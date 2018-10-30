Супергероиня с Камчатки: школьница спасла пятерых детей из пожара

Анастасия Алексеева, , 13:11 — REGNUM

Имя Карины Парышевой, возможно, знакомо не всем. Но многие точно узнают её по описанию: «15-летняя школьница, которая спасла пятерых детей из пожара». В середине октября девочка стала настоящей героиней, а 26 октября официально получила благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. После этого корреспондент ИА REGNUM пообщалась с Кариной, узнала подробности инцидента и планы девочки на будущее.

Утром 15 октября в трехкомнатной квартире многодетной семьи, расположенной в одном из домов в Петропавловске-Камчатском, возник пожар. Взрослых дома не было: мать повела младших детей в сад в нескольких минутах ходьбы от дома, оставив за старшую девятилетнюю дочь. Вместе с ней в квартире были годовалый и трехлетний братья.

«Я сидела дома, делала уроки — у меня отменили первый урок. Вдруг в дверь постучалась соседская девочка, сказала, что у них пожар, и попросила помощи», — рассказывает корреспонденту Карина.

В это время девочка тоже оставалась дома за старшую — мать попросила присмотреть её за братьями, которые еще спали: один на тот момент болел ветрянкой, а другой учится во вторую смену. Супруг Элеоноры повез её на работу и должен был вскоре вернуться домой. Отсутствие взрослых в такой сложной ситуации не испугало Карину — девочка не растерялась и отправилась на помощь соседям.

«Я взяла халат и побежала к ним. Увидела, что зал уже в огне. В квартире находились двое младших братьев девочки, я их вывела и повела к себе. Потом позвонила маме, а она, в свою очередь, пожарным. Я начала быстро одевать детей, для маленьких взяла одеяло. Своих братьев разбудила и тоже собрала. Всем дала мокрые тряпочки, а своего 9-летнего брата попросила взять двух наших кошек. Когда мы спустились, уже приехал мой папа».

Такие слаженные и обдуманные действия, на которые будет способен не каждый взрослый в экстренной ситуации, неспроста привлекли внимание многих СМИ. Карина отмечает, что правилам поведения при пожаре её научили родители и учителя на ОБЖ в школе. При этом девочка признаётся, что во время ЧП не испытывала страха за себя.

«Страшно мне не было. Было страшно только за детей».

Впрочем, не только теоретические знания помогли Карине спасти детей. Шесть лет назад, когда семья девочки жила в общежитии, в квартире этажом ниже ночью произошло возгорание. Спасло то, что отец Карины еще не спал и случайно увидел, как через плинтус пробиваются клубы черного дыма. Мужчина всех разбудил и стал собирать.

«Было очень много дыма. Я была еще маленькая, но помню, что тогда нам мама с папой давали мокрые тряпочки», — именно это действие Карина отлично запомнила и впоследствии применила на практике.

Сейчас многие считают Карину настоящей героиней, и для этого есть масса оснований. Как рассказывала Элеонора, после того как СМИ сообщили о подвиге дочки, Карине начали звонить из разных уголков страны друзья, знакомые и журналисты, чтобы поблагодарить и поздравить. За героический поступок Карина получила благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В торжественной обстановке перед всей школой, в которой учится девочка, Карине вручили благодарственное письмо. Также 15-летнюю героиню представили к ведомственной медали МЧС России. Соответствующие документы направили в департамент кадровой политики МЧС России. Несмотря на такие почести, сама девочка скромно отмечает, что на её месте так бы поступил каждый.

Сложно судить, действительно ли каждый способен так трезво и рассудительно вести себя в чрезвычайной ситуации. Сомнения возникают, даже взяв во внимание только взрослых. Что же говорить о детях? Резонно возникает вопрос, не собирается ли Карина связать свою жизнь с МЧС или другой сферой, связанной со спасением людей. Однако девочка отвечает отрицательно, отмечая, что уже поставила себе цель стать дизайнером. Намерения Карины подтверждает и её мать — в разговорах со СМИ Элеонора отмечала, что дочь очень хорошо рисует и постоянно побеждает в конкурсах.

Между тем дом, в котором выгорела квартира, новый. Жильцы заселились туда пять лет назад, преимущественно многодетные семьи. Сейчас Парышевы собирают средства на помощь соседям. Элеонора рассказала, что помогают всем домом — очень жаль, что соседи только сделали ремонт, а всё выгорело. И в то же время подчеркивает — главное, что никто не пострадал.

Поступок юной героини заставляет задуматься: «А смогла бы я поступить так же?» Анализируя действия Карины Парышевой и примеряя всё это на себя, хочется дать положительный ответ. Но если мысленно вернуться в свои пятнадцать лет и осознать, что на плечи внезапно свалилась ответственность за жизнь пятерых детей, уверенность в такой слаженности действий значительно падает. Ситуация с Кариной лишний раз доказывает, насколько важно понимать, что в жизни может произойти всякое. И к этому «всякому» нужно быть готовым. Что если бы родители не рассказывали девочке, как вести себя при пожаре? Что если бы в школе Карины снисходительно относились к уроку ОБЖ (а такое вполне возможно, сужу по собственному опыту)? Ответы на эти вопросы ужасают и в то же время мотивируют — сделать всё, чтобы мы и наши дети были готовы к экстренным ситуациям и не стали жертвами трагедий, которых можно избежать.

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