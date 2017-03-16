В Москве арестован главный шеф-редактор Аналитической дирекции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Казалось бы — незначительное событие. Мало ли журналистов «укоротил» Лукашенко, президент Белоруссии? Но очень часто соломинка ломает спину верблюда, а неудачный поворот лыжника вызывает снежную лавину в горах, в которой эти лыжники пропадают без вести сотнями. И если посмотреть на исторический контекст этого события, то трудно отделаться от мысли, что это как раз тот самый случай.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Поэтому при рассмотрении проблем, порожденных этим арестом, временно предлагается забыть, что Юрий Баранчик является знаковым явлением и в российской, и в белорусской журналистике, и в политологии и философии. И президент Лукашенко явно недооценил возможность того, что арест Юрия Баранчика по личному приказу президента войдет в историю республики как арест одного из самых прогрессивных ее мыслителей. Кроме того, прежде чем перейти к рассмотрению вопроса по существу, хочется напомнить всем постсоветским националистам на геополитическом пространстве от Батуми до Каунаса, что по одной из версий Шота Руставели был не только грузинским поэтом, но и византийским монахом в Иерусалиме, пережившим Четвертый крестовый поход, зверства которого в XIII веке затмевают зверства нацистов в 1940-х годах. И этот монах писал православным грузинам, что должно быть важнее всего то, что они являются гражданами Православной империи, и что национальный вопрос решен в Церкви, это гарантирует им максимально гармоничное развитие грузинской культуры, а не иллюзия независимости от этой самой Империи, которую всегда готовы «гарантировать» такие гуманисты, как турки-сельджуки или крестоносцы Четвертого «крестового» похода

Итак, Cui prodest? Cui bono?

Автор этой статьи не вникал в белорусскую политику несколько лет, и этот недостаток является достоинством его статьи, позволяя взглянуть на проблему с чистого листа. Первое, что приходит в голову, — это то, что до Олимпиады, будь она неладна, популярность Путина в Белоруссии могла соперничать с популярностью Батьки, а популярность Лукашенко в России с популярностью Путина. И это обстоятельство не могло не нервировать обоих лидеров, но последующие события показали, что оно не может быть препятствием для их военно-политического союза. Более того, при более внимательном рассмотрении оно помогало им обоим, так как «последнего диктатора Европы» усиленно пытались убрать европейские гуманисты — и убрали бы, если бы не Россия. В этом проявился реальный, а не липовый характер братства двух народов — русского и белорусского — в отличие от Украины, которая всегда была анти-Россией, порожденной Брестской унией. И Тарас Бульба не зря называл себя русским, а не украинцем, и то, что сына своего он убил вполне сознательно, а не в припадке гнева, мы знаем совершенно точно. В отличие от реальных исторических деятелей, убивших своих сыновей. Поэтому главным фактором в «деле» Юрия Баранчика является иллюзия сходства положения Украины и Белоруссии, которая в недобрый час замутила сознание Александра Григорьевича, заставив его встать на сторону бандеровцев, предшественники которых сожгли Хатынь и еще несколько тысяч белорусских деревень вместе с их жителями.

В частности, Юрий Баранчик незадолго до ареста написал статью о заговоре министра иностранных дел Республики Белоруссии Владимира Макея, из которой следует, что приговор Лукашенко уже подписан, но в Берлине, а не в Москве. И арест Баранчика придает этой статье дополнительный вес, который нужен Лукашенко меньше всего на свете. Про Москву я уже и не говорю — сам факт ареста является крупной дипломатической проблемой российского МИД, так как означает разброд и шатания в российском руководстве. А если Баранчик будет выдан и ослепленный яростью Лукашенко с ним расправится, то ответственность за это, причем самого некрасивого свойства, падет не только на Минск, но и на Москву. При этом та часть белорусов, которая сейчас ориентируется на дружбу с Россией, естественно, радикализируется, и Лукашенко, утратив их поддержку, естественно, обвинит в этом Россию, которая, поддержав интриги против себя в Москве, просто приглашает к себе все новые и новые конфликты со всем миром.

В том-то и дело, что после того, как американская ведьма Бастинда проиграла выборы, все наезды на Россию имеют целью спровоцировать беспорядки в Москве, а-ля 1990 год, а не реальную войну, которая стояла на пороге уже два года назад, когда генерал Бридлав хотел начать крупномасштабные маневры НАТО на границах России непременно 22 июня. И каждый информационный повод, свидетельствующий о расколе в Москве, провоцирует дополнительные наезды на нее так называемого мирового сообщества, которое сейчас ведет войну на два фронта — в первую очередь против американского президента Дональда Трампа, а уже во вторую против российского Владимира Путина. При всем моем уважении к Ангеле Меркель до Хиллари Клинтон ей далеко — немка еще не может себе представить угрозу ядерной войны как цель, а не как средство.

И я это пишу в расчете на то, что Юрий Баранчик был арестован по личной просьбе Лукашенко, а не стал жертвой международных интриг. И что его арест чисто случайно совпал с речью президента Белоруссии, которая привлекла большое внимание на Западе, и где он сказал, что Европейский союз должен быть спасен любой ценой. Можно предположить, что Белоруссия обратилась к России с просьбой арестовать Юрия Баранчика несколько недель назад, имея в виду, что никто его арестовывать не будет. Но когда Макею удалось внедрить в голову Лукашенко эту замечательную геополитическую идею, что Евросоюз должен быть спасен любой ценой, не сказав ему, что ценой будет Майдан в Минске и низложение последнего диктатора Европы, арест Баранчика оказался очень кстати для ее иллюстрации.

И Лукашенко нажал на соответствующие кнопки в Москве, наплевав на последствия для Белоруссии и России, которые этот арест будет иметь в контексте отказа ведущих клинтонитов от создания специальной комиссии Конгресса и назначения специального прокурора для расследования связей президента Трампа с Россией, прозвучавший на всех телеканалах в прошлое воскресенье. Более того, они вынуждены были признать отсутствие у них хоть каких-нибудь доказательств вины Трампа, а значит и оснований для этих расследований, в обмен на прозвучавшее сквозь зубы председателя комиссии Конгресса по делам разведсообщества признание отсутствия у него хоть каких-нибудь доказательств приказа Барака Обамы подслушивать Трампа накануне выборов. В этой ситуации настойчивые, если не сказать наглые попытки Евросоюза поддержать кандидата, подделывающего результаты выборов и пытающегося после выборов свергнуть законно избранного президента США, выглядят актом враждебности по отношению к американскому народу, чтобы не сказать актом войны.

А слова Лукашенко о необходимости сохранить Евросоюз любой ценой в сочетании с арестом по его запросу журналиста, пишущего о необходимости улучшения отношений России, Белоруссии и США, превращают его из ласкового и хитрого теленка в глупое животное неизвестной породы, добровольно залезшее между молотом и наковальней.