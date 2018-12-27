Уходящий год для Красноярского края выдался насыщенным на значимые события. Регион в 2018 году переживал и трагедии, и радости. В августе 2018-го жители края скорбели по погибшим в авиакатастрофе вахтовикам, в сентябре — выбирали губернатора и радовались началу эстафеты огня Универсиады — 2019. В феврале край встречал президента РФ Владимира Путина, в ноябре — провожал в последний путь первого вице-спикера Заксобрания Алексея Клешко…

Лесной пожар

Однако постоянно и круглогодично, без привязки к каким-либо конкретным датам, обращает на себя внимание одно весьма неприятное явление, характерное для Красноярского края. Речь, конечно же, идёт о «чёрном небе» Красноярска. И это не страшилки вроде «под чёрным-чёрным небом, в чёрном-чёрном городе», а вполне конкретные экологические проблемы, отравляющие людям жизнь.

«Дышать легче не стало»

(сс) George Hodan Противогаз

Что же такое «чёрное небо»? Так красноярцы называют периоды неблагоприятных метеоусловий, когда из-за густого смога становится трудно дышать.

«Хоть топор вешай», — пишут люди в соцсетях, выкладывая фотографии дыма в краевой столице.

А если обращаться к терминологии, то неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В такие периоды предприятия обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов.

В этом году Красноярск прожил под «чёрным небом» порядка 30 дней, но год ещё не завершён. В 2017 году насчитывалось 43,5 таких дня, в 2016-м году — порядка 60. Однако, по мнению горожан, уменьшение количества дней под «чёрным небом» не означает улучшения экологической ситуации:

«Дышать легче не стало».

В 2017-м и в 2018-м годах жители Красноярска выходили на экологические митинги — санкционированные и несанкционированные.

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Стоит отметить, что федеральным властям известно об экологических проблемах региона. В феврале 2018 года в Красноярск прибыл президент РФ Владимир Путин, в том числе он провёл совещание по экологической тематике. После этого глава государства дал ряд поручений по улучшению ситуации.

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Однако озвучиваемые местными властями меры (газификация, строительство метро, борьба с ветхим жильём и, соответственно, с малыми котельными) требуют времени и огромных вложений. А значит «спасение» красноярской экологии — это дело не сиюминутное, и жителям придётся провести под «чёрным небом» ещё далеко не один день.

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Между тем власти края утверждают, что трудятся над улучшением экологии не покладая рук. В частности, по словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимира Часовитина, план по экологическому оздоровлению включает 39 мероприятий:

«Правительство края и администрация города уже активно включились в реализацию комплексного плана. Мы выполнили пять основных мероприятий: снесли несколько сотен домов с печным отоплением — это снизит нагрузку на Октябрьский и Железнодорожный районы, прекратили перевозку угля в открытых автомашинах. Приобрели 120 автобусов с двигателем ЕВРО-5 и 58 новых автомобилей для уборки улиц. Представители РЖД получили четыре новых поезда для использования на кольцевой линии вокруг Красноярска. Помимо этого, мы закрыли пять котельных и сократили выбросы на 2000 тонн в атмосферу города Красноярска».

В ответ красноярские экологи подчеркнули, что, несмотря на рост края в экологических рейтингах, в регионе всё еще существует масса нерешенных проблем. Они сходятся во мнении, что на экообстановку в Красноярске сильнее всего влияют промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

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Опять же, большой резонанс в Красноярске вызвал ноябрьский визит министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Он заявил, что в городе «бросаются в глаза» трубы крупных предприятий, и предложил их украсить:

«Подумайте украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация, чтобы добавить какой-то эффект дополнительный».

Подписчики соцсетей отреагировали на это предложение, оставляя язвительные комментарии в духе «вот сейчас украсим трубы и заживём, задышим».

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А одна из местных блогеров последовала совету министра и украсила гирляндой печную трубу своего дома.

«Доложите там министру экологии, что одна труба тут в Дрокино (село в Красноярском крае — прим. ИА REGNUM ) чистый озон теперь даёт. И золу выгребать больше не надо. Благодать-то, как есть, экологическая наступила в доме нашем», — таким комментарием блогер Екатерина Бочарова сопроводила фотография украшенной трубы.

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Вывод таков: местные власти отчитываются о том, что изо всех сил решают экологические проблемы края. Однако экоактивисты подчёркивают, что проблема со смогом пока просто забуксовала в коридорах власти:

«Вероятно, под давлением лоббистов от теплоэнергетических и металлургических групп».

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На март 2019 года в задыхающемся Красноярске запланирован очередной митинг «За чистое небо».

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Красноярские леса гибли в огне

Лесной пожар

В этом году в Красноярске лютовали лесные пожары. Официально пожароопасный сезон в лесах региона закрыли в октябре.

Всего, по данным минлесхоза, на территории лесного фонда края в этом году возникло 1639 пожаров на общей площади 1,6 млн га. Из них 580 на площади 1,3 млн га действовали в зоне контроля — на удалённых и труднодоступных территориях.

«Пожароопасный сезон в лесах в этом году выдался крайне сложным и напряжённым. Прежде всего, это связано с аномально жаркой погодой и повсеместным отсутствием осадков, в том числе на территории Эвенкии и в ангарской группе районов края. Больше двух месяцев в регионе действовал режим ЧС в лесах, что позволило максимально задействовать людей и технику для тушения возгораний. К местам крупных возгораний и в те районы, где по данным синоптиков, прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки, в рамках внутрибазового маневрирования перебрасывались дополнительные силы и средства. Самое главное — нам удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики», — прокомментировал в октябре первый замминистра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

Красноярские пожары «аукнулись» и в других сибирских регионах. В частности, дым от пожаров, действующих в крае, ветром принесло в Хакасию.

