствах — председатель Совета Министров СССР Косыгин, главный идеолог ЦК КПСС Суслов, генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, члены Политбюро ЦК КПСС Пельше и Рашидов, министр обороны Устинов, четыре министра обороны других стран Варшавского блока, министр внутренних дел Щелоков и, наконец, председатель КГБ СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов. Черненко в этот список не входит, так как его явно избрали только для того, чтобы выиграть время и подготовить избрание Горбачева, путь которого на вершину политического олимпа СССР происходил в условиях полной прозрачности оперативного управления СССР для разведсообщества США. И только в 1985 агент КГБ в США Роберт Ханссен сообщил своим кураторам о том, что майор КГБ Шеймов В. И, оказывается, жив и его семья жива тоже, а подслушивающее устройство на кабеле правительственной связи, подключенное в соответствии с его указаниями, успешно работает до сих пор. Несмотря на объявленные перестройку и гласность, это устройство было отключено, а теперь, после преобразований всех подземных коммуникаций в центре Москвы, осуществленных под руководством мэра Собянина С. С., за связь можно быть спокойным.

Особую пикантность эти событиями придает то, что офицер, завербовавший майора КГБ Шеймова В.И., мистер Дэвид Рольф, несет прямую ответственность за то, что информация о подготовке терактов 11 сентября не была передана по инстанции и американский народ заплатил за это тысячами жизней. Но самое главное — это то, что Юрий Владимирович Андропов, удовлетворившись показаниями убийц майора Афанасьева, явно под пытками взявших на себя мифическое убийство семьи Шеймова, подписал смертный приговор не только себе, но и той стране, которую он возглавил благодаря этим показаниям. Ведь если бы истинная судьба майора Шеймова стала известна тогда, до начала эпохи пышных похорон — а для этого майора Шеймова надо было как минимум искать, — то кто знает, как сложилась бы судьба Советского Союза и самого Юрия Владимировича. Его судьба другим наука, но, боже мой, какая скука смотреть на Минск иль Астану, боящихся свою Москву, а тех, кто их хотят убить, — они намерены простить, с почетом в гости пригласить и всю страну похоронить.

А в том, что события такого масштаба были спровоцированы палкой колбасы из продуктового набора, который пьяные сотрудники милиции решили отобрать у человека в штатском, оказавшегося майором КГБ, действительно есть нечто апокалипсическое. Ирония судьбы имеет место, не имеющая никакого отношения к знаменитому фильму, ирония кровавая и злая, тем более что майор Шеймов, став мистером Шеймовым, показал, что Вашингтон, как и Рим, предателям не платит. Воспользовавшись тем, что в 1985 году его подвиги перестали быть секретными, он в 2000-м засудил ЦРУ за то, что они ему так и не выплатили миллион долларов и 10 банок варенья, обещанные при вербовке.

Все это неплохо бы вспомнить именно сейчас, когда кандидат в президенты США Хиллари Клинтон откровенно угрожает России военными действиями за то, что якобы российские хакеры вскрыли сервер Демократической партии США и опубликовали такую важную стратегическую информацию, как методы манипуляции результатами праймериз. Интересно, чем она будет угрожать, если ей покажется, что русские хакеры вскрыли сервер, на котором можно найти и опубликовать данные о методах манипуляции общими выборами в США, тем более что ее главный соперник Дональд Трамп уже давно предупреждает о такой возможности?

И если поводом к войне могут стать подозрения не совсем нормальной старухи, которая после сотрясения мозга не может отличить гриф «секретно» на рассылаемых ею бумагах от случайных закорючек, то как американский народ собирается отвечать по счетам перовского апокалипсиса, в ходе которого была практически полностью обезглавлена ядерная держава, которая была ближайшим и важнейшим союзником США во Второй мировой войне?

А отвечать обязательно придется, если не здесь и не сейчас, то перед героями барельефа на станции «Перово» так уж точно. И если кандидат в президенты США сама ставит вопрос об ответственности за тайные операции, и в ее лице 36 лет, прошедшие с тех пор, как открылась станция «Перово», задают сейчас такие вопросы, то так ли уж безумен вопрос: «Так что же все-таки изображено на этих барельефах и были ли крылья у создавшего их художника?»