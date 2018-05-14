Вологодчина первая в России ввела запрет на курение вейпов

Вологда, , 22:41 — REGNUM В Вологодской области вступил в силу закон, запрещающий курение электронных сигарет и вейпов в общественных местах: на детских площадках, возле остановок общественного транспорта, на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, в лифтах, подъездах, на пляжах.

Как сообщает портал cherinfo.ru, региональный закон, ограничивающий потребление вейпов, вступил в силу с понедельника, 14 мая. За его нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.

Напомним, что запрет на использование электронных сигарет в общественных местах депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли в апреле. «Сегодня нет исследований, которые подтверждают безопасность для здоровья использования вейпов. Потому мы и ограждаем детей и подростков от воздействия этих веществ», — отмечал тогда депутат ЗСО Денис Долженко.

В Вологодской области с 2017 года также действует запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним. Штраф для продавцов, нарушивших закон, составляет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти Вологодской области запретили продажу электронных сигарет подросткам. Подобные региональные законы приняты и в других субъектах РФ, например во Владимирской области и Санкт-Петербурге. Но в плане запрета на курение вейпов в общественных местах Вологодская область стала первой в стране.

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