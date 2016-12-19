



Иван Шилов ИА REGNUM Киллари Клинтон

По мере приближения 19 декабря, когда коллегия выборщиков решит судьбу президентства в Америке, все яснее стало то, что Бастинда полностью разрушила избирательную систему США, нарушив все писанные и неписанные законы и подчинив своим целям истэблишменты обеих партий. Что несовместимо с двухпартийной системой, но она добилась этого, предварительно подчинив себе четвертую власть, то есть, втоптав в грязь 1-ю поправку к конституции США в той ее части, где она гарантирует свободу слова.

Эти действия первой женщины кандидата в президенты США от одной из правящих партий едва не увенчались успехом, но «факир был пьян и фокус не удался». Выяснилось, что американский народ значительно умнее, чем о нем думали, и он просто перестал верить средствам массовой информации, проголосовав за Дональда Трампа. И хотя демократические СМИ сходят с ума от хорошо поставленной ярости, вызванной влиянием «шефа КГБ» на избрание американским народом Дональда Трампа, но, глядя на эту истерику, хочется подобно Станиславскому сказать: «Не верю!»

Даже предположение, что весь этот инфортеймент адресован коллегии выборщиков, в надежде на то, что 19 декабря они не станут голосовать в соответствии с результатами голосования в пославших их штатах и «прокатят» Дональда Трампа мимо Белого дома, выглядит очень сомнительным. Достаточно вспомнить, как перед началом избирательной кампании 4 тысячи делегатов республиканской конвенции дружно кричали «В тюрягу ее!» при каждом упоминании Киллари Клинтон, а члены Национальной Стрелковой Ассоциации не менее дружно напоминали о том, что 2-я поправка к конституции гарантирует американцам право на создание не только хорошо организованного, но и хорошо вооруженного ополчения для свержения узурпатора и тирана. Предположение, что при этих обстоятельства 37 «бесчестных» выборщиков могут вопреки воле пославших их людей прокатить мимо Белого дома человека, который выиграл выборы при отчаянном сопротивлении СМИ, представляется слишком идиотским даже для американских журналистов.

Скорее, Киллари Клинтон, обладая неограниченными финансовыми ресурсами после успешной торговли внешней политикой ядерной сверхдержавы, платит журналистам за надежду перенести голосование на более поздний срок и/или пытается в оставшееся время создать так называемую независимую комиссию конгресса по расследованию «хакинга» серверов демократической партии по приказу всесильного Путина. Президент Трамп не будет иметь власти над этой комиссией, и через нее Киллари Клинтон сможет посылать президенту Трампу повестки и задавать неприятные вопросы и после того, как он вступит в должность официально. Все это достаточно мерзко и прекрасно укладывается в знаменитый стиль злобной ведьмы Запада по имени Бастинда.

Но самым неприятным наследством Киллари Клинтон является возможность того, что она попытается перенести голосование коллегии выборщиков на более поздний срок для того, чтобы на Рождество устроить какую-нибудь гадость, которая не позволит Дональду Трампу занять принадлежащее ему место в кресле президента США. Такой гадостью, например, может стать нападение на российские войска в Сирии, которое вынудит Россию так ответить, что президент США, якобы избранный с помощью российских кибервойск по приказу Владимира Путина, автоматически окажется врагом американского народа. Что еще раз доказывает то, что злобная ведьма Запада не боится ядерной войны, а возможно даже жаждет ее, и надо еще раз возблагодарить Господа за то, что она так и не стала президентом.

Впрочем, с учетом хороших отношений, которые складываются между президентами России и США, этой опасности почти наверняка удастся избежать, но еще одной опасностью является то, что 25 лет политической корректности и виртуозной софистики Киллари Клинтон оставляет слова, необходимые для осмысления действительности, лежащими в руинах или стоящими на голове. А действительность нам дана в ощущениях, зачастую весьма неприятных, и самые неприятные из этих ощущений сейчас связаны со словом «Ислам», стараниями Киллари Клинтон стоящим на голове. Она потратила на это значительную часть своей жизни.

И сейчас уже мало кто сомневается в том, что именно в результате ее усилий на посту первой леди США в Боснии и в Косово к власти пришли исламисты, а в результате ее усилий на посту госсекретаря США исламисты пришли к власти в Ираке, Египте и Ливии. И если в Египте Бараку Обаме удалось включить реверс после того, как он распрощался с Киллари и пошел на второй срок с кетчупом Керри, то в Ливии народ, освобожденный от тирании Каддафи, до сих пор «наслаждается» властью исламистов и красная жидкость, которая и сейчас рекой льется в этой некогда самой богатой стране Северной Африки, кетчупом не является.

В том то и дело, что исламизм вопреки широко распространенному мнению не является разновидностью Ислама. Конечно, исламисты могут сказать, что неверные не могут говорить мусульманам, что является Исламом, а что нет, но когда Клинтон во время избирательной кампании упрекала Дональда Трампа в том, что он ограничивает в правах мировую религию, она лгала, так как мировой религией Ислам стал благодаря качествам, которые начисто отрицает исламизм. В частности шариат несовместим не только с конституцией США, но и с исламизмом, так как шариат это прежде всего система юриспруденции, а исламисты отвергают все шесть школ мусульманского права — так называемые мазхабы — и вводят вместо них систему беззакония, которую и системой то назвать нельзя, настолько она произвольна и бессмысленно жестока.

Последнее особенно важно для Европейского союза, так как высокий авторитет Ислама в Европе связан с гуманным отношением испанских мусульман и исламской юстиции к людям Книги — христианам и евреям, которое производило тем большее впечатление, что в начале 13 века Западная Европа впала в варварство во второй раз, устроив кошмарную бойню в Константинополе и в Лангедоке, в результате которого Европа по сути утеряла связь с историческим христианством. Восстанавливал эту связь Фома Аквинский через 50 лет, опираясь на работы великого мусульманского теолога и основателя суфизма Аль-Газали, а также Маймонида — еврейского философа и личного врача визиря Саладина. Можно сказать, что Западная Европа именно через мусульман-суфиев восстановила связь не только с античностью, но и с историческим христианством, а сейчас красный ковер перед исламистами, уничтожающими суфийский ислам, расстилают те же люди, которые не позволили в Конституции Объединенной Европы упомянуть христианство как источник европейской культуры.

В отличие от полностью деморализованных либерализмом европейцев, американцы, считающие себя христианами, всерьез обиделись на 11 сентября 2001 года. И когда Трамп в ходе избирательной кампании сказал, что радикальный ислам представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, его слова подобно семенам упали на хорошо взрыхленную почву. К сожалению, он сказал «ислам», а не «исламизм», и в будущем это может создать большие проблемы союзничеству США и России в неизбежной войне против исламизма, так как для России ислам является одной из традиционных религий, внесших огромный вклад в государственное строительство сначала Золотой Орды, а потом Великого княжества Московского и Российской Империи.

В будущем эта путаница в понятиях сыграет большую роль во внутренней политике и США и России, но пока она отошла на второй план, когда в ходе избирательной кампании Киллари Клинтон начала кричать, что с подачи Дональда Трампа побеги, растущие из зерен гнева, обильно политых кровью жертв 11 сентября, противоречат первой поправке к конституции США в той ее части, которая гарантирует равноправие религий, а также создают проблемы во взаимоотношениях с Саудовской Аравией, провозгласившей исламизм государственной религией.

Последним она сама нейтрализовала вредоносность своего семантического наследства, и не только проиграла выборы, но и заложила идеологические основы того самого ополчения, которое гарантирует 2-я поправка к конституции США. Кроме того, роковую роль сыграл отказ Госдепа разрешить массовую эмиграцию христиан, бегущих с Ближнего Востока от преследований исламистского государства в сочетании с настойчивым желанием привезти из Сирии 10 тысяч исламистов, бегущих от преследований Асада, не желающего пойти навстречу непреодолимому желанию этих людей вырезать его единоверцев-алавитов.

Между тем, объявив этих изуверов законными представителями всех мусульман-суннитов, Клинтон прекрасно понимала, что она создает смертельную угрозу не только Асаду, но и России. Именно это стало стратегическим замыслом президента Ельцина в 1999 году, когда он в ответ на угрозу превратить российский Северный Кавказ во второе Косово, из Пекина напомнил Биллу Клинтону о наличии у России ядерной триады,. Суннитский суфизм является одной из традиционных конфессий России, а исламисты на Кавказе в первую очередь уничтожают именно его. Это создает экзистенциальную угрозу России, и неудивительно, что впоследствии этот замысел был унаследован президентом Путиным, и даже стал одним из приоритетов Российской внешней и внутренней политики. И когда российские мусульмане объявили православного президента России халифом и защитником Ислама, это не было актом подхалимажа.

А американцы, считающие себя христианами, под влиянием Киллари Клинтон начали испытывать подсознательную симпатию к России и ее президенту, о чем собственно и сказал президент Обама в ответ на упреки в нежелании раздувать скандал вокруг пресловутого взлома русскими хакерами серверов демократической партии США. По сути, он сделал американскому народу прививку, вызывающую непреодолимое отвращение к тем доводам, которые ее приверженцы используют сейчас для делегитимации выборов, на которых победил Дональд Трамп, а также для осуждения России за нетолерантную приверженность к «русскому православному фашизму».

Эти доводы действовали веками, но сейчас американцы вдруг потеряли к ним интерес, припомнив предвыборное обещание Бастинды принудить все христианские церкви к выполнению законов США, запрещающих дискриминацию однополых пар по признаку сексуальной ориентации, в том числе при оказании такой ритуальной услуги как венчание. В сочетании с желанием Киллари Клинтон защитить мусульман от Дональда Трампа это обеспечило бы религиозный характер гражданской войны, которая неизбежно вспыхнула бы в случае ее выигрыша. А сейчас оно обеспечило нежелание американцев прислушиваться к воплям сторонников Бастинды, требующих отменить результаты выборов, на том основании, что их выиграл «сибирский кандидат» — намек на фильм «Маньчжурский кандидат», в котором преступная группировка продвигает на пост президента США свою марионетку.

Американцы отвергли не только саму Киллари Клинтон, но и отвергли секту, которую она олицетворяет, и ту идеологию, которую она несет миру в качестве некоего миропроекта. Хочется назвать это, безусловно, духовно-идеологическое сообщество сектой свидетелей Киллари Клинтон, но самый поверхостный анализ этой идеологии, в частности провозглашение ненависти к России, к православию и к славянству, высшей духовной ценностью уводит в глубь веков, не только к Ананэрбе, но и к более глубинным слоям «черного миропроекта», а, возможно, и «черного папства».