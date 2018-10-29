Правительство РФ провозгласило политику людоедского социал-дарвинизма?

Москва, , 15:56 — REGNUM С 2008 года по 2018 год задолженность граждан РФ перед банками выросла практически в пять раз, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым, по состоянию на 1 сентября 2018 года жители России задолжали банкам 1,7 трлн рублей.

«Это вершина айсберга, и на самом деле всё гораздо хуже, — сказал Жуковский. — У нас только за последние 10 лет, с 2008 года по 2018 год, задолженность граждан РФ перед банками, перед кредитными организациями выросла с 3 трлн рублей до без малого 14,5 трлн сейчас. Рост практически в пять раз. И это при том, что доходы населения выросли по официальной статистике в 2,3−2,5 раза, а цены — примерно в 2,2 раза».

При этом экономист отметил, что последние 10 лет платёжеспособность российского населения в значительной степени, так или иначе, держалась на кредитных деньгах.

«Поэтому неудивительно, что у нас после кризиса 2008−2012 годов резко ухудшилась платёжеспособность населения, его кредитоспособность, — сказал Жуковский. — Если ещё в 2008 году плохие долги (то есть те кредиты, по которым не было платежей более трёх месяцев) оценивались в 100−120 млрд рублей, то сейчас, по официальным данным Центробанка, этих кредитов больше 1 трлн 100 млрд рублей. Банкиры говорят, что плохие долги — даже не каждый десятый, а как минимум каждый третий. Это те долги, которые практически невозможно будет вернуть».

Дальше, по мнению эксперта, ситуация будет становиться всё хуже.

«Правительство провозгласило людоедскую политику социал-дарвинизма, — констатировал Жуковский. — Оно проводит антисоциальные реформы, повышает НДС, акцизы, сборы (торговые и утилизационные). У нас сегодня в среднем около 25−30% от получаемого дохода уходит на обслуживание займов и погашение процентных платежей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов, свыше 1 млн российских граждан стали «невыездными» из-за долгов перед банками. При этом на 1 сентября 2018 года население РФ задолжало 1,7 трлн рублей и накопило 4,5 млн долгов.

Также отметим, что, по мнению завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Дзарасова, гражданам РФ уже не хватает средств, чтобы поддерживать тот уровень потребления, к которому они привыкли за прежние годы. Именно этим, как считает эксперт, объясняется рост потребительского кредита. Отмеченный в 2017 году рост реальных доходов населения ситуацию кардинально не изменил.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги закрыли границу для 1,3 млн граждан РФ

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, почему граждане РФ задолжали почти 1,7 трлн рублей