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А уж каково было жителям края, и без того страдающего от экологических проблем… Они переживали, что просто-напросто задохнутся от едкой дымки, жаловались на кашель и першение в горле.

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Здесь стоит напомнить, что, согласно законодательству, региональные власти имеют право не тушить лесные пожары в зоне контроля, объясняя это тем, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а возможные затраты на их тушение превысят предполагаемый ущерб.

Между тем, по мнении эколога Александра Колотова, так называемые лесные пожары-отказники, действующие в регионах России в зоне контроля, не тушат сугубо по экономическим причинам. Экологические причины и последствия при этом не учитываются.

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Крушение Ми-8

Свечи

В августе 2018 года Красноярский край пережил трагедию. В 180 км севернее города Игарка потерпел крушение вертолёт Ми-8. Погибли 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа.

В СКР тогда сообщили, что вертолёт разбился в районе Ванкорского месторождения, зацепив на высоте 100 метров лопастями несущего винта груз другого вертолёта.

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6 августа в Красноярском крае было объявлено днём траура. Соболезнования в Красноярский край поступали из разных регионов России и из других стран.

«Всем родным и близким приношу свои соболезнования! Невосполнимая потеря!» — так комментировали красноярцы происшествие в социальных сетях.

«Страшно… Нет слов…» — подчёркивали пользователи.

Трагедия с Ми-8 в Красноярском крае в очередной раз заставила задуматься о хрупкости человеческой жизни, а также о том, что всем нам следует беречь своих близких и родных.

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Выборы в горсовет — ярче губернаторских

Ещё одно важное событие 2018 года для Красноярского края — выборы 9 сентября.

Надо сказать, что губернаторские выборы прошли спокойно и предсказуемо. Победу одержал опытнейший красноярский политик Александр Усс, до этого много лет подряд возглавлявший краевой парламент.

Явка не превысила и 30%. Результат Усса, который был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года вместо ушедшего в отставку Виктора Толоконского, — 60,19% голосов избирателей.

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По оценкам политологов, гораздо более динамичной была кампания по выборам в горсовет Красноярска. И результаты удивили — по партийным спискам победу одержала ЛДПР, получив 46 505 голосов (28,12%). «Единая Россия» оказалась на втором месте с результатом 25,71% (42 520).

В итоге «ЕР» всё равно стала первой за счёт одномандатников. Однако результат выборов в горсовет красноярские политологи всё равно назвали удивительным.

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Путешествие огня Универсиады — 2019

Admkrsk.ru Огонь Универсиады-2019 в Красноярске

Как известно, в марте 2019 года в Красноярске состоится спортивное событие мирового уровня — XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Город уже несколько лет готовится к этому событию.

В сентябре 2018 в итальянском Турине стартовала эстафета огня Студенческих игр. Факелоносцы также пронесли огонь по улицам Харбина (Китай) и Алма-Алты (Казахстан). Затем, с Москвы, начался федеральный этап эстафеты.

По данным исполнительной дирекции Универсиады — 2019, этапы эстафеты охватили 30 крупных российских городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный и другие.

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1 декабря 2018 года огонь Универсиады встретила Сибирь. Завершится эстафета в Красноярске 1 марта 2019 года.

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Что касается непосредственно Универсиады, расходы на её подготовку, по данным красноярских властей, превысили 80 млрд рублей.

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В Студенческих играх в Красноярске примут участие более 3 тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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Красноярский край простился с Алексеем Клешко

В ноябре 2018 года жителей края потрясла новость о гибели первого вице-спикера красноярского Заксобрания Алексея Клешко. Он был не только опытным политиком, но и известным журналистом и общественным деятелем. Депутатом краевого парламента Клешко являлся с 2001 года.

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По версии следствия, причиной смерти стало падение с высоты. Тело политика обнаружили 19 ноября возле подъезда его дома.

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Похоронили Алексея Клешко 22 ноября на Шинном кладбище. Проводить его в последний путь пришли тысячи человек.

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Экспертное мнение

Красноярск

По мнению политического аналитика Александра Чернявского, в политической сфере самое значимое событие 2018 года в Красноярском крае — это выборы губернатора. Хотя, подчеркнул он, выборы в горсовет Красноярска также стали заметным событием в жизни региона:

«Губернаторские выборы больше походили на референдум по доверию Александру Уссу. И он ожидаемо победил. А вот на выборах в горсовет была нешуточная борьба. ЛДПР по партийным спискам смогла даже немного опередить партию власти, хотя в результате «Единая Россия» благодаря доминированию в одномандатных округах всё равно стала первой по количеству мандатов».

Из политико-криминальных событий собеседник ИА REGNUM отметил так называемое «Богучанское дело», в результате которого почти вся «верхушка» Богучанского района попала под следствие:

«Таких масштабных дел, в которых оказались замешаны не только муниципальные чиновники, но и, например, депутат Заксобрания Юрий Ефимов, находящийся сейчас под домашним арестом, в истории Красноярского края не припомню. Силовики становятся все более заметным фактором в политической жизни региона».

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«Были и трагические события. Это, в частности, неожиданный уход из жизни одного из ближайших соратников Александра Усса, первого вице-спикера краевого Законодательного собрания Алексея Клешко. Алексей Михайлович был одной из самых ярких фигур не только в краевом политическом, но и в журналистском сообществе. В частности, он несколько лет назад стал лауреатом престижной премии Академии российского ТВ ТЭФИ. Смерть Алексея Клешко — потеря года для Красноярского края», — сказал Александр Чернявский, подводя итоги 2018 года для Красноярского края.