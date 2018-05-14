Повышение пенсионного возраста: что думаете вы?

Москва, , 14:52 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста в последние месяцы обострился, и сейчас, видимо, мы вплотную приближаемся к красной черте. 14 мая стало известно предложение Министерства финансов сократить в текущем году расходы на социальную политику почти на 53 млрд рублей, причем почти полностью за счет пенсионного обеспечения. Его Минфин хочет урезать на 51,5 млрд. Остальная «экономия» будет достигнута за счет прочих групп граждан, включая инвалидов.

При этом политики и СМИ продолжают комплиментарно обсуждать распоряжения Владимира Путина, связанные с «прорывным развитием» России во всех областях, которое должно быть достигнуто к 2024 году. Реализация такой идеи потребует десятков миллиардов рублей, а на вопрос «Откуда возьмутся деньги?» представители власти отвечают уклончиво, но уверенно: «Деньги — найдутся». В отсутствие конкретики возникают предположения, что деньги на граждан найдутся за счет самих граждан. Или это не так?

ИА REGNUM проводит социологический опрос с целью выяснить отношение россиян к повышению пенсионного возраста. Мы считаем, что взятый сам по себе вопрос «согласны — не согласны» не показывает полной картины: нас интересует представление соотечественников о мотивации тех, кто анонсирует это решение, и тех, кто намерен его провести. Примет ли Госдума соответствующий законопроект, если он будет внесен, или депутаты не рискнут терять голоса на следующих выборах? А если Дума подпишет — то что скажет президент? Примет, потому что эта инициатива уже не разрабатывается без его ведома, или отклонит, раз раньше говорил, что возраст повышаться не будет? И должны ли вообще российские власти спрашивать мнение народа, принимая касающиеся его стратегические решения?

Опрос дает вам возможность, как и всегда, увидеть не только процент граждан, имеющих похожее мнение, но и узнать, кто они — те, кто согласны с вами.

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