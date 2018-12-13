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Глава красноярского Росприроднадзора арестован

Происшествия

Мужчина подозревается в получении крупной взятки

Глава красноярского Росприроднадзора арестован
Иллюстрация: Krk.sledcom.ru
Расследование дела о взятке продолжается

Красноярск, 13 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Руководителю межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Туве Андрею Калинину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в Главном следственном управлении СКР по краю.

Калинин подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). По ходатайству следствия суд принял решение о его заключении под стражу. Также Калинину предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании главы красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина стало известно 12 декабря.

По версии следствия, 10 декабря он через посредника получил от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом, взятку — 300 тысяч рублей. Взамен бизнесмену было обещано содействие в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности одного из предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава красноярского Росприроднадзора задержан за взятку

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