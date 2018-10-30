Жителям РФ навязывают кредиты под видом обучения финансовой грамотности?

Москва, , 12:42 — REGNUM Большинство тех граждан РФ, которые попали в кредитную кабалу, не смогут из неё вырваться без помощи государства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 30 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Бюро кредитных историй, эксперты которого выяснили, что за первое полугодие 2018 года на покрытие старых долгов граждане России взяли рекордные 68,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём средств, взятых в долг на «перекрытие» старых кредитов, вырос в 1,7 раза.

«Доля кредитов, которые берутся на покрытие старых долгов, некритично высока, — сказал Делягин. — Это не очень большая сумма в общей доле кредитов. Да, доля эта растёт, но она пока не достигла того критического масштаба, когда эти потенциально невозвратные кредиты создают риск для экономики в целом».

При этом Делягин призвал не забывать, что основная часть кредитов, которые берутся на покрытие старых долгов, выдаётся не банками.

«Банки уже следят за качеством вкладчиков, а те кредиты выдаются так называемыми микрокредитными организациями, то есть ростовщиками, средний процент по кредитам которых во втором квартале, снизившись на 21 процентный пункт, составил 555% годовых, — сказал Делягин. — Когда Банк России задумался о том, что было бы неплохо снизить максимальный процент для этих ростовщиков с 841% до 365% годовых, это вызвало обещание уйти в тень с разъяснением, что под такой низкий процент «работать крайне сложно».

Что касается самого факта увеличения таких кредитов, то, по мнению Делягина, это признак продолжающегося снижения уровня жизни, признак безысходности и того, что люди попадают в кредитную кабалу, из которой большинство вырваться не сможет.

«Это признак большого и глубокого социального неблагополучия, — сказал экономист. — Это признак безответственности государства. В принципе, получив такую статистику, и министр социальной защиты, и министр финансов должны напрячься и просто по факту роста таких кредитов в 1,7 раза создать рабочую группу для того, чтобы решить, как помочь этим людям. В своё время президент США Франклин Рузвельт после Великой депрессии посылал специальных комиссаров, которые в отношении фермерских хозяйств снижали процентные ставки, вводили реструктуризацию задолженности. Это не спасло фермеров от массового уничтожения, но по крайней мере президент пытался помочь людям. И многим помочь получилось. Со стороны правительства РФ аналогичных попыток мы не наблюдаем. Наоборот, мы наблюдаем энергичные действия в сфере насаждения так называемой финансовой грамотности, которая в большом количестве случаев сводится к навязыванию людям кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Бюро кредитных историй, на покрытие старых долгов граждане России за первое полугодие 2018 года взяли рекордные 68,3 млрд рублей. При этом отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём средств, взятых в долг на «перекрытие» старых кредитов, вырос в 1,7 раза. Кроме того, в бюро уточнили, что в первом полугодии 2018 года средняя сумма кредита, который берётся на рефинансирование (520 тыс. рублей), стала больше на 17% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

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