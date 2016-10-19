



Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама делится с Клинтон своей Нобелевской премией мира. Хиллар Клинтон поделится своей атомной войной

Прошедшая неделя, несомненно, предоставила замечательный экспериментальный материал в подтверждение той точки зрения, что выборы в США являются спектаклем, политическим шоу-бизнесом и, вообще, борьбой нанайских мальчиков. Но на самом деле борьба происходит страшная. Просто особенностью этих выборов является крах двухпартийной избирательной системы США. Это выразилось, прежде всего, в том, что когда избирательная кампания Хиллари Клинтон опубликовала сексуально-туалетные разговоры Трампа (в Америке, да и сам Трамп называют их разговорами в мужской раздевалке), то первыми этой темой постарались воспользоваться не демократы, а республиканцы.

Но немаловажной подробностью является то, что те республиканцы, которые первыми атаковали Трампа, будто знали заранее о надвигающемся скандале и вообще давно были замечены в связях с клинтонитами. И главным результатом этих атак стал призыв газеты The Hill — органа республиканской фракции сената США — очистить Республиканскую партию от предателей. И это еще больше обостряет межпартийное противостояние, и нынешний Нью-Йорк, где находится штаб-квартира избирательной кампании Хиллари Клинтон, начинает напоминать Москву в 1993 году.

Дело в том, что деятельность партии войны, которую она олицетворяет, привела к тому, что границы между истеблишментом двух партий оказались размытыми, в отличие от зарегистрированных избирателей обеих партий. В результате соревнование между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон не является более соревнованием между Республиканской и Демократической партиями. На самом деле происходящие в США изменения настолько велики, что Трампа можно назвать представителем политически активной части патриотов Америки, а Хиллари Клинтон, которая контролирует живущие на пособия деклассированные массы во внутренней части городов, действует в интересах глобальных элит. Об этом только что заявил чрезвычайно популярный в США мэр Джулиани, популярность которого связана с его решительными действиям в 2001 году в качестве мэра Нью-Йорка сразу после терактов 11 сентября.

Эти противоречия между двумя политическими нациями, на которые разделились США, в полной мере проявились в ходе вторых теледебатов. В частности, одна из женщин в аудитории упала в обморок, услышав, как Дональд Трамп обещает посадить Хиллари Клинтон в тюрьму и говорит, что Берни Сандерс заключил контракт с дьяволом, передав ей на конвенции голоса своих сторонников. А сравнение стилей первых и вторых теледебатов в значительной мере подтвердили предположения, сделанные в статье «Доиграется ли Хиллари Клинтон до красной кнопки?». Но те предсказания, которые не оправдались, позволили сделать выводы даже более важные и интересные, чем те предсказания, которые оказались совершенно точными.

Например, то, что Трамп на вторых теледебатах не особо стеснялся в выражениях и пообещал своей сопернице специального прокурора в случае своего избрания, а также тюрьму за многочисленные преступления, связанные с «сервергейтом» и убийством посла США в Бенгази, говорит о том, что на первых теледебатах он действительно демонстрировал «президентские качества» и несвойственную ему политкорректность. И делал он это в связи договоренностями между ним и элитами, которые в состоянии остановить чересчур наглую подделку результатов выборов избирательной машиной Хиллари Клинтон.

Но то, что она, вопреки предсказаниям, не стала отвечать на обвинения Трампа в том, что она, в качестве адвоката защищая педофила, насмехалась над 12-летней девочкой, ставшей жертвой насилия, говорит о том, что Хиллари боится выставить ассоциацию адвокатов США в плохом свете, если в оправдание опубликованной записи этого смеха представит свое поведение как профессиональную обязанность адвоката. А это косвенным образом говорит о том, что весьма могущественная ассоциация адвокатов США была одним из спонсоров первых теледебатов, и теперь у них перед Трапом возникли вполне определенные обязательства.

