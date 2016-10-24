



США

Хорошо известно широко распространенное мнение, что выборы в США являются спектаклем, борьбой нанайских мальчиков, политическим шоу-бизнесом, ну или на худой конец борьбой двух одинаково реакционных кандидатов. Но для тех, кто еще помнит основы диалектического материализма, в рамках которого критерием истины была практика, должно быть очевидно, что эта точка зрения совершенно бесперспективна с точки зрения практики российско-американских взаимоотношений. Она словно валиком красит реальность политической жизни в США в один цвет, не позволяя различать оттенки и находить друзей.

Более того она делает сторонников этой точки зрения легкой жертвой манипуляторов, которые внушают им самый оголтелый антиамериканизм, когда к власти в США приходит группировка, настроенная на реальное сотрудничество с Россией, и заставляют восхищаться Америкой, когда в Белом Доме воцаряется откровенная русофобия. Наиболее ярким примером таких манипуляций, несомненно, является Уотергейтский скандал, в результате которого Ричард Никсон — один из наиболее талантливых и прозорливых президентов США, закончивший войну во Вьетнаме и начавший политику разрядки международной напряженности, отправился в политическое небытие под восторженные крики прогрессивной общественности по обе стороны океана. И в Советском Союзе с удовольствием смаковали подробности этого позора Америки, несмотря на то, что главной мотивацией смещения Никсона была не любовь к демократии, а желание зарождавшейся в тот момент «партии войны» вместе с Никсоном отправить на помойку заключенные им с СССР соглашения ОСВ-1.

И совсем не случайно один из кандидатов на пост президента США Дональд Трамп накануне теледебатов заявил, что считает себя последователем Ричарда Никсона. Ведь он ведет беспощадную борьбу с женщиной, которая 42 года назад уничтожила Никсона как политического деятеля, каким-то образом вырвав у него прошение об отставке. А сейчас она пытается уничтожить сам институт президентства в США, превратив его в золотую шапку Бастинды для вызова летучих обезьян и использования их страшной разрушительной силы для уничтожения всего человечества.

И хотя у комиссии Родино, расследовавшей участие президента Никсона в организации «прослушки» Национального Демократического Комитета, не было никаких доказательств его вины, кроме одной получасовой записи, пропавшей с магнитофонной ленты, на которую президент по закону был обязан записывать все свои переговоры, а госсекретарь Хиллари Клинтон уничтожила 33 тысячи (!) своих электронных писем после получения повестки на передачу этих писем Конгрессу США, но президент Никсон в 1974 году ушел в отставку, а Хиллари Клинтон в 2016 году была оправдана ФБР. И практически весь американский истеблишмент буквально на руках пытается затолкать ее в Белый Дом. При этом молодой адвокат комиссии Родино Хиллари Клинтон в 1974 году действовала незаконно, не позволив адвокатам президента Никсона проконсультировать своего клиента, но прошение об отставке — есть прошение об отставке, а победителей, как известно, не судят.

Но у этой истории есть и своя ирония. Когда в 2016 году человечество действительно возвращается в 1972 год, когда вместе с Никсоном на помойку отправилась разрядка международной напряженности, мирное существование двух систем и соответственно социалистическая система хозяйствования. Парадоксальным образом именно тема российско-американских взаимоотношений взрывает изнутри весьма хитроумную предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, которая сама была инициатором информационной блокады России, а теперь начала теледебаты с упоминания России как главного источника сайта Викиликс, опубликовавшего к третьим теледебатам сведения о ее участии в весьма непопулярном проекте «Открытая Америка».

А после того, как Дональд Трамп порвал ее как Тузик грелку, она вынуждена была закончить теледебаты тоже российской темой, обвинив Трампа в том, что его поддерживает президент Путин, а это, по ее мнению, автоматически дискредитирует слова Трампа о коррупции истеблишмента, выразившейся, в частности, в отказе директора ФБР обвинить ее во лжи конгрессу и американскому народу, а также в уничтожении доказательств ее вины, находящихся под повесткой комиссии конгресса по расследованию инцидента в Бенгази, где был убит посол США в Ливии Стивенс.

