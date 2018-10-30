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Росконтроль забраковал все проверенные образцы творога

Общество

В шести образцах эксперты нашли крахмал, который не должен присутствовать в молочных продуктах, а еще в одном содержание плесневых грибков в 24 раза превышало допустимое значение

Росконтроль забраковал все проверенные образцы творога
SKopp
Творог

Москва, 30 октября 2018, 13:39 — REGNUM  В результате проверки семи торговых марок творога девятипроцентной жирности российского производства все образцы были признаны не соответствующими стандартам качества. Об этом сообщает сайт Росконтроля.

Отмечается, что в результате проверки образцов творога по 50 параметрам в шести образцах эксперты нашли крахмал, который не должен присутствовать в молочных продуктах, а еще в одном содержание плесневых грибков в 24 раза превышало допустимое значение.

Сообщается, что тестированию подверглись такие бренды, как «Останкинское», «Домик в деревне», «Милава», «Дмитровский молочный завод», «Простоквашино», «Искренне ваш» и «Коровка из Кореновки».

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества обнаружили антибиотики в «Докторской» колбасе 17 торговых марок. В 16 случаях выявлены следовые количества препаратов, однако в одном образце допустимый уровень антибиотика превышен в 1,5 раза.

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