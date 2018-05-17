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Граждане РФ не ждут от нового правительства принципиальных изменений

Политика

Опрос ВЦИОМ

Граждане РФ не ждут от нового правительства принципиальных изменений
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Государственная дума РФ

Москва, 17 мая 2018, 08:40 — REGNUM  Почти половина жителей России (49%) не ждет от нового состава правительства чего-то принципиально нового, каких-либо значительных изменений. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

37% опрошенных верят в повышение эффективности нового правительства России под руководством Дмитрия Медведева. Только 3% граждан считают, что дела у министров пойдут «скорее хуже».

При этом, согласно опросу ВЦИОМ от 6 мая, работой президента России Владимира Путина довольны существенно больше граждан, чем деятельностью министров: 81,2% против 49,8% соответственно.

Опрос проведен 12−15 мая 2018 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Опрос проведен методом интервью по телефону.

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