Квитанции от ДЭК в Хабаровске: кто ещё не залез в карман к народу? Налетай

Хабаровск, , 13:03 — REGNUM Крупнейшие поставщики электроэнергии и тепла в Хабаровском крае — ПАО ДЭК (Дальневосточная энергетическая компания) и АО ДГК (Дальневосточная генерирующая компания) объединили свои услуги. С апреля 2018 года жители получают единую квитанцию — за свет и тепло. В хабаровских офисах ПАО ДЭК столпотворение, ругань, паника. Сбор платежей передали в ДЭК. Жители Хабаровска не понимают, почему суммы за тепло резко увеличились. Но в ДЭК уверяют: все по закону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Толпы рассерженных хабаровчан во всех офисах ПАО ДЭК города. Специалисты не успевают обслуживать всех посетителей. Очередь по талонам, движется медленно, многих людей отправляют восвояси, предлагая прийти завтра. Люди показывают квитанции и пытаются выяснить хотя бы друг у друга: почему в казённых бумажках значатся суммы намного больше тех, что они платили раньше. Многие говорят, что им уже пришли квитанции за май, хотя они ещё не получали за апрель. В некоторых офисах ПАО ДЭК, несмотря на столпотворение, работают не все окна, в помещениях духота, жара.

В пресс-службе ПАО ДЭК объясняют, что увеличение сумм в счетах произошло потому, что граждане не успели передать показания счетчиков. Например, их передали позже положенных сроков. А при таком раскладе платежи уже начисляют по нормативу, потому и суммы в платежках растут.

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Однако жители дальневосточной столицы продолжают кипеть негодованием.

«Враньё! Провел в этом чудном офисе ДЭК 2,5 часа, чтобы доказать, что сумма в платежке неверная! Да здравствует процветание и инновации!»

«Передали мы через сайт ДЭКа всё вовремя, а оплату начислили всё равно по среднему! Обслуживание ужасное. Всё сделано для того, чтобы люди плюнули и ушли, не выясняя!»

«А вспомните недавнее увеличение размера ОДН при его начислении ДЭКом?! Как ни странно, но платеж увеличился в 10 раз! И неважно, что сумма маленькая, но — в 10 раз! Получается, что функция, переданная ДЭК, автоматически означает рост платежей для населения. Браво! Кто ещё не залез в карман к народу? Налетай!»

«Мне за пустующую квартиру начислили в этом месяце в три раза больше, чем за период, когда я там проживал! Показания, которые я передавал, мистическим образом «потерялись». На все мои аргументы в офисе ДЭКа ответ один: «Ну и заплатите, чего вы?»

«Готовьтесь, ребята, дальше будет только хуже. ДЭК — организация, которая никогда не проигрывает суды. Судиться с ними бесполезно. Платить будете как миленькие, сколько бы вам ни начислили».

В ПАО ДЭК обещают открыть в Хабаровске 19 новых офисов — для удобства клиентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в ходе экспертной сессии на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) хабаровский ученый и общественник Олег Белозеров обратил внимание на то, что деятельность ПАО ДЭК наносит вред регионам ДФО:

«ПАО ДЭК своими тарифами не только душит действующие предприятия и не даёт развиваться новым, оно душит и население. Ситуация вполне объяснима: одним из крупных акционеров ПАО ДЭК является кипрская «АИМ Капитал СЕ». Доля же государственной и муниципальной собственности в ПАО ДЭК составляет всего 0,763%. А сколько судебных тяжб, в которые энергетики втягивают жителей ДФО, по долгам 1−2-летней давности? Вот где градус социальной напряженности!» — сказал Олег Белозеров.

В декабре 2017 года энергетики пригрозили отключением от электроснабжения всей дальневосточной армии за долг в размере 519 млн рублей.

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