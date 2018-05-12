Под занавес рабочей недели Владимир Путин утвердил состав правительства. В списке есть небольшие изменения, но в целом — всё те же хорошо знакомые нам люди. Несколькими днями ранее ВЦИОМ, опросивший 2000 россиян, сообщил, что половина из них не ждёт от «нового» правительства принципиальных изменений. Еще треть полагает, что правительство будет работать лучше, и 3% — что хуже. При этом, по предварительным данным опроса ИА REGNUM (на момент написания статьи в нем приняло участие около 20 000 человек), такую важнейшую для них идею правительства, как повышение пенсионного возраста, 80% опрошенных считают темой, достойной совместного обсуждения властью и народом. И в случае референдума 84% голосовали бы против. Впрочем, только ли грядущее обсуждение этой инициативы дает гражданам повод для отсутствия энтузиазма по отношению к властям?

Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». Реж. Игорь Ковалёв, Александр Татарский. 1986. СССР Что важнее?

DonkeyHotey Лягушка в кипятке

На этой неделе стало известно, что в Москве смертность в первом квартале 2018 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, и опять-таки — на этой неделе ООН выступил с прогнозом, согласно которому численность населения России к середине нынешнего века сократится до 132,7 млн человек. В принципе, если повысить пенсионный возраст лет до 80, предлагая пожилым заниматься самозанятостью, а самозанятых обложить налогом, то ооновскую цифру можно еще снизить. Какое отношение это будет иметь к президентскому указу о прорывном развитии, уже вопрос к правительству — но оно, как известно, на вопросы граждан не сильно отвечает.

Пока что из стана властей раздаются предложения в стиле варить лягушку медленно (есть такое поверье, что если бросить квакушку в кипяток, она выпрыгнет, а если греть на медленном огне, то не догадается о подвохе и безропотно сварится). Так, Валентина Матвиенко считает, что не надо «прятать голову в песок» — надо повышать пенсионный возраст медленно, каждые полгода, и так довести до 10 лет. Очень хочется пожелать правящей элите действительно отказаться от этой некрасивой привычки прятать голову поглужбе и посмотреть на мнение россиян, которые от этих инициатив буквально кипят. И не только простые граждане, например, депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров анонсировал сбор подписей против пенсионной реформы, который начнется в ближайшее время в регионах страны.

«Такая пенсионная реформа, которую предлагает правительство РФ, направлена на фактическое уничтожение населения пожилого возраста», — считает депутат.

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Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Новость о том, что пятой части россиян хватает денег только на еду, прокомментировал первый зампред «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов. Депутат настроен пессимистично:

«Усиление социального неравенства — это прямое следствие той социально-экономической политики, которую проводил предыдущий кабинет министров. Любая сырьевая экономика характеризуется подобным расслоением. Если же говорить о будущем, то я тут не оптимист — состав правительства остался почти прежним, и возглавляет его тот же человек с теми же взглядами. Иными словами, надеяться на изменение экономической политики и перемены к лучшему в социальной сфере, в деле борьбы с бедностью не приходится».

Вместе с тем интересные данные сообщает Росстат: в России куда-то исчезли 200 тысяч бедных. В декабре Счетная палата сообщала, что бедняков в России более 20 млн человек, теперь же стало известно, что только за прошлый год именно на 200 000 сократилось число россиян с доходом ниже прожиточного минимума. Куда они все делись? Резко увеличили доходы, вымерли — что произошло? Или все проще — прожиточный минимум кое-где понизили, и вышло, что бедность автоматически сократилась?

«Конечно же, все эти выводы Росстата о снижении количества бедняков — полная ерунда. Это манипулирование цифрами ради пиара власти. Но это очень плохой пиар, поскольку единственная цель, которой можно достигнуть таким способом, — повысить социальную напряженность. Людей, доходы которых падают четыре года подряд, подобные заявления способны только разозлить. С чего вдруг бедных стало меньше? Я сужу по Дальнему Востоку. У нас что, стало больше рабочих мест, качественных, высокооплачиваемых? Или у нас снизились цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги? Нет. Тогда откуда такие утверждения», — поделился мнением член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края, доцент Хабаровского государственного университета юстиции Олег Белозеров.

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Сейчас Центробанк прогнозирует замедление темпов прироста реальных зарплат в России на текущий год:

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7−8% в среднем за 2018 год», — отмечают в ЦБ.

Но и с этим наши скептики не согласны. Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин полагает, что такой прогноз — просто попытка выдать желаемое за действительное, тем более что на деле рост доходов — нередко итог манипуляции с цифрами. Например:

«Людей переводили с полной ставки на четверть ставки, в результате заработная плата возрастала в четыре раза. Например, если человек, работая на полную ставку, получал 30 тысяч рублей, то после его переводили на четверть ставки, и хотя он по-прежнему получает 30 тысяч, в отчете указывают, что его заработная плата — 120 тысяч», — говорит Бузгалин, приводя и второй фактор, улучшающий статистку по росту зарплат, — растущие доходы богатых.

Короткой строкой

— Крымский мост — открыт!

— Арнольд Шварценеггер стал героем воронежского мема: цены на бензин привели в ужас даже Терминатора.

— Лидер «Справедливой России» Сергей Мироновпредлагает отменить обязательный техосмотр.

— Вертолётный завод Казани, экономящий на зарплате, потратил 10 млн на самбо.

— Вологодчина первая в России ввела запрет на курение вейпов.

— Первая кровь губернаторских выборов — «лихие 90-е» возвращаются.

— Почти 24% составляет доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ.

— Запах гари в Подмосковье: власти молчат, а свалка горит?

— Дальневосточники не понимают, почему платежи резко выросли, а главный поставщик электроэнергии и тепла заверяет, что всё по закону.

— В Зауралье бунтуют акушерки — добиваются ответа на вопрос, почему они и медсёстры получают в реальности в два раза меньше официального среднестатистического показателя.

— Похоронное бюро и полицию Перми подозревают в сговоре.

— В Курганской области оптимизируют детские сады из-за нехватки средств: родители против, но чиновники игнорируют их мнение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Многие ученые потратили десятки лет на поиски сигналов внеземной разумной жизни. В ситуацию с исполнением «путинских наказов» о выведении России на пятое место среди мировых экономик и о прочих весьма приятных событиях можно было бы поверить, как во внеземной разум. В случае наличия четкого сигнала — от правительства РФ, свидетельствующего о готовности к выполнению. Но пока таким сигналом является только пенсионная реформа, а имеет ли она связь с тем, что предстоит сделать? Или медведевское правительство настроено немного не на ту волну — тогда кому и о чем оно сигналит?