В Красноярске подвели экологические итоги года

Красноярск, , 10:25 — REGNUM Результаты экологического надзора со стороны ведомств в 2018 году и экологические итоги года в Красноярске обсудили участники встречи, которая прошла в Сибирском федеральном университете. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили общественные организации при поддержке местных властей. О конкретных делах сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Главным экологическим мероприятием года он назвал начало модернизации старейшей ТЭЦ-1. Министр также сообщил, что до конца года правительство России примет план по экологическому оздоровлению на территории Красноярска, который включает 39 мероприятий.

«Правительство края и администрация города уже активно включились в реализацию комплексного плана. Мы выполнили пять основных мероприятий: снесли несколько сотен домов с печным отоплением — это снизит нагрузку на Октябрьский и Железнодорожный районы, прекратили перевозку угля в открытых автомашинах. Приобрели 120 автобусов с двигателем ЕВРО-5 и 58 новых автомобилей для уборки улиц. Представители РЖД получили 4 новых поезда для использования на кольцевой линии вокруг Красноярска. Помимо этого, мы закрыли 5 котельных и сократили выбросы на 2000 тонн в атмосферу города Красноярска», — сказал Часовитин.

В свою очередь, представители экологических организаций отметили, что обстановка с экологией в регионе улучшается и Красноярский край растёт во всех экологических рейтингах, но в регионе всё еще существует масса нерешенных проблем.

Ранее в Красноярске прошла совместная инспекция крупных промышленных предприятий. Её провели министр министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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