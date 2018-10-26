Продолжает проясняться логика российских чиновников, хотя легче от этого не становится. На днях министр финансов РФ Антон Силуанов выразил согласие с тем тезисом, что в российском обществе имеет место напряжение из-за большого разрыва между богатыми и бедными, в связи с чем налоги на роскошное имущество будут повышены. Со временем. Вскоре последовали пояснения Минфина, что Силуанова не так поняли — имущественные налоги у нас уже подняты и «со временем» пока меняться не будут. На ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий, напомнили в Минфине. Но вопрос с напряженностью в обществе остался — так есть она или нет, в какую сторону будет меняться «со временем» и как насчет ее роста, он тоже учтен и запланирован?

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Нечеловеческий разум

Введение прогрессивного налога было бы отличной идеей, однако Силуанов, говоря о нем, признал бессилие государственного аппарата, заявив ни больше ни меньше, что богатые все равно обойдут эти изменения как «люди неглупые». Возможно, если бы правительство все же ввело прогрессивку и само показало бы пример другим богатым (суммарный доход министров за 2017 год — порядка 4,5 млрд руб.), как надо платить налоги с больших доходов, все обошлось бы. А до тех пор, пока из слов министра (!) Российской Федерации следует, что уход от налогов — признак ума, мы действительно многого не добьемся. Хорошо высказался экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, который задался вопросом: если правительство РФ де-факто признаётся в неспособности заставить богатых людей платить налоги по прогрессивной шкале, то непонятно, зачем оно вообще продолжает управлять страной?

«Но тогда можно сказать: давайте вообще не будем вводить никакие законы, так как «умные люди» их обойдут, — сказал Григорьев. — Однако почему-то об этом не говорят, когда речь заходит о повышении НДС и о том, что нужно самозанятых обложить налогом. Напротив, нас уверяют, что это надо сделать, так как вдруг какая-нибудь Валентина Петровна учит детей русскому языку на дому, да ещё и государству не платит! Какой огромный ущерб для казны! Но, простите, вы ведь государство! У вас танки, пулемёты, самолёты, разве что слонов боевых нет на вооружении. Вы каждую неделю рассказываете, какие у вас новые ракеты, новые вертолёты, то вообще какое-то невероятное оружие, которое настолько секретно, что вы о нём даже говорить не будете. И вы публично расписываетесь в собственном бессилии. Задача ведь не сверхсложная — надо просто заставить богатых людей платить налоги».

Кстати, раз пенсионная реформа все равно оказалась не прибыльной, а убыточной, то может, отменить ее? А со временем, когда человек, по ожиданиям министра здравоохранения, будет жить 120 лет «по самым скромным оценкам», тогда и принять.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Многоэтажка

О квартирах. На этой неделе выяснилось, где в России проще всего накопить на квартиру. Оказалось, что в Магаданской области. Там этот процесс займет всего лишь два с половиной года. Тем, кто не хочет «на севера», придется ждать дольше, к примеру, в Приморском крае — девять лет, в Нижегородской области — восемь, а в среднем по России — около пяти. Такие данные «ФинЭкспертизы», и это аккурат иллюстрация поговорки «вашими бы устами да мёд пить». Тем более с учетом того, что за январь — сентябрь текущего года россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 трлн рублей, побив тем самым ипотечный рекорд 2017 года, когда было выдано 2,02 трлн. По итогам года прогнозируется и того большая сумма, порядка 2,7−2,8 трлн. В следующем году в России будет внедрен стандарт ипотечного кредитования, заявленная цель — повышение прозрачности рынка и защита заемщиков.

И в качестве иллюстрации того, как быстро у нас в стране, оказывается, решается квартирный вопрос, нельзя не вспомнить произошедшее в приамурском Белогорске. Там людей переселяли из гнилых бараков в новые, если можно так выразиться, дома, и как раз эти новые дома суд признал непригодными для проживания. Итого на ветер выброшено 700 млн бюджетных рублей, но логика местных властей железна: мэр Белогорска Станислав Мелюков, который принимал эти дома, на встрече с горожанами назвал их — дома — «жильем для быдла», которому не положены коммунальные услуги типа центрального отопления, потому что у этих людей нет денег на их оплату. И вообще мэр считает, что всё сделано точно так, как надо:

«Решение о том, что эти дома будут такими, принимал я. Потому что я прекрасно понимал, что в этих бараках проживают люди долго, всю жизнь, не привыкшие платить ни за что, включая вывоз мусора. И если я переселю таких людей в дома со всеми коммунальными удобствами, то мы получим два микрорайона неплательщиков в городе».

Мол, все равно не заплатят — чем не уровень мышления федерального министра?

