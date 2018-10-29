На Сахалине бензин и солярка подорожали сразу на 10 рублей

Южно-Сахалинск, , 07:25 — REGNUM В нескольких муниципалитетах Сахалина бензин подорожал сразу на 10 рублей за литр на частных АЗС. Люди возмущены — на островах бензиновая лихорадка становится обычным явлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сахалинских Углегорском и Шахтерском районах за сутки цена автомобильного топлива взлетела сразу на 10 рублей, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

28 октября дизельное топливо стоило 55 рублей за литр, а утром 29 октября автомобилисты увидели уже цену в 65 рублей. На АЗС сообщили, что это связано с переходом с летнего топлива на зимнее. Однако жители возмущены.

«Повышение сразу на 10 рублей — это уже ни в какие ворота не лезет! Раньше повышали максимум на 2 рубля. А теперь говорят — не нравится, не заправляйтесь», — рассказывают сахалинцы.

Жалуются и жители Поронайска: за пять дней солярка подорожала с 55 рублей за литр до 63 рублей.

Сахалинцы в отчаянии — многие говорят, что, судя по всему, им придётся попрощаться со своими авто, поскольку денег на топливо уже не хватает.

«Они с ума посходили? Они что думают, тут одни олигархи живут?!»

«Нет, ну мы, конечно, терпим, терпим, но это ж невозможно — бесконечно терпеть! Делать уже с этим что-то нужно!»

«Ну, вы ж хотели капитализм — получите», — пишут сахалинцы в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, перебои с поставками топлива и сверхдорогое топливо для жителей единственного островного региона России стало в последние годы одной из самых болезненных тем. Особенно страдают от этого жители отдаленных Курильских островов. В январе 2018 года жители Курильска жаловались на то, что топлива на единственной в городе АЗС нет с осени 2017 года, а частники продают литр АИ-92 по 90 рублей за литр.

В то же время в Южно-Курильске литр АИ-92 продавали по 61,5 рубля за литр, а литр солярки стоил 64,5 рубля. На некоторых заправках цена достигала и 70 рублей.