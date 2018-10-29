Долги закрыли границу для 1,3 млн граждан РФ

Москва, , 03:09 — REGNUM Свыше 1 млн российских граждан стали «невыездными» из-за долгов перед банками. Такие данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России приводят «Вести».

По состоянию на 1 сентября текущего года жители России задолжали 1,7 трлн рублей и накопили 4,5 млн долгов. Должниками являются около 2,8 млн человек, в среднем они должны кредиторам по 377 тыс. рублей.

Для примерно 1,3 млн человек ограничена возможность выезда за пределы России. В каждом втором случае запущена процедура взыскания долгов, по каждому 17-му производству арестовано имущество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с января по август 2018 года включительно ограничение выезда за границу заставило должников выплатить около 45 млн рублей. Должники полностью или частично исполнили требования почти 1,4 млн исполнительных документов, что на 25% больше, чем за тот же период 2017 года.

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