Минфин РФ намерен повысить налоги на яхты, дорогие машины и недвижимость

Москва, , 07:54 — REGNUM В российском обществе накопилось напряжение в связи с резким расслоением по уровню доходов, поэтому правительство страны собирается со временем повысить налоги на дорогую недвижимость, яхты и машины. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире «Первого канала».

«Нам часто говорят: давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — подчеркнул министр финансов РФ.

В связи с вопросом о введении в стране прогрессивной ставки налогообложения Силуанов признал бессилие государственного аппарата, сообщив, что богатые все равно обойдут эти изменения как «люди неглупые».

По его мнению, в России следует оставить «устоявшуюся» 13-процентную шкалу. Следует отметить: экспертное сообщество полагает, что введение прогрессивной шкалы налогообложения позволило бы существенно пополнить бюджет РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то «последние миллиардеры» разбегутся из страны «как тараканы».

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