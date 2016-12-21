



Иван Шилов ИА REGNUM Клинтоны приходят и уходят

Итак, Трамп официально стал избранным президентом США. На этот раз голосование коллегии выборщиков никак нельзя назвать формальностью или штамповкой состоявшихся больше месяца назад выборов. Американские СМИ, добровольно или не слишком добровольно, решившие послужить победе Хиллари Клинтон над Джефферсоновской демократией, кричали о неизбежной победе своей любимицы до последней минуты голосования в Техасе, который стал последним республиканским штатом, объявившим результаты голосования.

В течение двух недель они неустанно убеждали выборщиков прокатить Трампа мимо Белого дома, и выборщикам пришлось проходить в здание Капитолия своих штатов, где происходит голосование, через толпу с плакатами, призывающими их голосовать в соответствии с собственной совестью, а не в соответствии с голосованием штата, который они представляют. Им предлагалось наплевать на то, что таких выборщиков в США называют «бесчестными», и все это происходило на фоне оголтелой пропаганды, объявляющей Трампа «сибирским кандидатом», которого привели к власти хакеры Путина.

И их усилия не пропали даром — именно в Техасе нашлось два «бесчестных выборщика», один из которых проголосовал за губернатора Огайо Касича, а другой за Рона Пола — второго кандидата на пост президента США, который вместе с Дональдом Трампам с самого начала избирательной кампании выступал за улучшение отношений с Россией. Эти два «бесчестных» выборщика спасли репутацию Хиллари Клинтон, так как к тому времени все ее попытки пробудить у выборщиков совесть привели к тому, что четыре выборщика, которые должны были проголосовать за нее в штате Вашингтон, проголосовали за Колина Пауэла и вождя племени Дакота по имени Пятнистый Орел. Еще один выборщик на Гавайях отказался голосовать за нее и проголосовал за Берни Сандерса, а до того еще два выборщика в Миннесоте и штате Мейн так же отказались голосовать за нее, но в этих штатах закон запрещает такие проявления совести, и их голоса заменили.

Причем накануне голосования коллегии выборщиков президент Обама напомнил американцам о «Записках Федералиста» Александра Гамильтона, в которых этот отец-основатель американской демократии в 1788 году написал о том, что электоральный колледж для того и создан, что на выборах может победить агент другого государства и выборщики его остановят. Но в 2016 году выборщики под влиянием этой речи, очевидно, вспомнили о Клинтоновском фонде и миллиардных пожертвованиях в него со стороны Саудовской Аравии, Катара и Германии. Очевидно, они решили, что это Хиллари является агентом другого государства и даже трех государств, и решили подкорректировать результаты голосования. А если бы в дополнение к выигрышу на общих выборах Дональд Трамп выиграл бы «в сухую» соревнование за или вернее против «бесчестных выборщиков», то это нанесло бы страшный удар по репутации Хиллари Клитнтон. А так счет по «бесчестным выборщикам» 7:2 в пользу Хиллари и можно утверждать, что это Владимир Путин назло ей заставил выборщиков голосовать за Колина Пауэла, Берни Сандерса и вождя племени Дакота по имени Пятнистый Орел.

Теперь не позднее 28 декабря главный архивист и председатель Сената США, которым сейчас является вице-президент Джо Байден, должны получить сертификаты голосования, заверенные госсекретарями соответствующих штатов, и передать их Конгрессу, который 5 января проверит эти документы и объявит победителя. А 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, если, конечно, ничего не случится. Эти выборы сопровождаются такими случайностями и совпадениями, что поневоле вспомнишь не только старую английскую пословицу «Никогда не говори никогда», ставшую неиссякаемым источником вдохновения для англоязычного искусства, но и фильм «Never say never again» о Британских спецслужбах и спасителе западного мира супер-шпионе Джеймсе Бонде.

Для начала Хиллари Клинтон проиграла выборы окончательно ровно через восемнадцать лет после того, как ее муж и по совместительству президент США Билл Клинтон 19 декабря 1998 года был подвергнут импичменту конгрессом США. А в 2016 году Дональд Трамп, официально став избранным президентом США, первым делом выразил свои соболезнования президенту Путину и всем гражданам России в связи с убийством российского посла в Турции. Но самое символичное в этой истории то, что именно в этот день Путин должен был посетить спектакль Малого Театра «Горе от Ума», автор которого, российский дипломат Грибоедов, был убит в Персии в ходе резни, которую устроили религиозные фанатики в российском посольстве в Тегеране в 1829 году.

К организации этой резни в русском посольстве имел косвенное отношение военный секретарь Великобритании виконт Пальмерстон, политической реинкарнацией которого является Хиллари Клинтон. Сейчас она готова на все для осложнения отношений Путина с Трампом и смещения с поста президента США «сибирского кандидата», а виконт Пальмерстон затеял интригу в Тегеране не только для того, чтобы англичанка выиграла партию в большие шахматы, но и для того, чтобы свергнуть министра иностранных дел Великобритании эрла Абердина, который выступал за улучшение отношений с Россией.

Так же как Хиллари, наследственный тори Пальмерстон стал предводителем вигов, прямыми наследниками которых является демократическая партия США, и министром иностранных дел Великобритании через год после смерти Грибоедова. Усевшись в кресло эрла Абердина он подобно Хиллари не уставал устраивать цветные революции в Европе, да и поддержка Британской интеллидженс сервис исламизма в Эр-Рияде в лице Второго Саудовского государства, несомненно, дело его рук. А две опиумные войны в Китае и Крымская война с Россией довершают сходство, особенно если вспомнить действия Хиллари Клинтон по отношению к этим странам на посту госсекретаря США.

И вот новый Пальмерстон, несмотря на неограниченные финансовые ресурсы и продажную четвертую власть, проигрывает выборы в США. А когда в день окончательного голосования убивают российского посла в Турции, американский народ в лице коллегии выборщиков и только что избранного президента США показывает, что он больше не считает Россию врагом по умолчанию, а любого политического деятеля, выступающего за дружбу с Россией, предателем. А вот тех, кто убил посла США в Бенгази и российского посла в Анкаре, считает.

И когда головоломка совпадений, окружающих эти события внезапно складывается в единую картину, как-то поневоле приходит в голову, что в чем бы ни обвиняла клинтоновская пропаганда всесильного Владимир Путина, назначающего американских президентов, не он является форс-мажором, сорвавшим избирательную кампанию злобной ведьмы Запада по имени Бастинда. И хотя Хиллари Клинтон действительно «дьявольски умна» («wicked smart» по словам Барака Обамы), против этой силы она бессильна, какие бы средства в нее не вкладывал черный миропроект Запада. И какие бы подарки она нам всем ни приготовила на Рождество, Новый Год или инаугурацию Дональда Трампа, все ее коварные планы неизбежно потерпят крах.