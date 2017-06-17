



Awake.the1center.org

14 июня 2017 года в 7 часов утра 66-летний Джеймс Ходжкинсон, бывший волонтер в избирательной кампании Берни Сандерса, расстрелял Стивена Джозефа Скэлиса — кнута республиканского большинства в палате представителей. В обязанности кнута входит поддержание партийной дисциплины в палате представителей, чтобы конгрессмены голосовали в соответствии с линией партии, а не как лебедь рак и щука.

Поэтому покушение на убийство республиканского кнута за несколько часов до голосования в сенате за законопроект, ужесточающий антироссийские санкции и, самое главное — законодательно лишающий президента США Трампа права улучшать отношения с Россией, выглядит очень подозрительно, особенно если вспомнить, что перед тем, как попасть на стол к президенту, он должен в самое ближайшее время пройти через голосование в палате представителей.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Выстрел

С учетом этих обстоятельств время покушения на жизнь республиканского кнута, да и сам выбор объекта этой атаки позволяет отбросить взбрык сумасшедшего как причину этой атаки. Слишком точно и слишком вовремя с точки зрения противников Трампа выбран объект покушения, что требует специальных знаний, так как роль кнута не слишком афишируется и на данном этапе мало известна широкой публике. Это был акт террора по отношению к Конгрессу США, цель которого не только лишить сторонников Трампа возможности влиять на голосование по этому законопроекту, но и популярно объяснить конгрессменам, что с ними будет, если они проголосуют «неправильно».

Это событие ознаменовало собой окончание нескольких критически важных периодов в истории США, в том числе того периода, который начался с избрания Дональда Трампа президентом на следующий день после 99-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции и 75-й годовщины военного парада на Красной площади, с которого начался разгром нацисткой Германии. Этот период можно без преувеличений назвать холодной гражданской войной в США и даже восстанием американского народа против диктатуры Хиллари Клинтон, так как Трамп сумел победить на выборах вопреки массовым подделкам результатов выборов в гетто для бедных больших городов.

Бастинда контролировала избирательные участки на обоих побережьях США настолько плотно, что победа Трампа является своего рода чудом, и можно только позавидовать будущим историкам, которые будут знать подробности этой подделки выборов в США в 2016 году, так как благодаря этому знанию они смогут по достоинству оценить величие этого чуда. Но уже сейчас можно вспомнить, что в выборы вмешивались и ЕС, и суннитские, а на самом деле салафитские страны Персидского залива. Причем особенно активно вмешивались Германия и Саудовская Аравия. Они не только поддерживали Хиллари Клинтон финансово, но и делали соответствующие заявления о нежелательности Трампа на посту президента США, а когда он все-таки победил, это стало большим ударом по дружеским связям Америки с этими странами.

Тем более что и после победы Трампа Хиллари Клинтон не успокоилась и перешла к плану Б — отрицанию результатов выборов, но не явно, а через «зеленого» кандидата Джил Стайн, так как Трамп публично пообещал Хиллари Клинтон не возбуждать против нее уголовных дел, если она признает результаты выборов. Этот план Б привел к тому, что перепроверка результатов выборов в районе Большого Детройта выявила массовые приписки в пользу Хиллари Клинтон. Но Трампу не удалось добиться возбуждения соответствующего расследования, и его соперница перешла к плану В — провоцированию ядерной войны с Россией, так как ее контроль над спецслужбами и придуманный ею рашнгейт в сочетании с разрывом дипломатических отношений и военной угрозой со стороны России позволяли Трампа попросту арестовать как русского шпиона.

Речь идет о всем известной истории с высылкой русских дипломатов. В фирменном стиле Хиллари Клинтон российским дипломатам вручили предписание покинуть США в течение 72 часов в канун Нового года, когда все билеты задолго уже куплены. И если бы русские дипломаты явились в аэропорт 2 января, то их бы арестовали как находящихся на территории США незаконно, как в 2001 году по аналогичному сценарию уходящей администрацией Клинтонов был арестован глава Союзного Государства России и Белоруссии Павел Бородин, прилетевший на инаугурацию президента Буша.

