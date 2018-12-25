В Красноярске бывшего депутата будут судить за взятки и мошенничество

Красноярск, , 14:01 — REGNUM Экс-депутат Красноярского городского совета депутатов Аркадий В. ответит перед правосудием сразу по двум статьям УК РФ. Бывшего народного избранника обвинили в получении взятки и мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 25 декабря, расследование дела завершено. Дальнейшую судьбу подозреваемого будет решать Железнодорожный районный суд.

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По данным следствия, кандидат в депутаты Заксобрания Красноярского края, организовавший проект «Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова» по помощи малоимущим гражданам в решении бытовых проблем, в 2016 году попросил и. о. генерального директора ООО «КрасТЭК» трудоустроить трёх человек. Взамен парламентарий пообещал общее покровительство деятельности компании, пригрозив в случае отказа «организовать препятствия в деятельности организации». В результате за неделю трудоустройства без фактической работы люди депутата получили в компании свыше 430 тысяч рублей.

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Аналогичным образом подозреваемый в ноябре 2016 года трудоустроил своего родственника в одну из коммерческих фирм, пообещав общее покровительство в деятельности. Фактически не работая. Мужчина получил в организации более 320 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, под уголовную ответственность депутат Красноярского горсовета попал в апреле 2018 года.

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