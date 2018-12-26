«Чёрным небом» накрыло сразу два города в Красноярском крае

Красноярск, , 03:20 — REGNUM В города Красноярск и Назарово (Красноярский край) пришло «чёрное небо».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местн.) 25 декабря до 19 часов 28 декабря в этих городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «чёрным небом» красноярцы называют периоды, когда объявляются НМУ. Над городом опускается густой смог.

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В декабре 2018 года региональное минэкологии сообщило о том, что режим НМУ начинают прогнозировать в Минусинске и Назарове.

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