Не представляет сомнений, что если бы этот план удался, то ответные меры России не ограничились бы высылкой американских дипломатов, а были бы вполне адекватны casus belli. К счастью, генералу Флинну удалось договориться о приземлении российского спецборта, который вовремя вывез русских дипломатов с территории США, и Путин купировал эту угрозу елкой в Кремле для детей американских дипломатов.

Таким образом, вопреки планам Б и B, Трамп все-таки стал президентом, а Бастинде остался только пресловутый рашнгейт как повод для саботажа его президентства и попыток возбудить дело об импичменте. Надо сказать, что первые сто дней президентства ей удалось-таки саботировать, в частности, не позволив Трампу нормализовать отношения с Россией, которые после высылки дипломатов и конфискации российской дипломатической собственности находятся в такой дыре, что по сравнению с нею Карибский кризис кажется не более чем забавным эпизодом мировой политики.

Описать травлю президента Трампа в первые сто дней его президентства, когда по традиции президентам дают возможность показать себя, воздерживаясь от совсем уж оголтелой критики, без употребления идиоматических выражений не представляется возможным, но буквально за несколько дней до конца этого срока казалось, что сто дней Трампа будут напоминать знаменитые сто дней Наполеона.

Удивительно то, что буквально на следующий день после окончания ста дней президент Трамп сумел дать весьма примечательное интервью ведущему канала CBS Джону Диккерсону, в котором представил свои первые сто дней чередой побед над летучими обезьянами, так как сама Бастинда в этой войне оставалась в тени. И она не выдержала и вышла из тени, открыто отрицая результаты выборов и призывая свергнуть Трампа, при этом вела себя настолько глупо, что возникли большие сомнения в том, что это она, а не ее двойник. Все-таки Хиллари Клинтон является одним из умнейших политиков в истории США, вернее, дьявольски умной женщиной-политиком, как ее охарактеризовал Барак Обама, который до сих пор не может прийти в себя от счастья, что, имея два срока рядом с собой такого политика, ему удалось не стать последним президентом США.

А Трамп, выманив старую лису из норы, и, следовательно, свободный от обязательств не сажать ее на скамью подсудимых или на какой-нибудь другой стульчик, с чувством глубокого удовлетворения поехал в зарубежную поездку, в которой он предъявил счет странам Залива за поддержку Хиллари Клинтон, попутно объяснив им, что разбомбить Лэнгли он приказать не может, а вот страны Залива уже находятся в перекрестье бомбовых прицелов, и если они не прекратят поддерживать террористов, (а во время избирательной кампании он неоднократно называл Хиллари Клинтон верховным главнокомандующим ИГИЛ — организации, запрещенной на территории РФ), то никакая Бастинда им не поможет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

После этого он продемонстрировал любовь к Израилю у Стены Плача и свою способность быть политически корректным в Ватикане, а отполировал произведенное впечатление отказом упомянуть 5-ю статью НАТО в Брюсселе в новой штаб-квартире этой организации, где он предъявил счет странам ЕС, сильно смахивающий на контрибуцию за вмешательство во внутренние дела США, и ЕС придется ее выплатить, если Европа хочет сохранить НАТО.

Его заграничное турне было победным маршем после победы под ковром внутри США, о которой мы можем только догадываться, так как «трупы бульдогов» выносились из Госдепа, ФБР и ЦРУ тайно, по ночам. Зато победа над прессой обрела визуальную форму в той части интервью, данного ведущему канала CBS Джону Диккерсону, которая не была показана воскресным утром 30 апреля, но была показана вечером в крайне неприличной передаче другого ведущего CBS Стивена Колберта, который сопроводил ее такими замечаниями в адрес Трампа, что его обвинили в гомофобии.