Но самое главное это то, что на последних теледебатах Трамп отказался отвечать на вопрос ведущего о готовности кандидатов признать результаты выборов в случае своего проигрыша. А когда ведущий в третий раз повторил свой вопрос, настаивая на ответе Трампа, он довольно издевательским тоном заявил, что ему хотелось бы заставить вас (истеблишмент?) понервничать из-за его ответа на этот вопрос. Причем это издевательство над истеблишментом является продолжением диалога, который начался на первых теледебатах, но тогда Трамп пообещал согласиться с результатами выборов.

Правда, прямая трансляция в этом месте забарахлила, а сарафанное радио сторонников Трампа на Интернет-форумах утверждало, что Трамп пообещал признать только честные выборы, но сам Трамп не опровергал свои слова и к трансляции претензий не предъявлял. Зато теперь его слова тогда создали прекрасный контраст с предложением организаторам третьих теледебатов немножко понервничать из-за его возможного отказа признать результаты выборов. А после развернутого доклада Трампа о своих действиях в первые 100 дней президентства, в ходе которого прозвучали следующие слова: «Если они могут сейчас делать такое по отношению ко мне, человеку с неограниченными ресурсами и возможностями дать им сдачу, то что же они сделают с вами и вашими правами, когда Хиллари станет президентом?!»

И истеблишмент испугался, особенно после того, как Трамп нарушил традицию демонстрации единства правящего класса на благотворительно вечере имени Алекса Смита в Нью Йорке. Он пошел на обострение, подняв на этом вечере вопрос о позорном увольнении Хиллари Клинтон из комиссии Родино, не вдаваясь в подробности, о которых рассказано выше, но достаточно ясно обозначив свою готовность поднять этот вопрос в оставшиеся дни избирательной кампании с явным прицелом на то, что будет после выборов, а не до них и во время.

Но Уотергейтский скандал связан с концом «разрядки» и соответственно с распадом Советского Союза самым непосредственным образом, а Владимир Владимирович недавно сказал, что после распада СССР и мировой социалистической системы «холодная война» не окончилась, и мир еще предстоит заключить. А это значит, что победитель в холодной войне будет определяться в самом ближайшем будущем, а то, что произошло в 1991 году, было проигрышем битвы, а не войны, подобном проигрышу приграничного сражения в 1941 году.

Но Великая Отечественная война окончилась в Берлине в 1945 году, а не в Москве в 1942-ом, и слова Трампа об Уотергейте на благотворительном вечере в сочетании с его словами о том, что победа Хиллари означает порабощение США ИГИЛ (организация запрещена в России), говорит о том, что Трамповская Америка уже заключила с Россией мир, и главную, «экзистенциальную» угрозу для нее представляет ИГИЛ, а не Россия. А Россия в этой войне против ИГИЛ является для Трамповской Америки союзницей, и Хиллари Клинтон и ее сообщников ждет в случае захвата ею власти в США ждет не специальный прокурор, назначенный Трампом для расследования ее преступлений в США в случае ее проигрыша, а Нюренбергский трибунал для расследования ее преступлений в Югославии, Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии и Чечне.

А такая угроза намного страшнее президента Никсона и Дональда Трампа, и неудивительно, что «почтенное собрание» правящего класса США неодобрительно загукало, когда Трамп упомянул Уотергейт, но возможно, что черта под этой кампанией была подведена, когда все весело рассмеялись последней «шутке» Дональда Трампа. В ней он описал, как Хиллари столкнулась с ним у сортира и попросила его дать ей «пардон». Зал просто взорвался смехом, в том числе сама Хиллари Клинтон, так как правящий класс США прекрасно знает о выражении Путина «замочить в сортире», а «пардон» помимо общепринятого смысла означает традиционное помилование одним президентом другого за те преступления, в результате которых он потерял власть.