



США

Пришла пора подвести итоги первого этапа избирательной кампании в США, которая все больше и больше напоминает предбанник Третьей мировой войны или, вернее, Первой всемирной гражданской войны. Это плохая новость, но начну я с порции исторического оптимизма на краю ядерной пропасти, где мы все стоим. Никогда человечество еще не подходило так близко к этому краю, как год тому назад, но, с моей точки зрения, с тех пор мы (человечество) медленно, но верно отползаем от этого края. Надо просто перестать мыслить в терминах конфликта между государствами и народами и взглянуть на нынешнее положение как на всемирную гражданскую войну с отчетливым религиозным оттенком.

За этот год, так и не добившись своего, ушел с поста главнокомандующего войсками НАТО генерал Бридлав, который собирался начать учения 400 танков на границе с Россией 22 июня 2015 года. Россия за это время более или менее восстановила паритет и даже превзошла США в области ядерных вооружений и быстрыми темпами восстанавливает превосходство в конвенциональных вооружениях, которое было у СССР. Более того, «случайно» показанные по российскому телевидению кадры довели до сведения потенциального противника и части вероятного союзника, что в полном соответствии с изложенной ранее новой военной доктриной России, широко известной в узких кругах на Западе как «ядерный ультиматум Медведева», Россия не будет втягиваться в ядерное противостояние по линии «ответно-встречный удар» против «первого-обезоруживающего». Она, наконец, поверила своим ученым, которые с 50-х годов прошлого века доказывали своему руководству, что ядерное возмездие и отрезвляющий душ Шарко для сумасшедших с красной кнопкой в руках надо поручить не страшно дорогим шахтно-пусковым установкам и мертвой руке ЦК КПСС, а довольно дешевому, но весьма эффективному плану великого демократа и борца за права человека Андрея Дмитриевича Сахарова.

В качестве примера я могу привести широко известный остров Ла-Пальма, высота которого 2,5 км и который после взрыва у своих берегов чего-нибудь 50-мегатонного неизбежно соскользнет почти целиком на глубину в 4 км, после чего мегацунами смоет всю Западную Африку и Западную Европу, а также всё восточное побережье обеих Америк, в том числе всё восточное побережье США. А неделю назад из эллинга вывели АПЛ «Подмосковье», известную также как носитель Лошарика, которая плавает на такой глубине, что НАТО не сможет воспрепятствовать ее визиту на океанское дно у острова Ла-Пальма, и она спокойно, не торопясь, отомстит столь страшным образом за Подмосковье, если Хиллари Клинтон дорвется таки до красной кнопки и душ Шарко, известный также как «Статус-6», показанный ею и ее сторонниками по телевизору, не подействует. Что касается Лос-Анджелеса, Калифорнии и Сиэтла, то в Тихом океане есть Марианская впадина, и хотя подробности сползания в нее острова Гуам не столь широко известны, но они впечатляют не меньше, чем остров Ла-Пальма, тем более что такого рода событие неизбежно спровоцирует что-нибудь этакое в разломе Сан-Андреас.

Описание всех этих ужасов ведет не к войне, а к миру, так как главной проблемой международной политики сейчас является синдром холодный войны, создавший иллюзию, что ядерную державу можно победить. Эта иллюзия возникла не только у элит, но и у народов, и не только на Западе, но и в самой России. Между тем СССР никто не побеждал, он распался в силу внутренних причин, которых у России просто нет, и вся эта ядерная возня с мгновенным глобальным ударом в сочетании с ЕвроПРО является чисто психологическим оружием, рассчитанным на холодную войну и победу «методом государственного переворота» а-ля 1991 год. Если бы этой надежды не было, никто не стал бы возиться с ЕвроПРО в Румынии и Польше, но на Западе никак не могут забыть, как холодная война была выиграна ракетами «Трайдент II» и АПЛ «Огайо» не на поле боя и не на океанских просторах, а на страницах газет и на экранах телевизоров.

Между тем эту новую холодную войну мы, люди доброй воли, уже выиграли, и свидетельством тому является провал американской избирательной кампании или, вернее, плана установления в США и в Западной Европе так называемой Железной пяты, блистательно описанной великим американским писателем Джеком Лондоном. Если взглянуть ретроспективно на кризис политической системы США, то у группировки, олицетворяемой Хиллари Клинтон, год тому назад всё было схвачено, всё было под контролем, так как ее сторонники в обеих партиях в результате выборов в Конгресс захватили контроль над обеими партиями.

Контроль над Демократической партией олицетворяла госпожа Вассерман-Шульц — глава Национального Демократического комитета, укравшая победу у Берни Сандерса. А контроль «истеблишмента» и Хиллари над республиканскими праймериз олицетворяли губернатор Огайо Кейсик и сенатор от штата Флорида Рубио. Действительно, Кейсик и Рубио представляют два крупных штата, где победитель забирает все голоса выборщиков, и теоретически это обеспечивает им в качестве кандидатов на пост президента США автоматический выигрыш, по крайней мере в одном из этих штатов. А это, в свою очередь, «гарантировало» отсев на начальном этапе праймериз любого харизматичного лидера у республиканцев, так как без Огайо и Флориды набрать необходимый минимум для автоматической номинации практически невозможно.

