Сибирь встречает огонь зимней Универсиады – 2019

Иркутск, , 07:55 — REGNUM Первым городом в Сибирском федеральном округе (СФО), куда доставят огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, станет Иркутск. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске, этап эстафеты огня Универсиады в столице Иркутской области пройдёт 1 декабря 2018 года.

Огонь по улицам города пронесут 25 факелоносцев, в том числе ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков, олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло, председатель Иркутского регионального волонтёрского центра Анастасия Дубровина, чемпион Европы по легкой атлетике Дмитрий Буряк и другие.

Протяженность маршрута в Иркутске — 3600 м. Эстафета стартует около Московских ворот и завершится на площади перед Дворцом спорта «Труд».

Как уточнили в исполнительной дирекции Студенческих игр, из Иркутска огонь Зимней Универсиады — 2019 отправится в Барнаул. Этап эстафеты в столице Алтайского края пройдёт 8 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в Красноярске. В настоящее время продолжается российский этап эстафеты огня Универсиады, который включает в себя 30 крупных городов.

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