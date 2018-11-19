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Погиб первый вице-спикер красноярского Заксобрания

Происшествия

Алексей Клешко был депутатом краевого парламента с 2001 года

Красноярск, 19 ноября 2018, 05:38 — REGNUM  В Красноярске при трагических обстоятельствах погиб вице-спикер Заксобрания края Алексей Клешко.

Тело мужчины было обнаружено возле подъезда его дома, дверь в квартиру была закрыта изнутри, передаёт ТВК, обращая внимание на то, что это неофициальная информация.

В настоящее время ведётся расследование. Предварительная версия следствия — падение с высоты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Клешко — первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края. Являлся депутатом краевого с 2001 года по настоящее время.

Справка: Алексей Клешко родился 2 апреля 1970 года в городе Абакане. Образование — неоконченное высшее (Красноярский государственный университет, журналистика). Работал в красноярских СМИ. Был депутатом Красноярского городского совета. С 2001 года — депутат Заксобрания Красноярского края.

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