Жители сахалинского Макарова просили новую больницу. Но им построят морг

Макаров, Сахалинская область, , 09:47 — REGNUM Жители Сахалинского города Макарова много лет просят навести порядок в местном здравоохранении, точнее в том, что в Макарове называют здравоохранением. В городе не хватает врачей, место хирургического отделения в старой больнице займёт поликлиника, отделения гинекологии нет. После всех жалоб населения власти решили построить в Макарове новый морг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: За гранью отчаяния оказались жители сахалинского Макарова

«У нас больницу оптимизируют. Терапия войдёт в состав хирургии. Представляете? Как так можно? Тут больные кашляют — а рядом люди после операции! Отдельной хирургии нет. Отдельной гинекологии нет. У нас её закрыли в 2016 году. Туалет для гинекологии находится в хирургии. Поликлинику переводят в старое здание, оно далеко. Такая путаница — ужас! Морг новый, конечно, тоже нужен. Я год назад маму похоронила, так я её хоронила в целлофановом пакете, извините, в морге никаких условий для содержания нет! Но в первую очередь же нужно подумать о живых! А то получается, как в анекдоте: «Никакого самолечения — врач сказал в морг, значит в морг».Такая смертность, страшно подумать, люди умирают — в войну такого не было. Видимо, власти решили уже и не тратиться на больницы для таких, как мы, бедных. Сразу в морг и хватит», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Макарова Франческа Поларшинова.

В социальных сетях сахалинцы уже выразили своё отношение к ситуации.

«Ну, а чего? Пенсии нет, цены неподъёмные, кому она нужна-то — такая жизнь? Морг нужнее, всё правильно. Надо мобильные морги придумать, чтоб когда последнего утилизируют, можно было переместить его на новое место».

«Вопрос-то серьёзный. Почему так много умирающих? Может, обратить внимание на проблему с лечением живых? Больницы сокращают, оптимизируют, от этого больных и мёртвых становится все больше и больше».

«Нам же скоро всем в рай. Морг нужнее, конечно», — написали сахалинцы в социальных сетях.

Читайте также: «Это издевательство»: беременная жительница Сахалина не добилась медпомощи

На отвратительное состояние медицины в городе Макарове его жители только в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM жалуются уже третий год. Узких специалистов нет, до скорой помощи дозвониться — проблема. В июне 2017 года беременная жительница Макарова, срок 11−12 недель, почувствовала себя плохо, у неё открылось кровотечение, но ни вызвать скорую помощь, ни попасть в больницу женщина не смогла. Со страшными болями и кровотечением беременная женщина дождалась утра, поехала на поезде в Южно-Сахалинск, где обратилась в областную больницу. Жизнь женщине спасли, но сохранить беременность не удалось.

Жители Макарова жалуются, что проблема не только в оптимизации больницы, в городе закрывается буквально всё — учреждения, организации. Работы нет — одна безнадега.

Жители Макарова сегодня в большинстве — пенсионеры. Они сетуют на то, что не в состоянии прожить на мизерные пенсии, а денег, чтобы уехать, нет.