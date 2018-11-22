В Красноярске простились с погибшим вице-спикером краевого парламента

Красноярск, , 10:34 — REGNUM В Красноярске сегодня, 22 ноября, простились с первым вице-спикером краевого Законодательного собрания, журналистом Алексеем Клешко. Церемония прошла в здании БКЗ Красноярской краевой филармонии с 11:00 до 13:00 по местному времени.

Проститься с Алексеем Клешко пришли более тысячи человек. Как передаёт ТВК, политика похоронят на Шинном кладбище рядом с его родителями.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко погиб 19 ноября. Его тело обнаружили возле подъезда его дома. По факту гибели депутата проводится расследование.

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