Сахалинцев за коммунальные долги начали выселять из квартир в общежития

Южно-Сахалинск, , 08:23 — REGNUM Жителей Сахалина за долги по ЖКХ начали выселять из квартир. Из благоустроенного жилья людей переселяют в общежития. Долги населения за коммунальные услуги на сегодняшний день составили более 415 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Регионы ДФО: долги населения за услуги ЖКХ — людей на улицу?

Первый из должников уже получил уведомление о том, что из благоустроенной трёхкомнатной квартиры его переселяют в комнату в общежитии.

Правда, коммунальщики утверждают, что такие меры применяются пока лишь к тем, кто не предпринимает никаких мер для погашения долгов или для их реструктуризации.

Решения о выселении пока принимаются в отношении тех, кто проживает в своих квартирах по договорам социального найма. На сегодняшний день в суд уже поступило десять исков о расторжении таких договоров, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Независимо от того, что должник выселен из квартиры, ему предстоит в полном объёме оплатить все долги, а также судебные издержки.

Также на Сахалине у должников арестовывают имущество — независимо, приватизирована квартира или нет, отключают горячее водоснабжение, если человек не оплатил коммунальные услуги за два месяца и более. Рейды по отключению проходят регулярно.

С начала 2018 года коммунальщики предъявили требования на взыскания долгов на сумму 138 млн рублей.

Коммунальщики призывают сахалинцев своевременно оплачивать услуги ЖКХ.

А сахалинцы собираются на митинг — против роста цен, повышения НДС, роста тарифов ЖКХ. Организаторы митинга — сахалинское региональное отделение КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, долги дальневосточников за услуги ЖКХ продолжают расти как снежный ком. Между тем Дальний Восток по-прежнему занимает лидирующие позиции по зарплатным долгам. При этом статистика во многих регионах по зарплатным долгам весьма неточна — мягко говоря. Например, официальный размер зарплатного долга перед населением Камчатки 15,6 млн рублей. А вот буквально на днях стало известно, что прокуратура Камчатки добилась взыскания многолетнего долга перед работниками от одного банкрота — судоремонтной верфи — в размере более 27 млн рублей. А «предприимчивый» директор сельхозартели на Камчатке шесть лет не платил оленеводам зарплату — еще 10 млн рублей. Откуда же в официальной статистике берется сумма 15,6 млн рублей зарплатного долга?

Еще один момент, очень актуальный для флотских регионов ДФО, — моряки и рыбаки.

Об этой ситуации ИА REGNUM писало не однажды: моряка или рыбака «кинул» с зарплатой нерадивый судовладелец. Моряк накопил долг за ЖКХ или за что-то еще. Моряк нашел работу в респектабельной судоходной компании и мог бы за пару месяцев погасить все долги. Но его не выпускают за границу — из-за долгов. Создается впечатление, что государство, а точнее отдельные его представители, заинтересованы не в погашении долгов, а увеличении количества должников.

На Дальнем Востоке совершенно аховая ситуация с достойной работой, несмотря на все рапорты Минвостокразвития о создании тысяч рабочих мест. Еще хуже ситуация с достойной оплатой. Или вообще — с оплатой труда.

На том же Сахалине на днях работодатель, плативший, а вернее, не плативший своим работникам «серую» зарплату, избил работницу, вышедшую на пикет по этому поводу.

Все, кому не платят зарплату, все, кто не может найти работу, не платят за коммунальные услуги. Но российские чиновники понимать этого никак не хотят.

Читайте также: На Сахалине работодатель избил работницу, вышедшую на пикет из-за зарплаты