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СМИ: самозанятых граждан России обложат налогами

Экономика

Пока нерешённым остаётся вопрос, как именно будут начисляться выплаты

Москва, 18 мая 2018, 08:35 — REGNUM  Правительство России собирается вменить в обязанность самозанятым гражданам делать отчисления в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Об этом пишут 18 мая «Известия».

Соответствующий законопроект, отмечает издание, уже согласован между Минюстом РФ и прочими ведомствами. Однако пока нерешённым остаётся вопрос, как именно будут начисляться выплаты. В Минфине РФ ранее предлагали взимать с самозанятых 3−6% налог, в то время как Минэкономразвития РФ предлагало взимать проценты с каждой транзакции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не рассматривает введение налога на доходы самозанятых граждан как способ увеличения поступлений средств в бюджет.

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