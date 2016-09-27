



Александр Горбаруков ИА REGNUM Саманта Пауэр. Самое красивое, но адекватное лицо лжи США

На этой неделе состоялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой Обама произнес свою последнюю речь с этой трибуны. Речь, напоминающую маленький Ниагарский водопад, в том смысле, что воды много, а высоты мало. К тому же из этого потока торчали весьма опасные то ли скалы, то ли кости рыбы Хиллари Клинтон. Во всяком случае, слушая все это журчание правильных слов, трудно было не вспомнить то, что произносящий их Обама только что по указанию своего бывшего госсекретаря побеседовал с президентом Филиппин, публично, на весь мир назвавшим мать Обамы проституткой.

Неудивительно, что смысл всех этих слов, которые произносил президент США с высокой трибуны ООН, как-то ускользал. Причем в процессе ускользания он почему-то напоминал о том, что в американских словарях смысл того слова, которое описывает происходившее между Биллом Клинтоном и Моникой Левински в Овальном кабинете Белого дома, не охарактеризован как сексуальные взаимоотношения, что, собственно, и позволило адвокату президента и по совместительству первой леди США спасти своего мужа от импичмента по обвинению во лжи под присягой.

Этот фирменный стиль Хиллари Клинтон колом торчал из последней речи Обамы в ООН, что не помешало журналистам назвать ее лебединой песней хромой утки. Хотя правильнее ее было бы назвать предсмертным хрипом Госдепа, так как посвящена она была международной политике США, которую Госдеп, а вернее госпожа госсекретарь проводила от имени Барака Обамы, рассчитывая, что и результаты этой политики она спишет на первого черного президента США. Что для женщины, неоднократно замеченной в поддержке расистов, несомненно, является дополнительным бонусом.

Согласно повестке дня, обсуждаться должно было размещение 62 миллионов беженцев из тех стран, где США уже попытались построить демократию по лекалам Хиллари Клинтон, но на самом деле обсуждался конец перемирию в Сирии. Это перемирие, ставшее символом сотрудничества России и США в Сирии, накрылось медным тазом в результате бомбежки американскими и австралийскими ВВС позиций сирийской правительственной армии в городе Дайр-аз-Заур в восточной Сирии. Англосаксонские ВВС «по ошибке» убили более 80 сирийских солдат и более 120 ранили. Причем произошло это в городе, где находится христианский анклав, много месяцев оборонявшийся от ИГИЛ (организация запрещена в России), победа которого означает для местных жителей верную, причем мучительную смерть.

Масштаб этой бомбежки и количество погибших не позволяют ее признать просто ошибкой, а заставляют признать ее актом войны на стороне ИГИЛ, о чем и поведала вчера сирийская сторона, заявив о том, что располагает записями американских военных и боевиков ИГИЛ о совместной операции. Данный факт приобретает особое значение, если учесть, что буквально накануне глава Госдепа Керри подписал соглашение, в котором от имени США обязался обеспечить отсутствие таких бомбежек. Именно благодаря этому соглашению американские ВВС получили возможность летать в воздушном пространстве Сирии, защищенном не только российскими системами ПВО С-300 и С-400, но и международным правом, которое все же пока существует, несмотря на все то, что последние годы с ним выделывала Хиллари Клинтон. Но, как отметил глава российского МИД, неподчинение американских военных президенту США вызывает вполне закономерные вопросы относительно того, кому они подчиняются на самом деле.

Действительно, так как США в лице Керри с криком и плачем требуют права бомбить террористов именно в Сирии, не вступая при этом в состояние войны, разрешение летать над Сирией американские ВВС получили для совместных военных действий против ИГИЛ, признанного преступным и запрещенного на территории России. Но та скорость, с которой результатами бомбежки сирийских войск в Дайр-аз-Зор воспользовались именно боевики ИГИЛ, перешедшие в наступление, едва стихли взрывы от американских бомб, заставляет предположить, что они заранее знали об этой «ошибке», что, собственно, и дало России повод обратиться в Совет Безопасности ООН, так как «действия пилотов коалиции находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГИЛ».

