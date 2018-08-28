Расходы на подготовку к Универсиаде в Красноярске превысили 80 млрд рублей

Красноярск, , 15:15 — REGNUM Общие расходы на подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, составляют более 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс 28 августа на Х съезде Совета муниципальных образований.

«Об Универсиаде. Скажу для сведения, что общие расходы на проведение этого крупнейшего международного мероприятия, которое венчает череду того, что прошло в России, — от сочинской Олимпиады до чемпионата мира по футболу — составляют более 80 миллиардов рублей. Большая часть, по счастью, — это федеральные вложения в Красноярский край и прежде всего в его столицу, в Красноярск», — говорится в стенограмме выступления Усса на съезде, опубликованной на официальном сайте краевого правительства.

Врио главы региона уточнил, что только в краевую больницу вкладывается более 7 миллиардов рублей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ранее краевые власти озвучивали информацию, что финансирование 30 объектов Универсиады из 34 обойдётся в сумму порядка 46 млрд рублей, в том числе 31 млрд — из федерального бюджета, 15 млрд — из краевого.

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