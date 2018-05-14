Запах гари в Подмосковье: власти молчат, а свалка горит?

Красногорск, , 16:14 — REGNUM С конца апреля 2018 года жители Ногинского района страдают от запаха гари, который доносится из деревни Кудиново — как корреспонденту ИА REGNUM заявили местные жители, есть подозрения, что горит незаконно образованная свалка, расположенная неподалёку. В пожарной части людей уверяют, что пожар локализован и ситуация находится под контролем — тем не менее запах гари не исчез и спустя три недели после начала возгорания, а по ночам становятся видны новые очаги пожара. Вокруг свалки также находится большое число болот и торфяников — люди опасаются повторения пожаров 2010 года. Местный житель Анастасия Легащёва в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнула, что в сторону кудиновской свалки вечерами направляются машины с мусором. Они ездят в небольшом количестве в обход и появились на данном участке впервые.

«Свалка 4 метра высотой, это мне подтвердили в пожарной станции. Там открытые очаги возгорания. Пытались пройти к котлу, но нас не пустили. Никогда раньше не было мусоровозов, они едут в ту сторону. Вечером и по одному, едут уже с мусором. Мы думаем, что специально жгут ночью, так как только вечером видны открытые участки огня. Днём она дымит всё равно, и запах очень неприятный», — отметила Легащёва.

Добавим, по словам члена инициативной группы жителей город Электросталь Татьяны Лапиной, запах ощущается во всём ногинском районе. Свалка в Кудиново представляет собой 4-этажный мусорный завал, куда раньше свозили спиленные деревья, а затем начали подбрасывать мусор. Она также отметила, что по ночам на крупнейшем мусорном полигоне Европы «Тимохово», который находится в одном поселении с деревней Кудиново, можно увидеть очередь из мусоровозов.

«Много машин, с номерами и московскими, и подмосковными, больше информации нет, нас не пускают. Но мы видим, что нагрузка на полигон увеличилась в разы», — подчеркнула она.

Напомним, ранее министр экологии московской области Александр Коган заявил, что накопление фильтрата на полигоне «Тимохово» будет ликвидировано в течение 2−3 лет.

Кроме того, как на заседании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, прошедшем в ИА REGNUM 11 мая с.г., заявила жительница города Электроугли Татьяна Алифанова, на «хаотично» образовавшейся свалке в Кудиново горят отходы, и уже можно почувствовать запах торфа. При этом МЧС не реагирует на обращения жителей и не выезжает на место происшествия.

«По сути, в Ногинске нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации», — подчеркнула она.

Выступление Татьяны Алифановой на втором заседании Совета ИА REGNUM — РАЕН.

Добавим, что администрация Аксёно-Бутыского сельского поселения в настоящий момент не предоставила свой ответ редакции ИА REGNUM по поводу очагов возгорания в деревне Кудиново.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после закрытия большинства полигонов ТБО Московской области подмосковные чиновники вынудили московскую мэрию искать новые объекты для утилизации столичного мусора. При этом попытки создать в близлежащих областях объекты по размещению отходов проходят без согласования с местными жителями. Люди жалуются на отсутствие диалога с властями и выходят на митинги. Кроме того, опасение вызывает тот факт, что площадки для мусорных полигонов выбирают в местах водозаборов, а также на истоках крупнейших или впадающих в них рек региона.

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