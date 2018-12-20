Вопрос президенту: когда будет проведён газопровод в Красноярск?

Красноярск, , 09:36 — REGNUM Задать вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции президента РФ наверняка хотели бы многие сибиряки. Например, жителей Красноярского края и его столицы — Красноярска — интересует, когда и как решатся беспокоящие их экологические проблемы.

«Если бы у меня была такая возможность, я бы спросил у Владимира Путина, когда всё же будет проведён обещанный газопровод в Красноярск? Это одна из ключевых мер по решению проблемы со смогом над городом. На данный момент она и ряд других важных предложений просто забуксовали в коридорах власти, вероятно, под давлением лоббистов от теплоэнергетических и металлургических групп», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос (Красноярск).

Напомним, сегодня, 20 декабря, состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответит на вопросы представителей СМИ.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, экологические проблемы — это «больная тема» Красноярского края. Столица региона — Красноярск — в 2017 году прожила под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях — прим. ИА REGNUM ) 43,5 дня. Горожане несколько раз выходили на митинги «За чистое небо». Экологи сходятся во мнении, что на экологию Красноярска значительнее всего влияют промышленные и тепловые предприятия.

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Также специалисты убеждены, что экологическую ситуацию в столице края может улучшить газификация Красноярска. 7 февраля 2018 года в Красноярске побывал Владимир Путин. В том числе он указал на необходимость подведения газа. В настоящее время Красноярск не газифицирован.

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Губернатор региона Александр Усс ранее подчёркивал, что строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд рублей.