Сама возможность обсуждения в СБ ООН военных действий США на стороне ИГИЛ вызвала форменную истерику посла США в ООН Саманты Пауэр, которая покинула зал заседаний сразу, как только посол России в ООН Виталий Чуркин начал делать предварительный доклад. И пока он говорил, она дала такое интервью журналистам, что сивая кобыла наняла русских хакеров для выяснения рецепта ее курева, необходимого госпоже Саманте Пауэр, естественно, по предписанию врача. Собственно, это интервью и стало первым хрипом Госдепа в ответ на удушающие объятия правды, но отнюдь не последним. В противном случае хрипеть предсмертным хрипом будет ООН, устав которого запрещает войну в принципе как способ разрешения конфликтов, и, признавая такие «ошибки» ошибками, он будет использовать свой собственный устав, напечатанный на очень толстой мелованной бумаге, несколько не по назначению. Что глупо и неприлично.

Собственно в этом и состоит главная интрига нынешней Ассамблеи, в которой сошлись опасность ядерной войны, по сравнению с которой Карибский кризис напоминает драку в детской песочнице, геноцид христиан в Сирии и апокалиптичность происходящей там трагедии, совершенно невероятные выборы в США и чересчур вероятные выборы в России. Но самое главное это то, что нынешняя Сессия Генеральной Ассамблеи, которую отказался посетить президент России Владимир Путин, представляет собой наглейшую попытку пересмотра результатов Второй мировой войны, то есть отрицание самое себя. А то, что в этой интриге решающий момент наступил в результате бомбежки христианского анклава, где в начале 20-го века уже один раз произошел ужасающий геноцид христиан Армении, впоследствии вдохновивший Гитлера на Холокост, все больше и больше заставляет задуматься о том, что эти попытки пересмотра результатов Второй мировой войны уже 30 лет идут рука об руку с самым откровенным антихристианством, а это, в свою очередь, ретроспективно наводит на мысль о том, что и так чувствует значительная часть русского народа. А именно, что Великая Отечественная война была Войной действительно Священной, то есть вопреки определенным аспектам коммунистической идеологии Войной Христианской против образа ада на земле.

А одним из главных результатов Великой Отечественной войны является создание ООН как организации союзников по антигитлеровской коалиции, где главный победитель Советский Союз и, соответственно, его правопреемница Россия являются постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладают правом вето. Между тем США, а вернее Госдеп имени Хиллари Клинтон уже давно считают такое положение устаревшим, несоответствующим реалиям современного мира, впрочем, как и все другие результаты Великой Отечественной войны.

Забыв о том, какой ценой была оплачена Победа над гитлеровской Германией, клинтониты, укравшие победу у Джорджа Буша — старшего на президентских выборах в 1992 году и благодаря этому получившие возможность определить облик мира после «победы» США в холодной войне, сегодня хотят подменить результаты Второй мировой результатами войны холодной, добытыми в основном с помощью трепа на страницах газет и у микрофонов радиостанций. В рамках этой программы они очень хотели бы превратить ООН в аналог WADA (Всемирное антидопинговое агенство), но не хотят брать на себя ответственность за развал ООН, памятуя о результатах исключения СССР из Лиги Наций. Именно поэтому они постоянно провоцируют Россию на действия, несовместимые с уставом ООН, с тем, чтобы обвинить ее в нарушении устава и лишить той роли, которую она играет в ООН благодаря мужеству советских солдат.

В этой борьбе за ООН вице-президент США Байден даже пошел на то, чтобы приехать в Москву и дать личные гарантии президенту Медведеву, что бесполетная зона в Ливии не превратится в полноценную войну, если Россия воздержится от применения своего права вето при голосовании в СБ ООН разрешения создать в Ливии бесполетную зону. И президент Медведев дал соответствующие указания российским представителям в ООН, после чего весь мир имел возможность убедиться в том, чего стоят личные гарантии Байдена, наблюдая, как Хиллари Клинтон сладострастно стонет Wow, видя на экране айфона мучительную смерть Каддафи. Смерть главы государства — члена ООН, авторизованную Советом Безопасности ООН в ходе того самого голосования.

Естественно, этим дело не закончилось, и через три года уже Россия встала перед тем же выбором, который в 2011 году встал перед США: начать полномасштабную войну на Украине и стать нарушителем Устава ООН, или смириться с существенным ухудшением своей геополитической ситуации. И Россия выбрала на Украине то, что выбрала, заплатив за это довольно большую цену, а теперь ей предлагается закрыть глаза и признать ошибкой акт войны, который совершили США, разбомбив сирийские войска. При этом она прекрасно знает, что если через несколько дней российская авиация «по ошибке» разбомбит десяток укротанков, обстреливающих девятиэтажки Донецка, то США немедленно потребуют исключения России из состава Совета Безопасности ООН.

Собственно именно это уже и произошло, когда те, кто бомбил Дейр-аз-Заур, для того, чтобы отвлечь внимание от своей «ошибки», попытались свалить на Россию вину за бомбежку колонны с гуманитарным грузом, идущим в Алеппо. А на только что состоявшемся внеочередном Заседании Совета Безопасности ООН представители США, Великобритании и Франции, поняв, что они опять проиграли, обвинили Сирию и Россию в варварстве и военных преступлениях, которые они якобы совершили, найдя военное решение проблемы терроризма в Сирии.

Самое интересное это то, что эту реакцию Россия спровоцировала сама, заявив накануне устами министра Лаврова о своем желании продолжить сотрудничество с США в Сирии, которое только что было столь подло обмануто в Дайр-аз-Заур. Но вместо того, чтобы после этого обмана показывать палец своим партнерам на переговорах, министр Лавров показал Керри пальцем на небо, весьма элегантно увязав необходимость найти именно военное решение проблемы терроризма в Алеппо с инцидентом в Дайр-аз-Заур.

Совершенно очевидно, что Россия пошла на этот беспрецедентный шаг в силу тех изменений, которые у нас на глазах происходят в США в ходе совершенно невероятной президентской кампании. В результате этих изменений в США проявилось искреннее желание весьма значительной части американского народа поддержать настоящее сотрудничество России и США в борьбе с ИГИЛ. Благодаря чему уже начался пересмотр не только результатов политики Госдепа за последние 30 лет, целью которой было так называемое недопущение «второй Ялты», но и оправданность холодной войны, разрушившей «Ялту первую» — систему послевоенного мира, основанную на признании СССР и США друг за другом законных интересов и сфер влияния. Эту систему предложил президент США Рузвельт в Ялте, и Сталин с ней согласился, и скрупулезно выполнял, пока президент Трумэн, опьяненный перспективой ядерного могущества, не выкинул в Потсдаме «Ялту» на помойку.

Между тем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который стал символом и в какой-то степени причиной происходящих изменений, поначалу пытался «оправдаться» от обвинений в излишних симпатиях к Путину методом угрожающих заявлений в адрес российских летчиков, очень близко летающих к американским кораблям. Но недавно он стал бравировать своими симпатиями к Путину, тоже этим показывая пальцем на небо своему сопернику на выборах Хиллари Клинтон. А до этого Трамп доказал, что он прекрасно отдает себе отчет, с каким опасным врагом он имеет дело, тем более что его шансы на успех специально для него мониторит специально созданная им независимая от СМИ служба.

Поэтому то, что он бравирует своими симпатиями к Путину, означает, что эта служба ему доложила, что такая политика приносит ему голоса избирателей и добавляет шансы выиграть у Хиллари Клинтон. А это, в свою очередь, говорит о том, что большая часть американского народа разделяет скорее ту точку зрения на события в Алеппо, которую озвучил Чуркин, а не Саманта Пауэр. И на выборах американский народ может показать такой размер руки и такой палец Госдепу, что не только сенатор Рубио, но и сам Трамп обзавидуется. А уж он-то точно лучше всех знает, что за спиной у Хиллари Клинтон маячат не только головорезы ИГИЛ и каннибалы «Аль-Нусры», но и тени нацистской Германии, деньги Бормана и бенефициары срыва договора ОСВ-1, главной частью которого был запрет на строительство национальной ПРО не только в Европе, но и на территории континентальных США.

И причиной для этого условия было то, что строительство такой ПРО означает подготовку к парированию ответно-встречного удара, а вовсе не оборону от внезапного нападения. А Российская военно-морская база в сирийском порту Тартус и военно-воздушная база Хмеймим означают полную бесперспективность попыток запереть Россию в Черном море и превратить его и Восточное Средиземноморье в стартовую площадку для американских ракет. Так что России в Сирии и в ООН отступать некуда — позади Москва.