Эти передачи бросили первый свет на обстоятельства, которые оказали колоссальное влияние на внутреннюю и внешнюю политику США, в частности, на исход слушаний директора ФБР Коми, ставших чуть ли не последней надеждой Бастинды свергнуть президента юридическо-информационными и другими бескровными методами, но их описание не входит в тему данной статьи и ее читателям придется поверить на слово, что из заграничного турне Трамп вернулся победителем.

И, фигурально выражаясь, в аэропорту его встречал кнут большинства в палате представителей Стивен Скэлис с сообщением, что конгрессмены-республиканцы убедились, что пресловутый рашнгейт — это на самом деле антиконституционная попытка меньшинства пересмотреть результаты выборов, и поэтому они будут поддерживать президента-республиканца. Поэтому расстрел Стивен Скэлиса означает, что Бастинда и ее летучие обезьяны потеряли надежду добиться своего юридическими методами и на смену холодной гражданской войне пришла война горячая.

Очевидно, эту опасность почувствовали все, и поэтому расстрел Скэлиса сплотил американскую нацию. Часов на десять сплотил. После речей Трампа и ряда республиканских деятелей о необходимости сменить риторику, а также реальных попыток говорить о своих партнерах по Джефферсоновской демократии в уважительном стиле, американское единство разбилось об убежденность этих партнеров, что двухпартийность и компромисс — это отказ республиканцев от сопротивления решениям Хиллари Клинтон в сочетании с полной и безоговорочной капитуляцией Дональда Трампа. Апогея эта вакханалия достигла после того, как лидер демократов Нэнси Пелоси полчаса визжала в Конгрессе:

«Как смеете вы обвинять демократов в создании атмосферы враждебности, которая привела к покушению последователя Берни Сандерса на жизнь республиканского кнута Стивена Скэлиса?! Это безумное сопротивление Дональда Трампа нашему святому решению подвергнуть его импичменту привело к обострению законного возмущения у демократического психа».

Сейчас новостная лента yahoo заполнена десятками статей, симулирующих этот визг Нэнси Пелоси, причем Россия выступает в них исключительно как повод к еще одной атаке на Трампа, а на самом деле российско-американские отношения никого не волнуют. Например, законопроект об антироссийских санкциях написан для того, чтобы Трамп сам подписал свой собственных приговор, отстраняющий его от управления внешней политикой США. И Трампу осталось только наложить на этот законопроект резолюцию «В топку» и предложить сенаторам самим объявить экономическую войну России, а не вынуждать президента брать на себя ответственность.

Его нежелание отвечать за тех, кто проголосовал за этот законопроект либо с большого бодуна, либо с большого перепуга, вызванного тем, что голосование состоялось через несколько часов после покушения на жизнь республиканского кнута в палате представителей, тем более понятно, что в этих обстоятельствах экономическая война легко может перерасти в войну обычную.

Но нет худа без добра. Возможно, именно об этом свидетельствует запоздалое поздравление США с Днем России. Можно только догадываться, как с покушением на Стивена Скэлиса связана победа кавалера российского ордена Дружбы Тиллерсона в отчаянной борьбе под ковром для того, чтобы с опозданием на три дня, но все же разместить соответствующее заявление на сайте Госдепа, поздравляющее россиян с тем, что РСФСР, вопреки планам Горбачева, удалось выскочить из-под обломков СССР одним куском.

Об этом наутро свидетельствовали статьи, как изюм среди визга клинтонитов вкрапленные в новостной ленте yahoo. В них вполне адекватно описывались издевательства Путина над американской политической системой во время открытой линии, причем одна из них называлась: «Кремлевский супертролль сравнил бывшего директора ФБР Коми со Сноуденом, назвал его правозащитником и предложил ему политическое убежище».

Изначально американцы испытывали симпатии к Путину назло Хиллари и ее союзу с Бандаром-бен-Султаном, Меркель и Юнкером, но если так пойдет дело, то они его полюбят за чувство юмора и следующую открытую линию будут транслировать реал-тайм с синхронным переводом и рекламой ВТБ. Информационная блокада прорвана и, как говорит Горбачев, не к ночи он будет помянут: «Процесс пошел».