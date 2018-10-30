Жители России взяли 68 млрд рублей новых кредитов на погашение старых

Москва, , 10:38 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, за отчетный период составила 520 тысяч рублей, что на 17% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

«Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение», — цитирует РИА Новости главу «Эквифакса» Олега Лагуткина.

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По его словам, рефинансирование реагирует на текущее состояние экономики, а с учетом повышения ключевой ставки Центрального банка РФ, едва ли кредитные учреждения продолжат курс на снижение ставок по кредитам.

Напомним, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, свыше 1 млн граждан РФ стали «невыездными» из-за долгов перед банками. По состоянию на 1 сентября 2018 года жители России задолжали 1,7 трлн рублей и накопили 4,5 млн долгов.

По словам экспертов, это связано с тем, что людям не хватает средств, чтобы поддерживать тот уровень потребления, к которому они привыкли за прежние годы.

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