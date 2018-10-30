«Что с вами не так?» – Силуанова критикуют за отказ от прогрессивной шкалы

Москва, , 13:44 — REGNUM Если правительство РФ де-факто признаётся в неспособности заставить богатых людей платить налоги по прогрессивной шкале, то непонятно, зачем оно вообще продолжает управлять страной, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он 30 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что если в РФ ввести прогрессивную шкалу налогообложения, богатые люди всё равно обойдут эти изменения, так как они «люди неглупые».

«Но тогда можно сказать: давайте вообще не будем вводить никакие законы, так как «умные люди» их обойдут, — сказал Григорьев. — Однако почему-то об этом не говорят, когда речь заходит о повышении НДС и о том, что нужно самозанятых обложить налогом. Напротив, нас уверяют, что это надо сделать, так как вдруг какая-нибудь Валентина Петровна учит детей русскому языку на дому, да ещё и государству не платит! Какой огромный ущерб для казны!»

Признавая свою неспособность обеспечить собираемость налогов, взимаемых по прогрессивной шкале, правительство РФ, как считает Григорьев, фактически расписалось в собственном бессилии.

«Но, простите, вы ведь государство! — сказал эксперт. — У вас танки, пулемёты, самолёты, разве что слонов боевых нет на вооружении. Вы каждую неделю рассказываете, какие у вас новые ракеты, новые вертолёты, то вообще какое-то невероятное оружие, которое настолько секретно, что вы о нём даже говорить не будете. И вы публично расписываетесь в собственном бессилии. Задача ведь не сверхсложная — надо просто заставить богатых людей платить налоги. Что с вами не так? Почти во всём мире прогрессивная ставка налогообложения, и там у государства получается собирать прогрессивною шкалу. Если же вы признаёте, что неспособны выполнять базовые государственные функции, зачем вообще продолжаете управлять государством?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина РФ в эфире Первого канала заявил, что если в РФ ввести прогрессивную шкалу налогообложения, богатые всё равно обойдут эти изменения, так как они «люди неглупые». Кроме того, как сообщила позже пресс-служба Минфина, имущественные налоги для состоятельных людей уже подняты, в ближайшие годы налоговые условия меняться не будут.

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