Но наиболее важным результатом вторых теледебатов был отказ Трампа спустить на тормозах вопрос о расхождениях между ним и его вице-президентом Пенсом, который поддержал план силового воздействия войск США на военные и гражданские объекты асадовской Сирии. Дональд Трамп — очень расчетливый и рациональный политик, и по тактическим соображениям он, прикидываясь гиперэмоциональным, неоднократно позволял себе угрозы в адрес России. Но на этот раз он решил, что ему выгоднее открыто выступить в поддержку России и Путина, а это, в свою очередь, говорит о том, что эта позиция способствует росту его популярности и, следовательно, что большинство американцев вопреки пропаганде сочувствуют действиям Путина и России в Сирии, а не Хиллари Клинтон и Саудовской Аравии.

А обсуждение американцами знаменитой мухи, которая во время теледебатов прогулялась по лицу Хиллари Клинтон, говорит о том, что они понимают планетарный характер того выбора, который им предстоит сделать в похмельный для троцкистов период после праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Дело в том, что они обсуждают не муху, а то, что Хиллари не стала ее сгонять, и это привлекает внимание в связи со знаменитым эпизодом из фантастического романа Клиффорда Саймака «Почти как люди», в котором замаскированный инопланетный захватчик дает пресс-конференцию «мировым» СМИ:

«Человек, сидевший во главе стола рядом с Брюсом Монтгомери, был лыс — вызывающе лыс, словно он гордился своей плешивостью, лыс до такой степени, что я невольно спросил себя, а росли ли у него когда-нибудь волосы вообще. По голове его ползала муха, а он не обращал на нее никакого внимания. Меня передернуло от одного только вида этой мухи, с беспечной наглостью прогуливавшейся по голому розовому черепу. Пока она там резвилась, я буквально собственной кожей ощущал назойливое, доводящее до бешенства покалывание ее лапок. Но незнакомец сидел как истукан, неотрывно глядя поверх наших голов на противоположную стену конференц-зала, словно его там что-то заворожило…»

Эта тема — «кто есть человек, а кто нет», — является весьма важной для любого западного общества, но особенно она болезненна для американцев, несущих на своей совести геноцид коренного населения США на том основании, что они не были людьми. Она занимает в американской культуре огромное место, и на то есть веские основания, связанные с историей протестантизма, которые россиянам, с молоком матери впитавшим принцип «Все мы люди, все мы человеки», понять трудно. Тем не менее результаты опросов общественного мнения показали, что рейтинг Дональда Трампа обогнал рейтинг Хиллари Клинтон всего через неделю после такого страшного удара клавиатурой по гениталиям.

И это говорит о том, что американцы поняли главное: Трамп ставит перед ними серьезные вопросы, в том числе об отношениях Америки с остальным миром или вернее с человечеством, а Хиллари Клинтон пытается уйти от обсуждения этих вопросов с помощью сексуальных анекдотов о роли пусей в американской политике. Между тем вопросы, которые ставит Трамп, неотделимы от вопроса о том, все ли люди — люди, и его позиция состоит в том, что Америка стала великой, утверждая, что никто даже во имя демократии не имеет права распоряжаться их жизнями по своему усмотрению.

Легенды о тупости американцев являются большим преувеличением, и их реакция на пресловутую муху и сексуально-туалетные инсинуации Хиллари Клинтон в адрес Дональда Трампа показала, что если выборы будут честными, то специальный прокурор ей обеспечен, и он таки доведет сервергейт до логического конца. И первой просчиталась в этом вопросе сама Хиллари Клинтон, сделавшая ставку на тупость американцев и самые низменные инстинкты толпы. А если она все-таки сумеет «выиграть», то весьма значительная, политически активная часть американского общества не признает результаты этих выборов, причем этот протест легко перерастет межпартийные границы.

В частности, шериф Милуоки, избранный на эту должность от Демократической партии, уже сейчас, на этот «уик-энд» призвал к восстанию против федерального правительства, возмущенный уровнем коррупции Клинтон-фонда и захватом клинтонитами контроля над СМИ, которые по закону обязаны беспристрастно освещать ход избирательной кампании (последнее особенно впечатляет на фоне ареста счетов RT за недостаточно сбалансированное освещение событий на Украине). А когда Жириновский пробил информационную блокаду и сумел донести до американцев, что президент Хиллари Клинтон идет в комплекте с атомной войной, очень многие задумались о преимуществах войны гражданской, и является ли Жириновский таким уж клоуном, как его описывают американские СМИ. Так что слава Жириновскому, он, в отличие от Маннергейма, себе памятную доску в России уже честно заработал.