Замуправляющего красноярским ОПФР подозревается в получении взятки

Красноярск, , 12:21 — REGNUM Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексей Трофимов подозревается в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 декабря, сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что данный сотрудник красноярского ОПФР уже является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Однако в ходе следствия был выявлен ещё один эпизод. Мужчина подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере.

По версии следствия, 19 июля 2017 года замруководителя ОПФР по Красноярскому краю в служебном кабинете получил от директора строительной организации взятку — 180 тыс. рублей. Деньги предназначались за подписание и согласование актов приёмки выполненных работ по капремонту помещений УПФР в одном из районов Красноярского края.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, скандалы потрясают отделение ПФР по Красноярскому краю с ноября 2018 года, когда стало известно, что там прошли обыски. В региональном УФСБ тогда сообщили, что в 2017 году ОПФР по краю приобрело здание в Красноярске для размещения в нём районного УПФР. Помещение было куплено у юридического лица по заведомо завышенной цене — за 130 млн рублей. Хотя, согласно данным экспертизы, его фактическая стоимость — 54 млн рублей.

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В конце ноября красноярские следователи сообщили об аресте заместителя управляющего Алексея Трофимова.

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