



Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

Почти два дня потребовалось Хиллари Клинтон для того, чтобы появиться на экранах телевизоров и признать свое поражение на выборах. И больше недели ей потребовалось для того, чтобы более или менее прийти в себя после поражения на выборах и приступить к своим обязанностям Бастинды великой и ужасной, к тому же окормляющей Фонд защиты детей. И для того, чтобы «поработать» с электоральным колледжем и заставить выборщиков проголосовать за нее, а не за Дональда Трампа, у нее осталось очень мало времени, так как хотя 21 штат разрешает своим выборщикам «изменять» результатам голосования в штате, но за это время Трамп успел сделать ключевые назначения глав ведомств и агентств, связанных с безопасностью. И не представляет сомнений, что эти назначенцы уже приступили к своим обязанностям по обеспечению безопасности администрации Дональда Трампа от попыток свергнуть ее сторонниками Хиллари Клинтон.

Собственно эти назначения привлекли внимание к тому очевидному факту, что в последние часы избирательной кампании, буквально за несколько минут до того, как ключевые штаты (так называемые «штаты поля боя»), стали докладывать результаты голосования, в США произошла настоящая революция, лишившая Хиллари Клинтон возможности немножечко подправить результат выборов в свою пользу. Ноябрьская революция 2016 года в США, успевшая стать желто-газетным штампом, на самом деле действительно имела место, причем в том самом «вокзально-телеграфно-телефонном» смысле, что и Великая Октябрьская социалистическая революция, состоявшаяся ровно 99 лет назад.

Когда-нибудь мы узнаем подробности этой блистательной спецоперации, о которой впору написать книгу «10 минут, которые потрясли мир». Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что помимо очевидных участников этой спецоперации: свеженазначенных генпрокурора США Джеффа Сешнса, директора ЦРУ Майка Помпео и советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в ее планировании и осуществлении решающую роль сыграл Барак Обама. И обвинения Хиллари Клинтон в том, что действующий президент США «предал ее», позволив директору ФБР за неделю до выборов снова открыть уже закрытый «сервергейт», являются не истерикой женщины, у которой в последнюю минуту отняли любимую побрякушку в виде красной кнопки, а признанием многоопытного и, как сказал Барак Обама, «дьявольски умного» политика в том, что она действительно 12 июня захватила власть, и, как она думала, подчинила своей воле Барака Обаму.

Собственно, это было очевидно и без этого признания, из того разворота на 180 градусов, который претерпела внутренняя и внешняя политика США в тот день, когда на сайте избирательной кампании Хиллари Клинтон появилась видеозапись Барака Обамы, рекомендующего ее как наилучшего кандидата на пост президента США. Но это признание является не просто приятным пустячком, а той самой точкой опоры, которая позволяет перевернуть представления о том, как действует сейчас политическая система США. В частности оно проливает дополнительный свет на причины вышеупомянутого «эндорсмента» президентом США кандидата, даже не набравшего необходимого минимума делегатов для номинации Демократической партией, а также на причины появления его не на сайте Белого Дома, а на сайте этого кандидата.

А еще оно проливает свет из прошлого на настоящее, в частности на вышеупомянутые «10 минут, которые потрясли мир», когда Хиллари, гоняясь за властью де-юре, позволила вырвать у нее из рук власть де-факто. И стоит ли после этого удивляться той радости, с которой президент-демократ Барак Обама отправился в турне по Европе и Латинской Америке в качестве агента новоизбранного президента-республиканца, уговаривая лидеров заинтересованных стран не особо нервничать по поводу выбора американского народа и примириться с ним, как можно быстрее.

С этой точки зрения привлекает внимание обращенный к европейским лидерам призыв Обамы противостоять России, «чья экономика порвана в клочья», но это не мешает ей быть «военной сверхдержавой». Действительно, именно после этого призыва, отполированного приватным разговором с избранным президентом Трампом, Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, до этого довольно агрессивный по отношению к России, буквально в прыжке переобулся и заявил на заседании германского Фонда Маршалла, что «Россию изолировать невозможно, и с ней необходим диалог».

Создается впечатление, что Бастинда, нарушая клятвы с легкостью и изяществом птички, гадящей на головы памятникам, несколько переоценила действие той клятвы верности ей, любимой, которую она, очевидно, взяла с Барака Обамы, свергнув его с трона президента США и шантажируя его бог знает чем. Между тем «дьявольски умная» Бастинда имеет репутацию весьма трезвого политика, который никогда не сдается, и то, что она так растерялась поле победы Дональда Трампа, говорит о том, что удар был действительно страшным, абсолютно неожиданным и в буквальном смысле молниеносным. А ведь помимо ЦРУ у нее была своя разведка, в том числе соответствующие социологические службы, которые предоставляли ей весьма трезвые отчеты о размерах ее поддержки американским электоратом.

