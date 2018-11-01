Названы наиболее кредитно-активные регионы России

Москва, , 09:51 — REGNUM В России в III квартале 2018 года выдано 10,51 млн новых кредитов на 2,24 трлн рублей. Объемы кредитования увеличились на 45%. На первом месте по объемам выдачи кредитов находится Москва и Подмосковье, за три месяца заемщики взяли 1,11 млн кредитов на сумму более 409,56 млрд руб. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 454,75 тыс. кредитов на 138,39 млрд руб., на третьем Свердловская область — 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд руб. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Лидирует по темпам роста объемов кредитования Новосибирская область. В регионе объемы кредитования выросли на 60%, при этом количество новых кредитов выросло лишь на 4%. Самые низкие темпы роста отмечены в Краснодарском крае и Татарии, где объемы выросли на 43% в годовом отношении, а количество новых кредитов увеличилось на 10% и 5% соответственно.

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва и Московская обл. — 36,96 тыс. кредитов на 134,89 млрд руб., Санкт-Петербург — 17,89 тыс. кредитов на 46,89 млрд руб. и Свердловская обл. — 11,25 тыс. кредитов на 21,01 млрд руб. Самые низкие темпы роста ипотечного кредитования отмечены в Красноярском крае и Югре — 33%.

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Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве и Подмосковье — 25,69 тыс. кредитов на 28,43 млрд руб., Санкт-Петербурге — 14,24 тыс. кредитов на 13,34 млрд руб. и Краснодарском крае — 6,31 тыс. кредитов на 5,33 млрд руб. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Нижегородской обл., где годовой прирост составил 6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году для повышения прозрачности рынка и защиты заемщиков будет внедрен стандарт ипотечного кредитования. К 2022 году произойдет перевод ипотечного кредитования в электронный формат. Переход на проектное финансирование снимет риски появления обманутых дольщиков, повысит доверие граждан к рынку жилищного строительства.

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