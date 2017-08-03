Главным результатом первой встречи президентов России и США стало то, что мир перестал гадать, о чем они будут говорить, и стал гадать, о чем они говорили. Правда, потом добавился еще один вопрос — сколько раз они говорили, но попытки клинтонитов сделать из него еще один повод для импичмента успеха не имели А в последние дни возник еще один вопрос: предупредил ли Путин Трампа о грядущим предложении 755 американским «дипломатам» покинуть территорию России? И в ретроспекции из того, что на полях G-20 состоялись две встречи президентов Путина и Трампа, а не одна, а послом в Москву Трамп назначил своего политического врага, вообще говоря, следует, что предупредил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Действительно, новый посол США в Москве Джон Хантсмен является одним из наиболее влиятельных мормонов, известных своими связями с ЦРУ, и ему понадобится это влияние все целиком, когда он будет биться с этим ведомством за тех дипломатов, которых необходимо оставить в Москве, а резидентов выслать в США. Дипломатическую работу-то надо будет вести все равно, и каждый настоящий дипломат в Москве будет в условиях столь масштабного сокращения важнее любого резидента.

Но еще важнее факт второй встречи Путина и Трампа в Гамбурге, которая прошла в отсутствие американского переводчика и очень сильно напоминает дополнительный обмен информацией об успешности или провале пожарных мер для купирования провокаций Бастинды, одной из которых была высылка 35 российских дипломатов 29 декабря 2016 года. Российским дипломатам тогда было предоставлено 72 часа в канун Нового года, когда самолеты не летают, а если бы они явились в аэропорт 2 января после истечения этих 72 часов, то были бы арестованы как лица, находящиеся на территории США нелегально. Именно поэтому Путин несколько дней назад особо упомянул о сроках на сборы, предоставленных американским дипломатам, чтобы «партнерам» было ясно, что это ответные меры на угрозу ареста российских дипломатов, а не на их высылку в конце 2016 года.

Kremlin.ru Встреча Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом

И газета The New York Times была совершенно права, утверждая, что это только цветочки, а ягодки будут в другом месте, где Россия бросит вызов США по полной программе. Действительно, даже не пытаясь угадать тему переговоров Трампа и Путина, невозможно игнорировать тот простой факт, что она состоялась в атмосфере непрекращающихся атак на Россию сил, так или иначе связанных с «глубинным государством» США, и на это «хамство глубинного государства» Россия не может не реагировать. Причем этот таинственный субъект истории, являющийся союзом сил, принадлежащих к разным партиям, но объединенных ненавистью не только к России, но и к президенту Трампу, а также к тем людям, которые его поддержали на выборах, последнее время действует настолько нагло, что даже «истеблишированные» СМИ в США начали регулярно обсуждать его попытки свергнуть законно избранного президента. А от этого недалеко и до обсуждения попыток «глубинного государства» начать войну — Мировую войну.

Продолжалась первая встреча Путина и Трампа 2 часа 15 минут вместо получаса, объявленного на уровне подготовки этой встречи, и славная европейская семья президента США так волновалась за него, что упросила жену президента поскрестись у двери и поинтересоваться, когда он собирается попрощаться со своими новыми друзьями и вернуться домой, в семью. Собственно, этот сюр начался не вчера, и Трамп, «конфронтирующий» с Путиным в связи с вмешательством государства Российского в избирательный процесс США, не слишком далеко ушел от Мелании Трамп, по просьбе Ангелы Меркель вытаскивающей мужа с переговоров. Только представьте, как Трамп на полях G-20 кричит Путину: «Ты почто помешал Клинтонше подделать результаты выборов и отправил меня президенствовать в Белый дом?»

Тем не менее этот анекдот привлек такое внимание СМИ, что они пропустили самый главный момент этой встречи, а именно то, что государственный секретарь США Тиллерсон сиял, как начищенный пятак, когда эта встреча все-таки состоялась. Надо сказать, что лицо государственного секретаря своей брутальностью более всего напоминает советский тяжелый танк времен Второй мировой войны «Иосиф Сталин» анфас, и улыбка на этом лице вообще событие экстраординарное. Но улыбка на лице Тиллерсона, когда Путин и Трамп перед встречей на камеру пожали друг другу руки, это нечто из ряда вон выходящее. Нечто свидетельствующее о том, что, несмотря на всевозможные антироссийские заявления, которые он вынужден был озвучивать, именно Тиллерсон готовил эту встречу, и команда Трампа до последней минуты опасалась, что произойдет нечто, делающее ее невозможной.

А это, в свою очередь, подтверждает гипотезу о корректирующей встрече на обеде, устроенном Ангелой Меркель, так как на первой встрече Трамп, узнав о столь масштабной высылке американских дипломатов, очевидно, не стал брать на себя обязательств, которые он не мог тогда гарантировать, и лидеры двух супердержав договорились встретиться еще раз после дополнительных консультаций. Причем, судя по всему, эта договоренность возникла заранее еще на уровне подготовки, когда Путин сообщил Трампу, что он расскажет ему нечто экстраординарное, так как вряд ли Мелания Трамп случайно оказалась соседкой Путина на ужине, устроенном Ангелой Меркель.

