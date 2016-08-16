



Александр Горбаруков ИА REGNUM Она

Номинацией Хиллари Клинтон в США закончился сезон праймериз и начался период собственно выборов. Теоретически. На самом деле даже в этом никто не может быть уверен. И дело даже не в том, что Хиллари Клинтон так и не набрала необходимого минимума «заложенных делегатов», и даже не в том, что несмотря на это, голосования на конвенции так и не было (!) и номинирована она была в результате малопонятной и незаконной «аккламации». Дело в том, что эту «аккламацию» провозгласил плачущий Сандерс, смотря на то, как его делегаты и сторонники покидают конвенцию с демонстративно заклеенными ртами, после того, как их лидер без их согласия передал их голоса Хиллари Клинтон. А она в это время изображала детский восторг от единства демократической партии обозначенной огромным количеством воздушных шариков, падающих с потолка пресловутой конвенции.

Вот так Хиллари Клинтон получила «номинацию» демократов, и тут же со свойственным ей блеском снова объявила себя непобедимой. И с этой «распальцовкой» она символически закончила сезон праймериз, который временами выглядел как репортаж то ли из штаба планирования Третьей мировой войны, то ли из штаба мафии, планирующей ограбление Федеральной Резервной Системы. Последняя ассоциация особенно уместна в связи с непрерывно растущим списком людей нарвавшихся на необъяснимо жестоких хулиганов или покончивших жизнь самоубийством сразу после того, как они попытались разоблачить «семью» Клинтонов в том смысле, в каком «семьей» в Америке себя называет Итальянская мафия. И таких ушедших людей с начала августа уже пять (!) человек. Однако ФБР, полиция и остальные силовые структуры вместе с «правозащитниками» как воды в рот набрали.

Особенно впечатляет в этом списке из пяти имен некто Сет Конрад Рич, бывший тем самым источником, который и слил руководителю «Викиликс» Ассанжу сведенья о манипуляции праймериз Национальным Демократическим Комитетом в пользу Хиллари Клинтон. Тех самых сведений, истинность которых даже не обсуждалась в связи с тем, что Ассанжу их якобы передали русские хакеры для того, чтобы обеспечить победу на выборах в США агента Путина по кличке Дональд Трамп. А русские хакеры, как вы понимаете, не могут извлечь с американского сервера ни одного слова правды, не исказив ее до неузнаваемости

Эта кампания, несомненно, войдет в историю как вершина политического цинизма, но особенно впечатляет демонстрация единства демократической партии в противопоставлении расколу партии республиканской. Единство на конвенции демократов 2016 оставило далеко позади суд над поджигателями Рейхстага, но Хиллари Клинтон не собирается останавливаться на достигнутом. Не мудрствуя лукаво, она сразу после конвенции попыталась выиграть выборы без всяких этих глупостей типа голосования на избирательных участках. Обвинив Трампа в неподобающих для кандидата на пост президента США симпатиях к России и Путину, она попыталась просто снять своего единственного соперника с выборов, если уж не удается отправить его в тюрьму или концентрационный лагерь.

Чисто конкретно она придралась к словам Трампа, с которыми он обратился к России, прося найти и опубликовать те 30 тысяч писем, которые лицо без определенных занятий Хиллари Клинтон удалила со своего частного сервера, использованного ею на посту госсекретаря для того, чтобы скрыть от государственного контроля государственную переписку США. По закону такого рода действия государственных чиновников являются преступлением, и в ходе так называемого «сервергейта» это едва не стало поводом к снятию с выборов самой Хиллари Клинтон. Но когда она, мистическим образом вывернулась из-под этой рогатки, как змею прижавшую ее к земле, виноватыми во всем у нее оказались Трамп и Путин.

В этом смысле она выступает как художник-постмодернист, который не просто пытается построить альтернативную реальность, а отрицает реальность истинную как таковую. В этом она пошла даже дальше своих предшественников и не стала говорить, что подсчет голосов важнее голосования. Она не стала подсчитывать голоса в Калифорнии вовсе (!) и можно только удивляться тому, что «результатов» голосования оказалось недостаточно для объявления ее номинантов на «законных» так сказать основаниях. Калифорния очень большой штат и 87% голосов в Калифорнии дали бы ей необходимый минимум «заложенных делегатов», но очевидно она уже настроилась на лицезрение плачущего Сандерса, когда он будет номинировать ее аккламацией, и не хотела лишать себя такого утонченного удовольствия, тупо рисуя себе 87% голосов в Калифорнии.

Более того, вопреки рекомендациям множества своих политтехнологов, она даже и не пыталась на конвенции привлечь на свою сторону сторонников Сандерса, демонстративно подвергнув их лидера унижению. И это было прежде всего посланием Дональду Трампу, в котором ему сообщалось о том, что выиграть общие выборы она собирается тем же способом что и праймериз. Голоса сторонников Сандерса на общих выборах ей просто не нужны, и они могут сколько угодно ловить воздушные шарики на полу конвенции или публиковать в Интернете фотографии Сандерса крупным планом, на которых ясно виден макияж, скрывающий на его лице следы воздействия женской рукой с крупным перстнем на одном из пальцев.

В свете таких талантов и семейных ценностей «семьи» Клинтонов, отказ директора ФБР предъявить Хиллари Клинтон обвинения удивляет, конечно, но не очень. Скорее удивляет то, что он сначала подтвердил все обвинения, которые ей предъявляли другие организации, например, комиссия Конгресса по расследованию инцидента в Бенгази, в ходе которого погиб посол США Стивенс и четыре его охранника. Такое впечатление, что директор ФБР, столкнувшись с необходимостью отказать в возбуждении уголовного дела, пришел к выводу что за сокрытие инкриминирующих фактов его впоследствии могут привлечь к ответственности, а за мнение об отсутствии оснований для предъявления официального обвинения его привлечь к ответственности невозможно. И это говорит не только о том, что силы, стоящие за спиной у Хиллари Клинтон, достаточно могущественны, чтобы заставить подчиниться директора ФБР, но и о том, что они отнюдь не всесильны, и директор ФБР не только видит пределы этого могущества, но и страхуется на случай его внезапного краха.

Причем крах этих сил может оказаться весьма театральным, поскольку почти 5 тысяч делегатов республиканской конвенции, представляющие 13 миллионов политически активных американцев, при каждом упоминании ее имени с энтузиазмом скандировали: «Lock her up!», что соответствует русскому: «В тюрягу ее». А половина делегатов демократической конвенции до «аккламации» Хиллари Берни Сандерсом, при каждом удобном случае скандировали: «Berni Hill», что созвучно не только именам соперников на демократической конвенции, но и предложению Хиллари просто сжечь. Видно сторонники Берни Сандерса настроены по отношению к ней даже более жестко, чем сторонники Трампа, что неудивительно, если учесть, что у них она уже украла победу их лидера на праймериз, а у Дональда Трампа только собирается украсть победу на общих выборах.

Поэтому Трамп уже откровенно говорит о том, что «подлюка Хиллари» (crooked Hillary) готовится подделать результаты выборов, и ее сторонники в ответ устраивают настоящую истерику на тему: «Трамп хочет делегитимировать выборы, которые непременно выиграет непобедимая Хиллари». А после того, как он очень осторожно намекнул на решающую роль в этой кампании вопроса о второй поправке к конституции, которая гарантирует право американцев на ношение оружия и создание ополчения для противодействия политическим деятелям или деятельницам, подделывающим результаты выборов, ее сторонники просто сошли с ума и стали обсуждать способы подавления армией США восстания американского народа против президента Хиллари Клинтон. И это притом, что армия США на выборах поддерживает Трампа, подавляющим большинством голосуя за него в тех городах Америки, где находятся военные базы.

Причем сам Трамп тему гражданской войны не педалирует и главные козыри держит в рукаве. Можно сказать, что он прекрасно понимает с какой силищей он столкнулся, и что голоса избирателей в случае чего не будут ему защитой. Последнюю неделю все американские СМИ с энтузиазмом обсуждают возможность того, что на самом деле он не хочет быть президентом, и просто пользуется возможностью под благовидным предлогом проявить свои актерские таланты. Но в том то и дело, что сторонники Клинтон сами раскрутили в СМИ тему возможных бунтов и гражданской войны, и теперь она зажила своей жизнью.

А Дональд Трамп бережет силы и средства и именно это доказывает, что он бежит на длинную дистанцию и, несмотря на осознание им подавляющего превосходства соперника в области административного ресурса, намерен серьезно побороться и за Белый Дом и за свою программу, которую разрабатывали ведущие американские ученые и промышленники, уверенные в том, что у США есть национальные интересы, отличные от интересов НАТО. Тем более что НАТО, дополненное ЕС, похоже вообразило себя неким супер-государством, которому все должны подчиняться, в том числе США, а Хиллари Клинтон похоже вообразила себя пророком этого государства и стремится в Белый Дом отнюдь не для того, чтобы блюсти национальные интересы США. И это уже поняли множество американцев, что парадоксальным образом выдвигает на первый план избирательной кампании взаимоотношения с Россией, как единственной страной, способной противостоять НАТО если США останутся в составе этой милой организации и сделают ее опасной бессмыслицей, если США в соответствии со словами Трампа поставят знак вопроса рядом со своими обязательствами по НАТО.

Последнее обстоятельство может стать решающим и превратить президентскую кампанию в голосование о Третьей мировой войне, особенно после того, как New York Times обнаружила в так называемой «амбарной книге» Партии регионов на Украине записи о проведении незарегистрированных платежей наличными на сумму 12,7 млн долларов в период с 2007-го по 2012 год Полу Манафорту — руководителю избирательной кампании Трампа. Таким образом клинтониты, верные свое тактике на удвоение ставок после очередного проигрыша добавили к угрозе гражданской войны в США угрозу начала на Украине Третьей мировой войны, если Хиллари Клинтон станет президентом. В этом случае вопрос о подделке результатов выборов перестает быть внутренним делом США, и не удивительно, что на этом фоне один из наиболее влиятельных сенаторов США Рэнд Пол, предупреждавший о такой опасности еще в ходе дебатов, стал первым из сенаторов, кто заявил уже не только о необходимости отдать Хиллари под суд, но и о своей внутренней убежденности в том, что она виновна и не должна оставаться на свободе.

Между тем, Трамп еще в конце апреля после своей решающей победы на республиканских праймериз, когда стало ясно, что он набирает необходимый минимум для автоматической номинации республиканской партией, выступил с изложением своей внешнеполитической концепции. И по вопросу о взаимоотношениях с Россией он сказал, что все проблемы должны решаться методом «сделки», причем в частных беседах и интервью он неоднократно отзывался о России и Путине весьма уважительно. Хиллари Клинтон и всю ее Госдеповскую рать это ввергло в шок, так как метод «сделки» предполагает моральное равенство участников сделки, а клинтонитам в процессе совершения преступлений необходимо сознание моральной оправданности этих преступлений и своего морального превосходства в процессе их совершения.

После двухдневного размышления она отказалась вступать с Трампом в серьезную дискуссию на внешнеполитические темы и выносить эту дискуссию на рассмотрение американского народа. Она свела свои возражения против кандидатуры Трампа на посту Верховного главнокомандующего США к его темпераменту, и это возвращает нас в сегодняшний день, так именно ее избирательная кампания в своих реакциях на заявления Трампа демонстрирует признаки темперамента, который уместно назвать истерическим.

А Трамп откровенно троллит свою соперницу, а потом с удовольствием наблюдает как она, несмотря на весь имеющийся в ее распоряжении административный ресурс, в ответ на его провокации начинает нервно намыливать веревку и переставлять табуретки, а иногда после особо удачных шуток о второй поправке к Конституции США начинает складывать в поленницу дрова. И то, что он пока воздерживается от предъявления более серьезных и достаточно очевидных обвинений, говорит о том, что он действительно весьма многоопытный переговорщик, у которого есть план как с помощью шуток и прибауток измотать в арьергардных боях административный ресурс великой и ужасной Бастинды, и избавить США от необходимости превратиться для остального человечества в стаю летучих обезьян.