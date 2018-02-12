Народный гнев в задыхающемся Красноярске. Где тот «ядовитый рубильник»?

Красноярск, , 12:04 — REGNUM Жители Красноярска, страдающего от серьёзных экологических проблем, 12 февраля вышли на несанкционированный митинг против «чёрного неба».

По имеющейся информации, к акции протеста, которая состоялась на площади Революции напротив краевой администрации, присоединились около 100−130 человек.

«Красноярцы требовали разобраться с экологической ситуацией в городе и жаловались на то, что перед приездом президента Путина власти якобы «выключили «ядовитый рубильник», — передаёт«7 канал».

Уточняется, что митингующие требовали в том числе перевести ТЭЦ на газ. К ним вышел и. о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин. Он пообещал, что министерство разберётся с проблемами, однако также заявил, что проблемы с экологией возникли исторически. Один из участников митинга обвинил министра в том, что «когда президент приезжал, он выключил трубы» (президент РФ Владимир Путин побывал в Красноярске 7 февраля — прим. ИА REGNUM ).

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Акцию протеста через соцсети организовала жительница Красноярска Татьяна Процыкова. При этом она предупреждала, что участникам несанкционированного митинга грозят штрафы до 20 тыс. рублей.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Однако в пресс-службе ведомства комментировать ситуацию отказались, отметив лишь, что это был не митинг, а сбор граждан. Тем не менее, по сообщениям красноярских массмедиа, у полиции «сбор граждан» вызвал большой интерес.

«За полчаса до начала митинга в окрестностях дежурили сотрудники полиции, на тротуаре у правительства пара сотрудников требовала документы у всех прохожих, которые хоть на полминуты останавливались. На торце здания стоял автобус с тонированными окнами, а также два автобуса, один из которых был заполнен сотрудниками полиции», — пишет«НГС. Красноярск». Уточняется, что некоторых красноярцев полицейские останавливали на подступах к площади и не пускали к митингующим. Также «сходу граждан» удалось отстоять один плакат у полицейских, требовавших его убрать.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Красноярска считают, что в их городе складывается катастрофическая экологическая ситуация, и виной тому — промышленные предприятия и ТЭЦ. Также, по версии властей, серьёзную лепту вносят транспорт, объекты малого предпринимательства и печное отопление.

Когда над городом нависает густой смог, в Красноярске объявляются так называемые неблагоприятные метеоусловия. Красноярцы прозвали это режимом «чёрного неба». В 2017 году город прожил под «чёрным небом» 43,5 дня (в 2016 году — 58 дней). Дважды за 2017 год жители краевого центра выходили на согласованные властями митинги «За чисто небо» — в марте (порядка 2 тыс. человек — прим. ИА REGNUM ), а затем в декабре (около 700 человек — прим. ИА REGNUM ).

Красноярские экологические активисты собирают третий митинг — он запланирован на 7 апреля 2018 года. И, к слову, они не считают, что сегодняшняя несанкционированная акция принесёт пользу.

«Единственное, что оно (мероприятие — прим. ИА REGNUM ) в таком виде может показать, что горожанам якобы плевать на проблемы чистого неба. Что не так. Собственно, и попытка такой стихийной самоорганизации кроется в том, что достали. Но, как мы и говорили, нам нужен действительно массовый (больше прошлогоднего, и тем более декабрьского) митинг, чтобы добиться перемен! Чем больше нас будет, тем больше вероятность того, что мы увидим что-то кроме слов, обещаний и частных случаев решения отдельных небольших сегментов общей проблемы», — говорится в телеграм-канале общественного движения «#Зачистоенебо».

Напомним, проблема экологии в Красноярском крае настолько остра, что на неё в ходе своего визита в Красноярск 7 февраля обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

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В частности, на совещании он сказал, что «это одна из действительно острых проблем региона в целом, но и особенно это актуально для Красноярска». Глава государства заявил, что «главный эмитент — это всё-таки растущий парк транспорта»:

«Это 36% от всех выбросов — за счёт автомобильного транспорта, затем 29% — алюминиевый комбинат, следующая по объёму выбросов — это ТЭЦ, и то, что не учитывается, — это домохозяйства, которые отапливаются углём. Наверняка это тоже, особенно зимой, то, что создаёт и «чёрное небо», и «чёрный» снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу же по нескольким направлениям».

Среди способов решения проблемы президент обозначил следующие: необходимость перехода транспорта на газомоторное топливо, дальнейший переход предприятий на доступные экологические технологии. Также, по его словам, в регион нужно подводить газ.

Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал».

Кстати, перед визитом в Красноярск Владимира Путина пользователи соцсетей в местных пабликах иронично отмечали, что «чёрное небо» перед приездом главы государства обязательно уйдёт. Так и вышло, НМУ, объявленные 2 февраля, ушли из краевого центра 6 февраля.

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По данным Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух Красноярского края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 году. Данных за 2017 год пока нет.

По информации врио губернатора региона Александра Усса, Красноярский край по общему объёму выбросов является лидером в России, и 75% этих выбросов приходятся на Норильский промышленный район.

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