Тем не менее не представляет сомнений, что еще до инаугурации президента Трампа она оправится от потрясения окончательно и приступит к осуществлению плана B, даже если сейчас у нее такого плана нет. Кроме того, не стоит забывать, что за спиной Хиллари маячит целая квазирелигия, которая с XII века является органической частью западной цивилизации и которую можно условно назвать «черным миропроектом» Запада. В долгосрочной перспективе этот миропроект никуда не денется, даже потеряв Хиллари Клинтон, но сегодня, сейчас ее выдающиеся личные качества играют на руку белому и красному миропроектам.

Действительно, утратив такого сильного лидера, как Хиллари Клинтон, черный миропроект, несомненно, будет деморализован и дезорганизован надолго, но именно поэтому сейчас черный миропроект может поддержать ее в любых авантюрах. И исход этой коллизии зависит от того, насколько быстро красный и белый миропроекты сумеют осознать роль личности в сегодняшней истории вообще и роль президента Трампа в частности.

Для победы над черным миропроектом им придется скорректировать свои планы в связи с появлением такого феномена, как Трамп. В этой связи весьма немаловажным и не менее символичным фактом является то, что по настоянию Дональда Трампа Республиканская конвенция, номинировавшая его кандидатом на пост президента США, закончилась коллективной молитвой под руководством архиепископа Диметриоса греческой православной церкви в Америке. А сейчас не слишком религиозный еврей Берни Сандерс, олицетворяющий красный миропроект, уже обозначил свою готовность сотрудничать с Трампом, чья дочь перешла в иудаизм для того, чтобы выйти замуж за религиозного еврея.

Примечательно, что Сандерс весьма близок к Папе Римскому и сразу после праймериз в Нью-Йорке, на которых в первый раз в полной мере проявился административный ресурс Хиллари Клинтон и ее решимость использовать его для подделки результатов выборов, Берни Сандерс улетел в Рим. А вице-президент Майк Пенс принадлежит к так называемой «Чайной партии», и в начале избирательной кампании поддержал кандидатуру Теда Круза, который в 2000 году обеспечил юридическую поддержку избирательной кампании Джорджа Буша-младшего, олицетворяющего белый миропроект. Таким образом, Сандерс может быть мостом между Трампом и красным миропроектом Запада, а Майк Пенс уже является мостом между Трампом и белым миропроектом Запада.

Между тем, президент Трамп во время теледебатов в ответ на вопрос о достоинствах своей противницы отметил ее выдающиеся бойцовские качества. И не составляет сомнений, что он понимает, какое ожесточение приобретет борьба за бесславный конец политической карьеры Хиллари Клинтон именно сейчас, до того, как конгресс США утвердит его назначенцев на высшие государственные должности. Ведь обе палаты конгресса контролируют республиканцы, а первые назначения показали, что союз Трампа с белым миропроектом уже состоялся, и он уже сумел донести до клана Бушей и «Чайной партии» свое понимание момента.

Неудивительно, что, как показало воскресное интервью лидера демократической оппозиции в сенате Шумера, план Хиллари не пустить Трампа в Белый Дом методом принуждения выборщиков к «измене» результатам голосования, после «предательства» Обамы, оставшегося верным присяге президента США вместо того, чтобы верно служить злобной ведьме Запада Бастинде, перешел в разряд несбыточных мечтаний. А сравнение этого интервью Шумера главному демократическому каналу ABC с интервью Берни Сандерса каналу NBC с неизбежностью приводит к выводу, что руководство Демократической партии США начинает понимать: Хиллари Клинтон привела ее катастрофе, и они не видят выхода из создавшегося положения.

Причем больше всего они боятся союза Сандерса с Трампом, которое на электоральном уровне уже стало фактом, создав в ходе выборов новый политический термин «обамо-трампизм». А на уровне заявлений согласие Берни Сандерса сотрудничать с Дональдом Трампом прозвучало четко и ясно в виде короткого «yes», в ответ на вопрос ведущего передачи NBC, которое хитрая бестия Берни Сандерс безуспешно пытался похоронить за Ниагарским водопадом упреков в адрес Трампа.

Таким образом, с религиозной точки зрения мы являемся свидетелями образования союза красного и белого миропроектов с европейским иудаизмом и крипто-православием против черного миропроекта Запада. Последний раз такая ситуация складывалась 14 февраля 1130 года, когда Римским Папой был избран внук еврейского банкира Пьетро Пьерлеони, известный также как Анаклет II. Тогда черный миропроект победил, Папа Анаклет II был свергнут и отравлен в 1137 году, что через несколько лет привело к антиправославному и антиславянскому вендскому крестовому походу, а еще через несколько десятков лет — к четвертому крестовому походу, уничтожившему Православную Византийскую империю, и нашествию Чингисхана. И то, что сейчас ситуация повторяется столь точно, говорит о том, что создают ее не партии и вообще не люди, а исторические силы, срок действия которых значительно превышает человеческую жизнь, и мы являемся свидетелями завершения исторического цикла значительно более длительного, чем сто лет.