Но факир был пьян, и у демократов появился Сандерс, а у республиканцев появился Трамп, и Железной пяте пришлось идти на госпереворот имени Хиллари Клинтон. Дело дошло до превентивного заявления Трампа о возможной подделке результатов общих выборов и заявлениям сторонников Хиллари Клинтон о возможности гражданской войны в случае ее победы. Окончательно обезумев, клинтониты начали в СМИ обсуждать способы подавления армией США вооруженного восстания народа США против Хиллари Клинтон, несмотря на то, что в ходе праймериз армия США подавляющим большинством голосов голосовала за Трампа во всех городах, где находятся военные базы, причем цифры явки напоминали результаты выборов в СССР, на которых неизменно побеждал Леонид Ильич Брежнев! А поводом к этому безумию стал очень осторожный намек Дональда Трампа на ту роль, которую сыграет вторая поправка к конституции США. Клинтониты тут же интерпретировали эти слова как призыв к вышеупомянутому восстанию, но сторонники Трампа им очень спокойно объяснили, что это призыв к обсуждению в Конгрессе США любых истолкований 2-й поправки судьями Верховного суда США, которые Хиллари Клинтон неизбежно назначит, став президентом.

Одновременно клинтониты в армии США, оккупирующей Ирак, начали предупреждать сирийских военных о том, что они не имеют права летать над теми районами Сирии, где американские военные инструктора соизволили обучать курдов якобы сопротивлению ИГИЛ, а на самом деле — свержению Асада. То есть США де-факто объявили о создании бесполетной зоны над Сирией, о которой давно говорила Хиллари Клинтон, неизменно обещая сбивать российские самолеты, если они нарушат эту бесполетную зону. В частности, турецкий истребитель осенью сбил российский бомбардировщик явно по сценарию, незадолго до этого изложенному Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS. И кто-то в элитах США, ранее ее поддерживавший, на этот раз испугался, что она доведет дело не только до гражданской войны в США, но и до мировой войны за ее пределами. А это в сочетании с выводом из эллинга БС-64 «Подмосковье» и подготовке к спуску ее на воду, наводит на мысль, что такой варгазм в Овальном кабинете Белого дома, испытываемый женщиной, не дождавшейся своей инаугурации, нарушает вашингтонскую табель о рангах, тем более что в прошлый раз пребывания Клинтонов в Белом доме этот кабинет уже был переименован из Овального в Оральный.

В результате Хиллари Клинтон на неделю практически пропала с экранов телевизоров, а бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, сейчас поддерживающий Трампа, но очень популярный в обеих партиях, в воскресенье дал интервью каналу Fox5, в котором в весьма определенных выражениях заявил, что если бы он по-прежнему был прокурором США, то немедленно возбудил бы дело против фонда Клинтонов по обвинению в рэкете, а это уже не политическая статья, а чисто уголовная. Таким образом, сторонники Клинтонов в глазах сторонников Трампа оказываются преступниками, которые по политическим причинам пытаются навязать своим согражданам власть махровой уголовницы, и в этой ситуации трудно представить, что они признают честной победу Клинтон, если это несчастье все-таки обрушится на США. Тем более, что цифры расходов избирательной кампании Трампа неявным образом подтверждают эту точку зрения.

Дело в том, что в июле Трамп поразил всех, собрав буквально за одну неделю 58 миллионов долларов, которые ему прислали более 3 миллионов сторонников. Эти деньги не только уравняли финансовые возможности обеих кампаний, но и весьма зримо опровергли результаты опросов общественного мнения, согласно которым Трамп начал проигрывать Клинтон. Но самое главное — это то, что Трамп пока отказывается расходовать эти деньги, потратив на избирательную кампании примерно в три раза меньше средств, чем Хиллари Клинтон (89 и 320 миллионов долларов соответственно) и наняв в свою кампанию примерно в десять раз меньше людей (82 и 702 человека соответственно). Какой смысл расходовать средства, если ты уверен, что твой противник все равно нарисует себе в избирательных комиссиях столько, сколько надо для победы?

Объяснив таким образом своим сторонниками суть времени, а также чисто конкретный исторический момент, Трамп приступил к расходованию средств на организацию кампании по срочному назначения специального прокурора для расследования деятельности Клинтоновского фонда, через который ее избрание финансировали Европейский союз, Саудовская Аравия и Катар. И это позволяет исключить избрание Хиллари Клинтон президентом США в результате нормального избирательного процесса. Она может стать президентом США, но только в результате установления в США диктатуры Железной пяты, после чего можно будет объявлять персоной нон-грата любого американского посла, позволившего себе заикнуться о подделке выборов в стране пребывания.

Кроме того, большинство американцев благодаря расследованию Клинтоновского фонда воспримут такую победу Хиллари как иностранную оккупацию. Но, скорее всего, она будет либо снята с выборов специальным прокурором, либо Трампу удастся договориться с элитами, поддерживающими Клинтон, о лишении ее возможности влиять на подсчет голосов, а это в данной ситуации автоматически означает его выигрыш.

Еще возможна отмена выборов, и я не имею в виду начало Третьей мировой войны, хотя и эту возможность исключать нельзя, особенно если учесть, что клинтонитов поджимает фактор времени, так как после выхода АПЛ «Подмосковье» на боевое патрулирование все преимущества географического положения США превратятся в недостатки. В создавшемся положении продление на год полномочий президента Обамы для организации новых праймериз Демократической партии представляется наиболее честным и разумным выходом из кризиса политической системы США. И когда через год выборы все-таки состоятся, главным вопросом на них, конечно, будет взаимоотношения с Россией, так как Хиллари Клинтон, обвинив Трампа в связях с Путиным, уже сейчас вопреки собственной воле сделала этот вопрос главным. А события на Украине и в Сирии и роль в них Хиллари Клинтон неизбежно заставят Америку пересмотреть взгляды не только на окончание Холодной войны, но и на ее начало.