Погиб первый вице-спикер красноярского Заксобрания

Красноярск, , 05:38 — REGNUM В Красноярске при трагических обстоятельствах погиб вице-спикер Заксобрания края Алексей Клешко.

Тело мужчины было обнаружено возле подъезда его дома, дверь в квартиру была закрыта изнутри, передаёт ТВК, обращая внимание на то, что это неофициальная информация.

В настоящее время ведётся расследование. Предварительная версия следствия — падение с высоты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Клешко — первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края. Являлся депутатом краевого с 2001 года по настоящее время.

Справка: Алексей Клешко родился 2 апреля 1970 года в городе Абакане. Образование — неоконченное высшее (Красноярский государственный университет, журналистика). Работал в красноярских СМИ. Был депутатом Красноярского городского совета. С 2001 года — депутат Заксобрания Красноярского края.