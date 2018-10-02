Путин поручил правительству профинансировать его поправки к реформе пенсий

Москва, , 21:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что дополнительного дохода в бюджет от проведения пенсионной реформы не будет. Об этом российский лидер сообщил сегодня, 2 октября, на совещании с членами правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении пенсионной системы. Совфед обсудит поправки на заседании 3 октября.

Путин отметил, что при планировании пенсионной реформы правительство рассчитывало, что от её проведения будет некоторый положительный финансовый результат в течение нескольких лет. Однако после того, как он предложил поправки к пенсионной реформе, а Госдума их приняла, стало понятно, что никакого дохода от этих мероприятий по повышению пенсионного возраста не будет.

Даже наоборот, чтобы реализовать все поправки, бюджету потребуются дополнительные средства.

В итоге глава государства попросил правительство изыскать финансирование для реализации его поправок.