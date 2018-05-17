Росстат сообщил об исчезновении 200000 бедных в России. Куда же они делись?

Ольга Демиденко, , 15:15 — REGNUM

Росстат сообщил, что в 2017 году число жителей России, у которых доход ниже прожиточного минимума, сократилось на 200 тыс. человек. Куда подевались 0,2 млн российских бедняков?

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«Казуистика» — от латинского casus, этим термином обычно обозначают изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных и ложных идей или же крючкотворство. Этим термином, пожалуй, и стоит обозначать выводы Росстата об уменьшении числа бедняков в России. Как считали? Как вообще можно подсчитать снижение количества бедных людей в огромной стране? В стране, где миллионы граждан работают «в тени»? На 200 тыс. человек меньше встало на учет по нуждаемости? А куда они делись? Может быть, все они умерли?

«Конечно же, все эти выводы Росстата о снижении количества бедняков — полная ерунда. Это манипулирование цифрами ради пиара власти. Но это очень плохой пиар, поскольку единственная цель, которой можно достигнуть таким способом, — повысить социальную напряженность. Людей, доходы которых падают четыре года подряд, подобные заявления способны только разозлить. С чего вдруг бедных стало меньше? Я сужу по Дальнему Востоку. У нас что, стало больше рабочих мест, качественных, высокооплачиваемых? Или у нас снизились цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги? Нет. Тогда откуда такие утверждения? Не думаю, что нужно принимать их во внимание», — поделился мнением член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края, доцент Хабаровского государственного университета юстиции Олег Белозеров.

Социальные сети на заявление Росстата отреагировали вполне ожидаемо:

«Теперь мы знаем, сколько бедняков отправились в мир иной».

«Они на Рублёвке посчитали?»

«Просто понизили прожиточный минимум, вот и вся арифметика».

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Прожиточный минимум в декабре 2017 года действительно понижали в разных регионах ДФО. На Сахалине, например, денежная сумма, которая, по замыслу властей, должна гарантировать человеку физиологическое выживание, снизилась, по сравнению с декабрем 2016 года на 200−400 рублей. И если доход человека на 200−400 рублей меньше положенной чиновниками суммы, то в категорию «малоимущий» он уже не попадает. Вот вам и статистика о снижении числа бедняков.

Напомним, в декабре 2017 года председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что за чертой бедности в России живут более 20 млн человек. Но это опять же если считать по нормативам, определенным чиновниками. Если же считать реальную бедность, количество россиян, влачащих нищенское существование, вырастет в разы. Но какой же чиновник возьмется это посчитать?

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«Относиться к такой статистике, о снижении количества бедных в стране, нужно с большой осторожностью. Необходимо её анализировать и соотносить с тем, что мы видим вокруг себя, своими глазами. И если на свою зарплату вы можете сегодня купить товаров и услуг меньше, чем полгода назад, то как вы можете говорить о каком-то росте благосостояния? Анализируя такую статистику, стоит обратить внимание и на майский указ президента от 15 мая 2018 года. Глава государства обозначил сроки снижения бедности в стране — в 2017 году бедняков в РФ было 14%, а к 2024 году поставлена задача снизить их количество до 7%. Бедность, её причины — огромный пласт жизни. Но чиновникам поставлена задача — снижать. Может быть, отсюда и статистика. У нас МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, возможно, у кого-то доходы выросли до такой степени, что он уже не попадает в число малоимущих. А Росстат что — он только считает. Тут очень много вопросов по количеству и оценке. Сколько людей, которые в 2017 году считались официально бедными, умерли? Может быть, это за счет именно этих потерь снижение числа бедняков и произошло?» — поделился мнением политолог Валерий Чудесов.

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Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы граждан России в январе 2018 года упали на 50%. В годовом выражении снижение реальных доходов в 2017 году сократилось на 7%. По данным завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Дзарасова, кризис в России продолжается, несмотря на низкую инфляцию и рост ВВП на 1,5%.

«Снижение реальных располагаемых доходов россиян в январе 2018 года сразу на 50% не очень показательно, потому что в январе доходы всегда меньше. Показательно другое: как отмечает Росстат, реальные доходы населения снижаются уже четвертый год подряд, начиная с 2014 года. В целом это падение больше чем на 10%. То есть имеет место устойчивое падение реальных доходов населения. И это происходит на фоне утверждений ЦБ и Минэкономразвития о том, что достигнута рекордно низкая инфляция и начался полуторапроцентный рост ВВП. Говорить об окончании кризиса не приходится. Разве произошли какие-то фундаментальные изменения, которые должны были вывести нашу экономику из кризиса? Разве существенно возросла обрабатывающая промышленность, разве выросли инвестиции? Нет, у нас доля инвестиций сохраняется на низком уровне в 17−18%, в то время, как, по оценкам экспертов, нужно 30−35%, чтобы обеспечить экономический рост», — поделился мнением экономист.

Эксперт подчеркнул: то, что происходит, нельзя называть оживлением экономики:

«Депрессия характеризуется тем, что происходят краткосрочные колебания то вверх, то вниз».

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