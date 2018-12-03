Как советовал глава Минприроды: красноярцы начали украшать трубы домов

Красноярск, , 08:26 — REGNUM В Красноярском крае продолжают обсуждать недавний визит в столицу региона министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. А точнее, его предложение украсить трубы красноярских заводов, которое вызвало удивление у горожан и волну критику со стороны экологов.

Решив последовать совету министра, жительница региона, красноярский блогер Екатерина Бочарова украсила гирляндой печную трубу своего дома. Фото она выложила в Facebook, сопроводив его ироничным комментарием:

«Доложите там министру экологии, что одна труба тут в Дрокино (село в Красноярском крае — прим. ИА REGNUM ) чистый озон теперь даёт. И золу выгребать больше не надо. Благодать-то, как есть, экологическая наступила в доме нашем».

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В комментариях некоторые пользователи соцсети решили, что неплохо было бы последовать примеру красноярки.

«Жди делегацию. Будут опыт перенимать», — прокомментировал один из пользователей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 23 ноября 2018 года побывал с рабочей поездкой в Красноярске, страдающем от экологических проблем. Он проинспектировал работу крупных промышленных предприятий и провёл совещание по вопросам экологии. Однако его визит запомнился красноярцам по другой причине. Кобылкин заявил, что в Красноярске «бросаются в глаза» трубы крупных предприятий и предложил их украсить:

«Подумайте украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация, чтобы добавить какой-то эффект дополнительный».

Напомним, в 2017 году в Красноярске объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, составил 117,6 тысячи тонн. Это на 9,7 тысячи тонн меньше, чем в 2016 году. Состояние, когда над Красноярском нависает густой смог и объявляются неблагоприятные метеоусловия, красноярцы называют режимом «чёрного неба». В 2017 году город провёл под «чёрным небом» 43,5 дня.

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