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Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

По данным Объединенного кредитного бюро, в третьем квартале текущего года выдано 10,51 млн новых кредитов суммой на 2,24 трлн. Объемы кредитования выросли на 45%. Помимо ипотеки, активно берут на автомобили, особенно в Москве и Подмосковье. Также за первое полугодие поставлен еще один рекорд (или антирекорд): россияне взяли в кредит 68 млрд рублей на погашение старых кредитов. Это в 1,7 раз больше, чем в первом полугодии прошлого года. Иными словами, год назад граждане набрали таких долгов, которые им совершенно не по карману, причем это кредиты не по мелочам, а на крупные покупки: в среднем на погашение старого кредита в этом году брали 520 тысяч рублей. При этом долги закрыли дорогу за границу для 1,3 млн человек, а всего к текущей осени жители России задолжали банкам 1,7 трлн рублей.

«Это вершина айсберга, и на самом деле всё гораздо хуже, — считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. — У нас только за последние 10 лет, с 2008 года по 2018 год, задолженность граждан РФ перед банками, перед кредитными организациями выросла с 3 трлн рублей до без малого 14,5 трлн сейчас. Рост практически в пять раз. И это при том, что доходы населения выросли по официальной статистике в 2,3−2,5 раза, а цены — примерно в 2,2 раза».

Как полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, большинство тех граждан РФ, которые попали в кредитную кабалу, не смогут из неё вырваться без помощи государства. Сам факт роста кредитов, которые берутся на погашение старых, это признак большого и глубокого социального неблагополучия и безответственности государства:

«В принципе, получив такую статистику, и министр социальной защиты, и министр финансов должны напрячься и просто по факту роста таких кредитов в 1,7 раза создать рабочую группу для того, чтобы решить, как помочь этим людям. … Наоборот, мы наблюдаем энергичные действия в сфере насаждения так называемой финансовой грамотности, которая в большом количестве случаев сводится к навязыванию людям кредитов».

Также выяснилось, на чем экономят продолжающие экономить граждане России: меньше всего — на еде и больше всего — на одежде и развлечениях. При этом с 2014 года не изменилось число респондентов, которые ни в чём себе не отказывают (19%). А 8% опрошенных заявили, что достаточно зарабатывают, чтобы отказывать себе к каких-либо покупках или на чём-то экономить.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР Бензоколонка

О бензине

Помимо «заморозки» розничных цен на бензин и дизельное топливо в России действует теперь и заморозка мелкооптовых цен. Достигнутое накануне соглашение практически моментально повлияло на внутренний топливный рынок. Судя по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, уже накануне, 1 ноября, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 2,55%, АИ-95 — на 5%. Впору ли, впрочем, радоваться? Ведь сама проблема с дорожающим бензином не решена, так как заморожены цены, а не затраты.

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Короткой строкой

— Новости с Сахалина: жители тамошнего города Макарова долго просили построить больницу — в итоге власти пообещали им построить морг; бензин и солярка на Сахалине подорожали за считаные дни сразу на 10 рублей за литр, а людей за долги по ЖКХ начали переселять из квартир в комнатушки общежития.

— В тюменском Заболотье жалуются Путину на автоматчиков в лесах.

— По всей стране из-за ошибки в базе данных ГИБДД списали более 5 млн штрафов.

— Росконтроль забраковал все проверенные образцы творога.

— Благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю получила настоящая, не дутая и не мультяшная супергероиня — пятнадцатилетняя Карины Парышева, которая спасла из пожара пятерых детей.

Цитата из х/ф «День независимости». Реж. Роланд Эммерих. 1996. США Злой инопланетянин

Владимир Путинзаявил, что противостоять внешнему давлению может только сплоченное общество. Он прав. Вопрос в том, вокруг чего общество должно сплотиться. Вокруг пенсионной реформы? Роста тарифов ЖКХ и налогов? Властей, чья риторика идет по нарастающей, от «макарошек» до просто «быдла»? Президент бесконечно прав, говоря, что народ должен быть сплочен, чтобы противостоять вызовам. Но, наверное, лучше, когда в этом процессе народ и власть не отделены друг от друга, а выступают единым фронтом. А как это сделать, если социальная напряженность в стране происходит не из имущественного расслоения (оно — только следствие), а из демонстрации «высших» своего, чуть ли не инопланетного по отношению к простым людям, так называемого разума. Такая инопланетность рискует — со временем — дойти до уровня, описанного в фильме «День независимости», когда президент спрашивает инопланетян: «Может, как-нибудь договоримся? У вас же есть какие-то интересы?» А те грубым басом отвечают: «Вы все сдохнете».