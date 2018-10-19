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В России отмечен рекорд ипотечного кредитования

Экономика

По итогам года будет выдано порядка 2,7–2,8 трлн рублей, прогнозируют специалисты

В России отмечен рекорд ипотечного кредитования
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ипотека

Москва, 19 октября 2018, 15:43 — REGNUM  За девять месяцев 2018 года граждане России взяли более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2,1 трлн рублей, сообщается 19 октября на сайте организации «Дом.рф».

"Это — новый рекорд российского рынка ипотеки (в 2017 году выдано 2,02 трлн рублей)», — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, это связано с отложенным спросом на жилье за счет низких для России ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. По итогам года будет выдано порядка 2,7−2,8 трлн рублей, прогнозируют специалисты.

Отметим, по словам главы Первого ипотечного агентства Максима Ельцова, снижение ставок и реализация отложенного спроса на вторичное жилье привели к быстрому росту объемов выданных ипотечных кредитов, но поскольку доходы граждан не растут, а снижаются, то и падение спроса может быть очень быстрым.

Читайте подробнее: Ипотечные рекорды: люди больше берут взаймы, а не больше зарабатывают

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Ипотечное кредитование
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