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«Страшно»: красноярцы скорбят по погибшим в авиакатастрофе

Происшествия

В районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8. Находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры-вахтовики погибли

«Страшно»: красноярцы скорбят по погибшим в авиакатастрофе
Чарльз Демут. Скорбь

Красноярск, 4 августа 2018, 13:31 — REGNUM  Власти Красноярского края, а также жители региона выражают свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе вахтовиков и членов экипажа. Страшная трагедия, которая сегодня, 4 августа, унесла жизни 18 человек, потрясла красноярцев.

«Соболезную родным и близким… Ужасная трагедия», — пишет житель региона в соцсетях.

«Всем родным и близким приношу свои соболезнования! Невосполнимая потеря для них!» — подчеркивает подписчица красноярского паблика.

«Страшно… Нет слов…» — пишет ещё один пользователь.

Соболезнования семьям погибшим выразили также власти Красноярского края.

«Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона. Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты Законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в сообщениях на сайтах правительства и парламента края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла утром 4 августа в 180 км от города Игарка Красноярского края, в районе Ванкорского месторождения. Потерпел крушение вертолёт Ми-8. Погибли 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа.

Расследованием причин авиакатастрофы в Красноярском крае займётся специальная комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

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Авиапроисшествия
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