И если вспомнить, что Трамп не впервые использует жену для решения мировых проблем, то естественно предположить, что она не только инструмент его политики, но и один из ее архитекторов. В частности, можно вспомнить использование ее туалетов для выражения подчеркнутого уважения к папе римскому и пренебрежения к лидерам мусульманских стран, собравшихся в Саудовской Аравии для того, чтобы поприветствовать президента США. Такая дипломатия как минимум предполагает согласие на нее Иванки и Мелании Трамп, а помощь последней в организации второй встречи с Путиным предполагает и абсолютное доверие к ней со стороны Трампа. А президент США до недавнего времени постоянно жаловался, что он не может доверять большинству членов своей команды, часть которой ему навязали клинтониты с помощью дела советника по национальной безопасности Флинна, из которого впоследствии вырос «рашнгейт».

А это, в свою очередь, напоминает о тех претензиях, которые Трамп высказал 19 июля в адрес генерального прокурора Сешнса в весьма примечательном интервью New York Times. Он, по сути, обвинил в предательстве сенатора, который первым выступил в его поддержку во время праймериз 2016-го, но, став генеральным прокурором, решил встать над схваткой и отказался руководить расследованием связей избирательной кампании Трампа с российским послом Кисляком. И, действительно, если посмотреть на последствия этого отказа, то первое, что приходит в голову, так это то, что в результате во главе этого расследования стала назначенная Обамой (а на самом деле Хиллари Клинтон) Салли Йейтс, которая воспользовалась положением для того, чтобы разрешить директору ФБР Коми заявить на слушаниях в Конгрессе, что Трамп с июня 2016 года является объектом расследования контрразведывательного подразделения ФБР. А то, что сама Хиллари Клинтон много лет является объектом расследования ФБР, осталось неизвестным широкой публике, так как такого рода заявления без разрешения генерального прокурора или его заместителя строжайшим образом запрещены законом.

Джефф Сешнс

Если учесть, что за день до этого Трамп и сторонники Клинтон заключили соглашение об отказе от взаимных обвинений, и Трамп вместе с видным членом комиссии Конгресса по разведке и не менее видным клинтонитом Адамом Шиффом выступили с соответствующими заявлениями, то это разрешение Йейтс и, соответственно, отказ Сешнса от руководства расследованием привели к назначению Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования рашнгейта президента Трампа и едва не привели в начале апреля к его отстранению от власти и аресту по обвинению в сотрудничестве с русской разведкой. И, возможно, только договорная атака 59 «Томагавков» на сирийскую авиабазу Шайрат спасли Трампа и весь остальной мир от весьма печальной участи лицезреть победу в этом споре партии войны.

А сравнение реакции России на эту атаку с атакой на сирийский самолет 18 июня напоминает, что именно после нее Трамп и Тиллерсон заторопились с организацией встречи Путина и Трампа на полях G-20. Стоит ли после этого удивляться, что только сейчас появились «показания» пилота, сбившего сирийский самолет 18 июня, в которых он утверждает, что он не летучая обезьяна, и принял это решение самостоятельно, а не по приказу Бастинды, великой и ужасной. А в том же интервью газете The New York Times, где Трамп критикует генпрокурора Сешнса, он пошел в лобовую атаку и на вышеупомянутого конгрессмена Шиффа, обвинив его в пристрастности, и в понедельник 24 июля сравнил в твиттере Шиффа со слизняком. А еще через несколько часов после этого демарша в прессу «просочились» слухи, что Трамп хочет, чтобы Сешнс подал в отставку, а бывший мэр Нью Йорка Руди Джулиани стал генеральным прокурором вместо него. Очевидно, что для Трампа назначенный им генпрокурор Сешнс идет в одном флаконе с конгрессменом Шиффом, и все это происходит в условиях, когда спецпрокурор Мюллер после нескольких месяцев расследования, ведущегося на основании противозаконных утечек, организованных именно с этой целью директором ФБР Коми, не нашел ничего, подтверждающего эти обвинения, и хочет расширить расследование, для начала взглянув на личные финансы Трампа.

Cliff Адам и Ева Шифф

А «вето-защищенный» законопроект об антироссийских санкциях, который, кроме всего прочего, существенно ограничивает Трампа во внешнеполитической деятельности, лег на его стол после того, как противники президента в Республиканской партии сговорились с его злейшими врагами в партии Демократической. Это обстоятельство делает этот закон не только антироссийским, но и антитрамповским. В этой ситуация то, что вторая встреча Трампа с Путиным прошла без американского переводчика, должно было свести с ума клинтонитов окончательно. Но, как ни странно, после того, как Трамп перешел в атаку, эта тема куда-то пропала из публичного пространства, вытесненная «слизнеобразным Шиффом» и давним врагом Хиллари Клинтон и очень популярным в США бывшим мэром Нью Йорка Руди Джулиани, которого Трамп хочет сделать генеральным прокурором США.

Последний, став генеральным прокурором», вне всяких сомнений, покажет «Kusi's mother» не только Хиллари Клинтон (как этого требует Трамп), но и Йейтс, и Коми, и Райс, по сути разрешившей «прослушку» Трампа. А это сделает бессмысленным закон об антироссийских санкциях, поскольку сделает его прямым следствием преступных действий Хиллари Клинтон. И те, кто в пятницу договорились проигнорировать пожелания Трампа и положить на его стол антироссийский закон, сумеют в полной мере оценить русскую пословицу: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь».