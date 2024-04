Парадоксальным образом момент истины в избирательной кампании США наступил после того, как газета «Вашингтон Пост» опубликовала запись разговора кандидата в президенты США Дональда Трампа с телеведущим Билли Бушем в 2005 году. Разговор шел о женщинах и напоминал разговор о девочках, который каждый день происходит между мальчиками старше 12−14 лет в мужских раздевалках каждой школы во всех странах мира.

США

Самое смешное это то, что верхушка Республиканской партии сочла этот анекдот подходящим поводом для возобновления попыток заменить Трампа на месте кандидата Республиканской партии. Конечно, перед секс-меньшинствами трудно защищать приватный разговор 60-летнего мужчины, из которого выясняется, что он действительно молод в душе и реагирует именно на противоположный пол со страстностью и откровенностью 16-летнего подростка. Может, именно поэтому натурал и потенциальный вице-президент США Пенс, только что мастерски разгромивший в теледебатах вице-Хиллари по фамилии Кейн, отказался защищать Трампа в этом деле. Для мужчин с правильным этическим и сексуальным кодом подобная защита вообще выглядит нонсенсом — ну, поговорили мужики о девочках — делов-то? Но он объявил об этом с минимальной агрессией и максимальной дипломатичностью.

А вот реакция известной своей радужной ориентацией Кондолизы Райс выходит за рамки чисто женского возмущения словами Трампа и за ней явно просматривается досада от неудачной попытки отредактировать и, соответственно, сорвать соглашение Медведева-Саркози, прекратившее Южно-Осетинскую бойню, а также затаенная ненависть к Трампу, уже взорвавшему изнутри политкорректность в США ненависти к Путину и России. Соответственно, и все остальные страстные до безумия возмущения словами Трампа при более внимательном рассмотрении оказываются прикрытием для ненависти к России и ее президенту, симпатию к которому неоднократно выражал Дональд Трамп.

Конечно, в это трудно поверить, но, похоже, верхушка республиканской партии, разделяющая с Хиллари Клинтон это отношение к России, настолько оторвалась от реальности, что действительно считает американский народ сборищем бабушек Тома Сойера, падающих в обморок от мальчишеского разговора в школьном туалете. Между тем, только этим можно объяснить попытки Пола Райна — спикера палаты представителей и по совместительству смотрящего за республиканской партией от Хиллари Клинтон, — подвергнуть Трампа осуждению на фестивале первого округа по выборам в конгресс США.

Трамп был приглашен на этот фестиваль, но Пол Райан после вышеупомянутой публикации в «Вашингтон пост» потребовал, чтобы он отказался от этого приглашения. К его удивлению, большинство избирателей-участников фестиваля не только расценило слова Трампа, опубликованные «Вашингтон пост», как проявление универсального принципа «Boys will always be boys» («Мальчишки всегда будут мальчишками»), но и подняли своего спикера на смех, когда он попытался мобилизовать их на гневное осуждение злостного нарушителя политической корректности.

А сам Трамп, извинившись за свои слова, сразу сказал, что публикация этой записи десятилетней давности является попыткой отвлечь внимание избирателей от действительно серьезных проблем, стоящих перед США, и, судя по реакции избирателей, они согласны с ним, а не с лицемерами из верхушки республиканской партии. Во всяком случае, даже после этого скандала специалисты по проведению опросов общественного мнения с канала Fox5 не смогли опередить своих коллег с CNN и приписать Клинтон преимущество больше чем на 5%.

А ведь они всерьез рассчитывали с помощью этих цифр убедить Трампа снять свою кандидатуру, но он с гневом отверг такую возможность и пообещал в ответ поднять вопрос об отношении Хиллари Клинтон к жертвам сексуального насилия на теледебатах, которые должны состояться сегодня. Причем он намекнул, что речь идет не только о ее защите своего мужа, который едва не стал жертвой импичмента в связи с «несексуальными» отношениями с Моникой Левински в Овальном кабинете Белого дома, а связана с записью молодого адвоката Хиллари Клинтон, которая недавно появилась в интернете. В этой записи Хиллари Клинтон, смеясь, говорит в кулуарах суда, что после того, как ее клиент сумел на детекторе лжи доказать свою невиновность, она навсегда потеряла доверие к этому устройству.

Проблема в том, что этот клиент обвинялся в изнасиловании 12-летней девочки и адвокат Хиллари Клинтон выиграла дело, обвиняя жертву в аморальном поведении и чуть ли не в проституции. В результате девочка оказалась в сумасшедшем доме, насильник получил свободу повторить свое преступление, а адвокат, добившийся этого 40 лет назад, сейчас рвется в Белый дом, пытаясь с помощью анекдотических обвинений не просто выиграть у Дональда Трампа, но и не допустить серьезного обсуждения проблем, стоящих перед США, в ходе избирательной кампании.

В частности в ходе прошлых теледебатов она перешла на визг, обвиняя Дональда Трампа в неуважении к женщинам, после того, как он заявил, «что США не могут быть мировым полицейским». А в ходе вице-президентских теледебатов вице-президент Трампа Пенс вынужден был сказать, что «США должны быть готовы применить силу к Сирийским военным» в ответ на вопрос о границах ответственности США за положение в Сирии. Попытка ответить на этот вопрос в том смысле, что США не могут вмешиваться в то, что происходит в Сирии после того, как ведущий описал, как твердо установленный факт убийство мирных жителей, совершаемых сирийской армией при помощи российской авиации, было бы политическим самоубийством Пенса и политическим убийством Трампа.

Мировые СМИ растиражировали этот ответ, как готовность Пенса на агрессию против России, хотя на самом деле он с немалым дипломатическим мастерством вырвался из расставленной ловушки, ответив в том смысле, что сначала США должны привести в порядок свою армию, а уж потом бросать вызов России в Сирии. Именно так надо интерпретировать слова Пенса о необходимости быть готовым применить силу, что выясняется из второй части его речи, а это, как Вы сами понимаете, дело не быстрое, и на русском называется «положить дело в долгий ящик».

А в сочетании с вышеприведенными словами Трампа ответ Пенса означает нечто обратное той позиции, которую занимает Клинтон, утверждая, что США должны поставить «необходимость остановить агрессию Путина» выше национальных интересов США. А те угрозы в адрес России, которые позволяют себе и Трамп, и Пенс, на самом деле повышают к ним доверие, доказывая, что если договоренности президента Трампа с президентом Путиным все-таки будут достигнуты на основе гармонизации интересов США и России, то они будут соблюдаться.

В том-то и дело, что на этих выборах, действительно, решаются вопросы жизни и смерти, причем не только для США, но и для всего человечества. Но Дональд Трамп хочет вынести их на обсуждение на теледебатах, а Хиллари Клинтон хочет получить в руки красную кнопку, обсуждая желание Трампа хватать красивых женщин за те или иные части тела. И в этом принципиальная разница между двумя президентскими кампаниями, от результата которых зависит решение российского президента нажать красную кнопку, на которой будет написано полная перезагрузка российско-американских взаимоотношений, причем после этого перевод слова «reset», который восемь лет назад сделала госсекретарь Хиллари Клинтон, окажется самоосуществляющимся пророчеством.

И на предстоящих президентских теледебатах эта разница вырвется, наконец, на оперативный простор, когда Хиллари Клинтон скажет в ответ на обвинения в лицемерии и аморальности, что она, как адвокат, просто выполняла свой профессиональный долг. А Трамп спросит ее в ответ, где было ее отношение к профессиональному долгу, когда она умышленно создала частный сервер для общения с такими людьми как Сидни Блументаль, который, рассчитывая получить прибыль от эксплуатации ливийских нефтяных месторождений, сообщил американскому правительству ложные сведения, ставшие причиной того рокового для всего мира решения о военной интервенции США в Ливии, которое президент Обама назвал своей самой большой ошибкой.

И эти оправдания приведут к конфликту могущественной ассоциации американских адвокатов либо с Дональдом Трампом, либо, что значительно более вероятно, с Хиллари Клинтон, которая выставит американских адвокатов на президентских дебатах в максимально невыгодном свете. И если реализуется последний сценарий, то между вторыми и третьими теледебатами у человечества, есть шанс узнать, каким образом молодой адвокат Хиллари Клинтон заработала кличку «Глубокая глотка», сообщив о прослушке национального демократического комитета главному редактору той самой «Вашингтон Пост», на сайте которого был только что опубликован «подростковый разговор Трампа», став тем самым агентом, который спровоцировал Уотергейтский скандал, а затем вырвал просьбу об отставке у действующего президента США Ричарда Никсона, похоронив таким образом разрядку международной напряженности между СССР и США.